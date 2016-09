Arvamus

JUHTKIRI - Uue aja algus

Kolmapäev, 28. september 2016.



Ehkki kõik ei ole läinud plaanipäraselt ja ükski tellitud uus parvlaev saarte vahet 1. oktoobrist sõitma ei hakka, on mõne päeva pärast algamas siiski uus aeg.



Täna peetakse veel viimane töökoosolek, kus võetakse samm-sammult läbi kõik tööd, mis vaja 30. septembri ööl vastu 1. oktoobrit ära teha, et parvlaevaliiklus läheks TS Laevade kätte ja lõpeks Leedo ajastu. Jutt käib eelkõige piletimüügist ja sadamatega seonduvast.



Asjaosalised tunnistavad, et uute laevade viibimine toob kaasa lisamuret ja ümberhindamisi, aga uus peab sündima ja kahe päeva pärast ta seda ka teeb.

Inimestele, kes neil päevil sadamatesse satuvad ja võivad hätta jääda, teadmiseks, et TS Laevad on välja saatnud 30 töötajat, kes sadamates nõuga abiks on ja kelle poole võib julgesti pöörduda.



Ja nagu kõikidest katsumustest veel vähe oleks, lubab ilmajaam reedeks mõõdukat tormi. Aga kui torm on möödas ja kõik seadistused tehtud saavad, siis jääb üle oodata veel vaid uusi laevu, mis ükskord tulevad niikuinii.



