Arvamus

JUHTKIRI - Nõuete täitmine

Neljapäev, 22. september 2016.



Võib öelda, et Sakla sigalal läks pärast katku selles mõttes hästi, et farmi omaniku Raul Maripuu esitatud rahaline taotlus rahuldati.



Rahaline toetus on üle 200 000 euro ning seda maksti välja ainult seetõttu, et ei esinenud hooletust bioohutusnõuete täitmisel. Järelikult tasub olla nõuete suhtes ka edaspidi täpne ja hoolikas, sest mandril on jäänud mõnel juhul ka raha välja maksmata, kuna korda pole majas olnud.



Küll on aga siin loos järelemõtlemisainet veterinaar- ja toiduametile, sest kuigi farmis olid nõuded täidetud, võisid bioohutusmeetmed osutuda nakatumise vältimiseks ebapiisavaks.



Nüüd peavad targad mehed pead taas kokku panema ja aru pidama, kuidas edaspidi paremini kaitsta meie sigalaid nakatumisohu eest. Ehkki Saklas läks hukkamisele 2746 siga, oli see mitte ainult materiaalne, vaid ka moraalne kahju kõigile selle farmiga seotud inimestele. Kuid vaatamata kõigele soovib omanik jätkata ning see on hea märk, et nii kergesti alla ei anta ja soovitakse Saaremaa seakasvatuse kestmist.



