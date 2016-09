Arvamus

ERVIN ÕUNAPUU AINULT MEIE MAAS: Marginaal

Teisipäev, 27. september 2016.



Autor: Ervin Õunapuu, kunstnik, kirjanik ja lavastaja Teisipäev, 27. september 2016. Ervin Õunapuu. FOTO: Sven Arbet / Maaleht Pühade isade plaan on ajast aega olnud täiuslik – inimene on armetu ja patune, aga kui ta elab oma elu vagalt ja annetab võimalikult palju raha pühakotta, hakkavad juhtuma imed.



Esimene ime sünnib hetkel, kui annetaja sureb. Hetke möödudes ärkab ta üles imelisse valgusse, nagu poleks midagi juhtunud, vähe sellest, äsjane laip hõljub taevasse ja alustab seal igavest elu koos Issand Jumalaga.



Lapsedki teavad, et planeet Maa kõrgeim tipp on Džomolungma. Olen seda mäge Himaalajast üle lennates oma silmaga näinud, küsisin igaks juhuks üle, et kindel olla. Doha-Kathmandu liinilennu nooruke stjuardess heitis pilgu illuminaatorisse, siis noogutas ja piiksus: “Jessir.”



Silmitsesin pooleldi pilve mähkunud mäge ja mõtlesin inimestest, kes selle otsa aastakümnete jooksul roninud on. Teadmine, et nad on käinud maailma katuseharjal, et kõrgemale ja edasi enam ronida ei saa, pole eriti lohutav, aga on veel midagi, mida nad teavad, õigemini, mida nad nägid ja mida nad tõenäoliselt kunagi ei unusta.



Tippu tõustes kohtab iga Džomolungma vallutaja oma teel palju surnuid. Ma nägin mehi ja naisi, kes oleks nagu hetkeks pikali heitnud, mõned poolistuvas asendis, teised kummuli. Erksavärvilised joperäbalad, saapad, tuttmütsid, üksik punane kinnas, kollane seljakott… Ühe noormehe kolbal läigatasid peegelklaasidega päikeseprillid. Kõik need ja ka tulevased surnud jäävad tõenäoliselt igaveseks sinna mäkke, sest omastel puudub raha, et laip alla tuua, koju viia ja maha matta.



Paari nädala eest seisatasin Toompeal kümnest tuhandest piimapudelist rajatud surnuaia väravas. Korrapärased valged pudeliread meenutasid mulle hauakive Arlingtoni sõjaväekalmistul, kus ma mõned aastad tagasi jalutasin. Nii Arlingtonis, Džomolungma kohal kui Toompeal seistes tabasin end mõttelt, et see, mida ma nägin, mida kogesin, on materialiseerunud lootusetus. Tõsised talunikud liikumatult seismas. Ootamas. Tundsin, et laman Džomolungmal, et olen üks nendest.



Mulle meenus, mida usu-uuendaja Martin Luther talurahva ja maainimeste kohta 1525. aastal kirjutas, osundan tähtsaima: “Kõik, kes aga saavad, peavad neid raiuma, kägistama ja surnuks pistma, salaja ja avalikult, nii nagu lüüakse maha marutõbine koer! Armas Issand, tule appi! Torka, peksa ja kägista neid, kuidas aga oskad!”



Usudoktori arusaam tervest mõistusest: “Usu väärtus on selles, et ta murrab kaela mõistusel ja lämmatab kiskja, keda muidu ei suudaks kägistada terve maailm koos kõikide loodud olevustega. Mõistus on kuradi esimene lirva. Seepärast, loobudes mõistusest, me toome Jumalale kõige meelepärasema ohvri, mida võib üldse tuua.”



Lutheri vaimne pärand EELK on alustanud massiivset ristimispropagandat. Usudoktor Luther nimetas ristimata lapsi hingetuteks lihatükkideks. Massa carnis.



Paarikümne aasta eest olin ühel luterlaste koosviibimisel, kus oli Rootsi laud külmade suupistetega. Kui asusin meelepärasega taldrikut täitma, astus minu juurde kõrge vaimulik, osutas miniviineritele mu taldrikus ja uuris muigvelsui, et kas ma ikka tean, millega nende vorstikeste näol tegu on. Kui ma siis seletasin, et need on suitsutatud viinervorstid kallerdises, Saksamaal tehtud, purskus mees naerma ja pööritas silmi.



Mul polnud aimugi, mida praost oma küsimusega silmas pidas, sellepärast palusin seletust. Vaimulik polnud kade, ta pühkis pisarad silmist ja selgitas: “Massa carnis. Need on ristimata laste sõrmed. Doktor Luther on kirjutanud, et ristimata lapsed on hingetud lihatükid. Lihtsalt liha, kurb ja õnnetu liha.



Kehastunud masendus. Lapsed, kes sündides surnud ehk enne ristimist surevad. Ka need õnnetud olevused, kes on abordiga tapetud – neile ei anta taevas kuldseid lilli ega muid mänguasju, nad peavad oma näppudega mängima. Te ju teate, et on olemas kirjalik tõend, mis kinnitab, et Luther käskis kõik lapsed, kel mingi sünnitrauma või puue, uputada. Doktori meelest pesitses sellistes lastes saatan.”



A. H. Tammsaare ei tunne kirikuisa Lutheri ees mingit aukartust. Artiklis “Usuõpetusest koolis” (1921) kirjutab ta: “Aastasadade jooksul on õpitud Lutherusest ja tema tööst ainult taeva poole tõstetud silmil ja õlitatud häälel ning näol rääkima.”



Usuline innukus ei päästa, sest predestinatsiooni järgi on inimesed sünni hetkest peale välja valitud lunastuseks või hukatuseks, nad ise ei saa oma elu muuta mitte ühegi teo ega mõttega – kõik on ja jääb täpselt nii, nagu Jumal otsustab, nagu ta tahab.



Kuuled? Nüüdsama tulistati kedagi.



See oli Issand Jumala tahe. Suure tõenäosusega väljusid kuulid Mihhail Kalašnikovi konstrueeritud relvast, mis kannab nime “AK-47”. Hiljuti lugesin uudist, et Kalašnikov kirjutas enne surma Venemaa patriarhile kirja, siin katkend: “Minu hingevalu on väga suur. Ma kordan endale ühte ja sama küsimust: minu relva tõttu on hukkunud palju inimesi, kas siis mina, kes ma olen kristlane ja õigeusklik, olen selle eest vastutav? Mida kauem ma elan, seda enam ma küsin, et miks Jumal lubab kadedust, ahnust ja vägivalda.” Allkirjaks “Jumala ori, relvainsener Mihhail Kalašnikov”.



Kas nende mõtete mõtlemine ja kirjapanemine tegi relvameistri paremaks inimeseks? Ausamaks?



Aga mis Jumala orja ja orjamisse puutub, siis on kõige õigem tsiteerida jälle A. H. Tammsaaret, kes on ütelnud: “Vaevalt on ükski usk niipalju orjalikku alandust, sõnakuulmist ja allaheitmist jutlustanud kui just kristlik kirik. Ristiusu mõjul kergenes ehk pisut orjade seisukord, kuid nende hulk kasvas suuremaks.”



Tarku ja täpseid mõtteid on kasulik üle korrata, eriti siis, kui need on heas sõnastuses, kui need tabavad olulist: “Nagu kristliku kiriku õpetus, niisama on ka kommunistide oma määratud neile, kes vaevatud ja koormatud. Et meie kultuur kogu oma arenemisega umbtänavasse on sattunud, siis on vaevatuid ja koormatuid ilmas palju. See ongi peapõhjus, miks usuline liikumine ühel või teisel kujul kipub uuel hool poolehoidu leidma, iseäranis seal, kus pimedus kõige suurem.”



