VOOTELE HANSEN AINULT MEIE MAAS: Kallis tervis, hind loobumine

Kolmapäev, 28. september 2016.



Autor: Vootele Hansen, kolumnist Kolmapäev, 28. september 2016. Meie Maa kolumnist Vootele Hansen. Uudistest kõlavad sõnumid teevad ärevaks – ülemöödunud teisipäeval, 20. septembril toimus hoiatusstreik, millega olid ühinenud Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit.



Eesti Arstide Liidu koduleheküljel ilmus avaldus, milles oli kirjas: “Peatasime täna töö haiglates ja perearstikeskustes, et öelda kõigile Eesti inimestele, eelkõige aga valitsusele ja riigikogule: tervishoid vajab lisaraha, et patsiendid saaksid vajalikku ravi. /---/ Riigieelarve tasakaal ei tohi olla tähtsam inimeste tervisest. /---/ Vananev rahvastik vajab rohkem arstiabi ning uued tõhusamad ravimid ja ravimeetodid on kallid, seetõttu ainult ravikindlustusmaksust kõigeks ei jätku.”



Mida rohkem raha, seda kindlam usk



Haigekassal on ülekulu. Augusti lõpus andis BNS teada, et eelarve oli ligi 33 miljoniga miinuses, see on 14,5 miljonit eurot prognoositust negatiivsem. Jah, ka 2016. aasta riigieelarveseaduses on haigekassa põhitegevuse tulem ette nähtud negatiivsena – kulusid tuludest rohkem 9,1 mln eurot –, kuid tegelikkuses on kulusid veelgi rohkem. Arstide liidu avaldusest võib lugeda, et varasematel aastatel kogutud jaotamata kasumit olla haigekassal 100 miljonit eurot.



Tervise hoidmise ja taastamise kalliduse juures on viidatud vananevale rahvastikule. 1991. aastal oli statistikaameti andmetel Eesti elanikest lapsi (15. eluaastast nooremad) 22 protsenti ja eakaid (65-aastased ja vanemad) 12 protsenti. Kuid tollal oli ka pensioniiga meestel 60 ja naistel 55 eluaastat.



2016. aastal on Eesti elanike seas lapsi 16 ja eakaid 19 protsenti. Kasvanud on oodatav eluiga.



Kui 1991. aasta suremuse andmed andsid tol aastal sündinud tüdrukule oodatavaks elueaks ligi 75 ja poisile 64 aastat, siis 2015. aasta andmete järgi peaks sel aastal sündinud tüdruk elama ligi 82 ja poiss 73 aastat. Kahjuks tervena elatavaid aastaid prognoositakse mehel 53 ja pool ning naisel 56 aastat.



Meie kehva tervist, aga ka muutunud seadusi ilmestab töövõimetuspensionäride arv. 1991. aastal oli invaliidsuspensioni saajaid 38 500, 2016. aastal saab töövõimetuspensioni aga koguni 97 500 inimest. Neist, kellel pole tööd, kuid töövõime on säilinud, on paljud läinud pensionile ennetähtaegselt – 2014. aastal oli neid kõigist pensionäridest üheksa protsenti.



Kavandatav pensioniea tõus ei ole neid arve meeles pidades eriti suure mõjuga. Enamik eakaid inimesi, kel on tervis korras ja kes elavad piirkonnas, kus võib tööd leida, seda ka teevad.



Loo alguses minu poolt tsiteeritud avalduses on märgitud uusi ja kallimaid ravimeid. Paraku ongi uued rohud, diagnostikaseadmed ja ravimeetodid tavapäraselt ikka kallimad kui vanad. Ja ega patsiendid lepiks mingil juhul sellega, kui perearst piirduks keele ja silmavärvi vaatamise ning stetoskoobiga kuulamisega, kuigi õpitule ja oma kogemustepagasile toetudes paneks ta sageli õige diagnoosi.



Oskar Luts rohuteaduse asjatundjana lasi Paunvere apteekril Joosep Tootsi pärimise peale, kas tegu oli “Punsli eliga”, mida apteeker talle andis, vastata nii:



“Mis see teie asi on? Peaasi, kui ta aitab. Kui meie kõigile seletama peaksime, mis rohtu me anname, siis jääksime ise ka haigeks, ja mis kõige hullem: need rohud ei aitaks siis midagi: sest pange tähele, noormees, ja pidage meeles: kõige kangema rohu toovad abiotsijad enesega ühes: seda rohtu võite meie riiulitelt asjata otsida, tema nimi on usk rohu võimu sisse. Jaa, nii on asi. Jooge, mis teile antakse, ja ärge küsige, ärge usutage. Uskuge, lootke ja armastage, siis saate kõigest ja kõige üle võimuse.”



Tuleb tunnistada, et meist paljude usk on sedavõrd kindlam, mida rohkem eurosid nii meie ise kui ka haigekassa välja käime.



Selle aasta riigieelarves on tervishoiukuludeks ette nähtud üle 1,1 miljardi euro, mis moodustab 12,5 protsenti kõigist kuludest. Kust siis raha võtta? Mina vastust ei oska anda, kuid selleks on meil 101 riigikokku pääsenud inimest, et see vastus leida. Kindel võib olla, et ravikulud kasvavad. Kas vähendame riigikaitsele, haridusele (kust tulevad ju ka arstid ja õed) või pensionidele kuluvat raha? Me elame juba praegu abirahade toel üle oma jõu.



Peremees laseb sulastel eraettevõtjatena tegutseda



Kui vaadata ajaloos tagasi, siis on inimeste tervishoiule avaldanud mõju mitmed erinevad tegevused. Näiteks linnade veevärgi väljaehitamine ja kanalisatsiooni rajamine aitas panna piiri soolenakkuste levikule.



Tervise hoidmine on loomulikult tulemuslikum, kui hiljem haiguste ravimine. Rahva ja eluruumide loendus peaks ju meile samuti mõtlemisainet andma – võib-olla tuleks aidata inimestel oma kodu ventilatsiooni parandada ja muid parandusi teha, et nende tervist hoida?



Meie haiglad on peaasjalikult riigi või siis Tallinnas ka linna omad. Kuid need on korraldatud sihtasutuste või äriühingute vormis. Haigekassa ei ole tervishoiupoliitikat kujundav ja ellu viiv asutus, tema ülesanne on raha koguda ja teenuste eest maksta. Poliitika ajamise jaoks on sotsiaalministeerium.



