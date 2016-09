Arvamus

Paber kannatab kõike ehk Mis sa oled, see sa oled (Saaremaa vanasõna)

Kolmapäev, 28. september 2016.



Lugedes 24. septembri Meie Maast Hannes Hanso artikli “Suurte otsuste aasta” bravuurikat algust, kangastus silme ette pilt Suurest Tõllust, kes tuli ja ajas sortsid Kuressaares laiali ning tõi kuressaarlastele önne öuele. Enne seda oli malts rinnuni ja pori põlvini, kuigi praeguse linnavalitsuse kaks osapoolt on Kuressaare juhtimise juures olnud üle kümne aasta.



Fakte on ekslinnapea kas artikli lühiduse või faktide vähesuse tõttu Kuressaaret puudutavas osas vähe kirja pannud. Tulevikku puudutavaid numbreid puistab ta nüüdse kaitseministrina aga julgelt. Panen siis ise mõned teemasse puutuvad faktid kirja, et lugejad saaksid otsustada nende tõesuse üle.



Tõeline “uuenduskuur”



Artiklis kirjeldatakse uuendusi ja parendusi Hannes Hanso linnapeaks oldud ajal, mis kestis vähem kui poolteist aastat. Juba europarlamendi valimistel mais 2014 tegi ta esimese katse “edasi hüpata”, kuid ebaõnnestunult. Riigikogu valimistel märtsis 2015 üritas Hanso uuesti – õnnestunult ning temast sai Kuressaare ekslinnapea.



Neid kuupäevi ja allpool toodud fakte kõrvutades võiks küsida: kes oli Hannes Hanso eelmistel kohalikel valimistel – peibutuspart või konjunkturist? Ja milleks oli talle Kuressaare – õppepolügooniks, hüppelauaks või hoopiski mõlemaks?



Linna juhtimises tehti tõesti “uuenduskuur”. Ühe iseloomuliku näitena ühendati abilinnapea tegevusvaldkondadena haridus ja sotsiaalhoolekanne. Õnneks ei kestnud see “inimkatse” pikalt ja taastati varasem, ennast õigustanud valdkondade jaotus. Vaatamata “uuenduskuurile” on tänaseks vahetunud linnavalitsuse liikmeid ja lahkunud häid ametnikke ning sootuks on kadunud arendusosakond koos selle juhiga, kes arendab nüüd Kuressaaret projektijuhina (sic!).



“Tõhusalt” viidi läbi jäätmeveo hange linnavalitsuse poolt koostatud hanketingimustega, millest tekkinud “suppi” helpisid kodanikud kaks aastat, kuni uue hanke tingimustega püüti olukorda parandada. Kuidas see on seekord õnnestunud, saame lähikuudel kogeda.



“Tõhusalt” lõpetati ühise haridusruumi leping ja peeti läbirääkimisi. Viimasel hetkel sõlmiti uus leping, ometi väga väikeste erinevustega vanast lepingust.

“Kulude optimeerimise” üheks näiteks on Kuressaare päevakeskuses toimunu. Kolme aasta jooksul on kolme juhatuse liikme lahkumiskompensatsioonideks koos maksudega makstud kindlasti rohkem kui 10 000 eurot, mis on enam kui ühe lasteaia abiõpetaja aastapalk koos maksudega.



Millise “loogilisuse” alla liigitub inimese poolt nõutud rahasumma väljamaksmine maksumaksja rahast ilma kohtuotsuseta? Minule teada olevalt ei ole Kuressaare linn seda varem kunagi teinud, aga Hannes Hanso 1,5-aastase valitsemisperioodi ajal tegi.



Kiidan ennast ja halvustan teisi



Arusaamatult mõjus ekslinnapea väide linnavalitsuse ja -volikogu varasema koostöö kohta, mis olevat “toiminud konarlikult, et mitte öelda kahes eraldi maailmas”. Kui see oleks nii olnud, siis peaksid seda kinnitama volikogu varasemate aastate otsused – neid aga pole. Suures osas on volikogu paljude aastate jooksul üksmeelselt hääletanud tehtud otsuste poolt. Ekslinnapea on kas vale hinnangu ise kirja pannud või võtnud siis tõe pähe mõne kolleegi valeinfot.



Hanso poolt välja toodud otsuste tegemine ja tagantjärele pidamine heaks linna juhtimiseks nõuab tõesti otsuse- ja meelekindlust. Ei ole ilus ennast kiita, halvustades Kuressaare lähiajalugu ja varasemaid tegemisi.



Autor: Anton Teras, Reformierakonna Kuressaare piirkonna juhatuse liige

