Arvamus

JUHTKIRI - Otsi teed

Reede, 30. september 2016.



Tallinna tänava kauaoodatud remont on kätte jõudnud, aga nüüd on üles kerkinud uus kitsaskoht. Kuna suure maantee äärde jäävad ka suured kaubanduskeskused, siis paratamatult on häiritud tavapärane juurdepääs poodidele.



Praegu on probleem üleval Maxima poe ja Mönusa Villemi söögikohaga. Kohalikud on ehk endale juba avastanud, kuidas kõrvalteid mööda sööma ja poodi pääseda, aga linnaga mitte nii sina peal olev inimene võib kimpu jääda.



Mönusast Villemist antigi teada, et sööjate arv on vähenenud ning paar lehelugejat on kurtnud Maximasse pääsemise muret.



Loomulikult pole kellelgi midagi peatee remondi vastu ja hea, et seda südasuvel ei tehtud, aga võibolla oleks võimalik üles panna selgitavad ja juhatavad viidad, kuidas keerulises liiklusolukorras käituda, kust ära keerata-pöörata, kuidas näiteks Villemisse kohale jõuda. Ega seda saa vist teedeehitajatelt nõuda, aga ehk oleks nii nutikad firmad ise. Sõnajalgadel ilmselt muret pole, aga teised liiklejad vajaksid ehk abistavat kätt.



