Arvamus

MÕTE: Mittepoliitiliselt poliitikast

Teisipäev, 27. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Sotsiaalmeedias ja meedias, tänaval, kohvikus, lõunalauas, õhtusöögil, pargis, (…) (asenda mis tahes suvalise kohaga) räägivad inimesed viimasel ajal ainult ühest – sellest, et meil ikka veel pole uut presidenti.



Ja kes peaks selleks saama. Ning miks ei saada vajalikke hääli kokku. Jne, jne.

Aga miks ometi? Justkui midagi muutuks. Isiklikult ja nende elus. Või laiemalt ja üldsuse jaoks. Tühjagi. Muutub vaid selle elu, kes hakkab koostööd tegema presidendiga. President on suuresti esindusamet, millest ei sõltu sinu, minu ja ilmselt väga paljude Eesti inimeste jaoks midagi. Ja me ei saa teda otse valida. Niisiis, miks inimesed sellest üleüldse räägivad, miks see korda läheb?



Üks mõjuvamaid põhjusi võib olla osasaamise vajadus millestki suuremast, kui seda on igapäevane elu.



Seega, kuigi mõned kandidaadid olid sümpaatsemad kui teised – jah, muidugi mõtlesin tahes-tahtmatult kaasa –, ei loe lõppeks, kas riiki esindab naine, esindab mees. On ta roosa, lilla või punamust. Ja ei loe ka see mitte, kas tal on punane minevik, millised on ta poliitilised veendumused.



Presidendi ülesanne on lihtsalt olemas olla, nimeliselt. Et hea oleks näidata – näe, meil siin väikeses riigis on kah president. Ei ole me nii äpud midagi. Et meil on president ja demokraatia. Et oleme otsustusvõimelised, selgroogsed. Samas, kui presidendi valimine on praeguseks nii haledalt läbi kukkunud, ei saa me enam rääkida otsustusvõimest. Vaid sellest, et farss kestab ning ükskõik, kes lõpuks presidendiks saab, ei ole see enam rahva otsus. Enam. Pole ju kunagi olnud. Mis demokraatiast siin saab rääkida?



Ning lõpuks lähevad pidulikult pea kõik need presidendi vastuvõtule, kes on hoogsalt sõna võtnud selle inimese vastu, kes osutub valituks. Niipalju siis selgroost ning põhimõtetest. Autor: Ene Kallas Teisipäev, 27. september 2016.Ja kes peaks selleks saama. Ning miks ei saada vajalikke hääli kokku. Jne, jne.Aga miks ometi? Justkui midagi muutuks. Isiklikult ja nende elus. Või laiemalt ja üldsuse jaoks. Tühjagi. Muutub vaid selle elu, kes hakkab koostööd tegema presidendiga. President on suuresti esindusamet, millest ei sõltu sinu, minu ja ilmselt väga paljude Eesti inimeste jaoks midagi. Ja me ei saa teda otse valida. Niisiis, miks inimesed sellest üleüldse räägivad, miks see korda läheb?Üks mõjuvamaid põhjusi võib olla osasaamise vajadus millestki suuremast, kui seda on igapäevane elu.Seega, kuigi mõned kandidaadid olid sümpaatsemad kui teised – jah, muidugi mõtlesin tahes-tahtmatult kaasa –, ei loe lõppeks, kas riiki esindab naine, esindab mees. On ta roosa, lilla või punamust. Ja ei loe ka see mitte, kas tal on punane minevik, millised on ta poliitilised veendumused.Presidendi ülesanne on lihtsalt olemas olla, nimeliselt. Et hea oleks näidata – näe, meil siin väikeses riigis on kah president. Ei ole me nii äpud midagi. Et meil on president ja demokraatia. Et oleme otsustusvõimelised, selgroogsed. Samas, kui presidendi valimine on praeguseks nii haledalt läbi kukkunud, ei saa me enam rääkida otsustusvõimest. Vaid sellest, et farss kestab ning ükskõik, kes lõpuks presidendiks saab, ei ole see enam rahva otsus. Enam. Pole ju kunagi olnud. Mis demokraatiast siin saab rääkida?Ning lõpuks lähevad pidulikult pea kõik need presidendi vastuvõtule, kes on hoogsalt sõna võtnud selle inimese vastu, kes osutub valituks. Niipalju siis selgroost ning põhimõtetest.

Veel artikleid samast teemast »