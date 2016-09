Arvamus

JUHTKIRI - Kauge Hiina

Neljapäev, 29. september 2016.



Kuidas tuua suur maailm koju kätte? Kuressaare gümnaasium on leidnud toreda võimaluse ja kutsub juba mitmendat aastat kooli õpetajaid otse Hiinast. Ega sellist keerulist hieroglüüfide keelt naljalt keegi muu õpetada oskagi ja kuna Hiina on maailma majanduses tõusev täht, siis ei teeks paha osata pisut ka selle maa keelt.



Mis aga veelgi tähtsam, need õpetajad toovad endaga kaasa ka selle maa vaimsust ja kultuuri ning oskavad n-ö otseallikana vastata õpilasi huvitavatele küsimustele.



Isegi kui seda keerulist keelt väga palju selgeks ei saada, on ometi saadud mingit aimu ühest kaugest riigist ja seal peituvatest võimalustest.



Kuid põnevust on tänavustel uutel õpetajatel endilgi ja ollakse üllatunud siinsest rahulikust elust. Selleks, et nii kaugele hiina keelt õpetama pääseda, pidid naised enne ise hoolega inglise keelt õppima, sest muidu oleks väga keeruline ennast arusaadavaks teha.



Tore on aga üks hiina keele õpetajate väljaöeldud idioom, mis kõlab väga õpetlikult: “Reisides tuhat miili, õpid sa rohkem, kui lugedes tuhat raamatut.”



