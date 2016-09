Arvamus

JUHTKIRI - Valime veel!

Teisipäev, 27. september 2016.



Pärast laupäevast presidendirallit tunnistavad valijamehed üsna ühest suust, et on pettunud ja kahju on raisatud ajast. Üsna pikk päev ju ette võetud ja kasu ei midagi.



Kui enamus valijamehi oli Estonia kontserdisaalis seda meelt, et valimistega peaks ühele poole saama, siis suuremad poliitikud otsustasid mänge mängida ja kui nad veel kaua mängivad, siis tuleb vallavolikogudel taas kokku tulla ning ametlikult uus või ka sama valijamees ette lükata.



Eks pealinna vahet tuleb ka saarlastel ikka vahetevahel sõita, aga terveks päevaks taas valimiste tulejoonele minekust eriti ei unistata. Pigem hellitatakse vaikset lootust, et järsku saavad Toompea poliitikute pead enne klaariks ja parteideülene kandidaat leitakse. Aeg surub takka ja kauplemisaega on napilt.



Ehk võiks siiski panustada seekord naistele. Kui Kaljurand ja Reps kas ei sobinud või lihtsalt kukutati läbi, siis on veel valida Ülle Madise, Marju Lauristini või näiteks Stockholmis sündinud Eesti soost jurist ja diplomaadi Aino Lepik von Wiréni vahel.



Autor: MM

