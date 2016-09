Arvamus

In memoriam

Teisipäev, 27. september 2016.



Meida Kukk 6.06.1936 – 14.09.2016



Meida sündis 6. juunil 1936 Sõrves Läbara külas Tikastu talus Mägi pere esimese lapsena, hiljem sündisid talle veel õde ja kaks venda.



Sõjaeelne aeg oli ilus ja rahulik, perel oli oma majapidamine koduloomadega. Sõjaga muutus kõik. 10. novembril 1944 tuli küüditamise käsk. Mardipäeval küüditati pere Saksamaale.



Kui pere Saksamaalt koju tagasi tuli, ei olnud majapidamisest enam midagi järel. Maja saadi küll mõneks ajaks tagasi, kuid siis anti käsk lahkuda, nagu enamikul sõrulastel, sest armee baasid võtsid maad ja majad ära.



Kooliteed alustas Meida 1943. a Sõrves, kuid see katkes küüditamise tõttu. Saksamaalt tulles haigestus Meida meningiiti ja jäi selle tagajärjel kurdiks. Siiski jätkas ta kooliteed Torgu mittetäielikus keskkoolis Lülle külas. Edasi õppis ta kaks aastat Tallinna kaugõppe erikeskkooli Kingissepa konsultatsioonipunktis, hiljem Kingissepa invaliidide artellis rätsepaks. Seal kohtus ta esmakordselt teiste kurtidega. Seejärel suundus Meida Pärnusse, kus ta oli kurtide klubi instruktor.



Meida oli ühiskondlikult väga aktiivne: aastail 1968–1969 oli ta Eesti Kurtide Ühingu keskrevisjonikomisjoni esimees, 1974–1978 Eesti Kurtide Ühingu keskjuhatuse liige, 1974–1979 Eesti NSV Kurtide Ühingu Pärnu klubi territoriaalosakonna juhatuse liige, 1979–1993 Eesti Kurtide Ühingu keskrevisjonikomisjoni liige, 2004–10.11.2012 Saaremaa Kurtide Ühingu esimees.



Meida võttis osa kabevõistlustest üle terve N. Liidu ning teda kui hea mälu ja laia silmaringiga inimest kutsuti erinevatesse mälumänguvõistkondadesse.

Meida oli abielus kauaaegse viipekeele tõlgi Heldur Kukega, peres oli tütar Terje ja poeg Peeter, nüüdseks lisaks ka neli lapselast.



Saaremaa Puuetega Inimeste Koja töötajatele jääb Meida meelde rõõmsameelse ja hea naljasoonega inimesena, kellega meid sidus aastatepikkune meeldiv koostöö.



