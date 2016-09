Arvamus

Õiglaselt ja erapooletult

Neljapäev, 22. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Ühes vallas kohalike juhtidega maha istudes öeldi mulle, et presidendivalimiste senist käiku jälgides kipub jääma mulje, nagu oleks Eesti riik täiesti valmis saanud.



Teisiti pole võimalik seletada fakti, et avalikus ruumis näib suurem osa kampaaniast keerlevat keelepeksu seisukohalt küll huvipakkuvate, kuid Eesti tuleviku mõttes absoluutselt teisejärguliste teemade ümber.



On õige hetk meenutada, et sel laupäeval valib kõikidest valdadest ja linnadest kokku tulnud Eesti rahva esindus Eestile riigipead, kelle tausta ja tegude üle saaksid valijamehed ka viie ja viiekümne aasta pärast uhked olla. Presidenti, kes on valmis seisma Eesti eest nii heas kui halvas. Õiglaselt ja erapooletult. Presidenti, kes aitaks sõna ja teoga kaasa rahva murede lahendamisele ja lootuste täitumisele.



Me teame ju teiega kõik, et Eesti riik ei ole sugugi valmis. Räägime siis asjadest, mis on Eesti inimestele Kuressaares ja Kärdlas, Kihnus ja Koerus, Pärnus ja Põlvas päriselt olulised.



Mis on meie päris mured?



Majandus ei kasva piisavalt, seda kogu maailmas, ja julgeolekuolukord kogu maailmas on halvenemas. Meie maailmanurga rahvastik on vananemas ja kahanemas ja meie ühiskonnad ei ole selleks endiselt piisavalt valmis. Need on meie päris mured.



Kuidas need arengud mõjutavad elu Eesti väikevallas? Otseselt. Pea kõikidel minu kohalike inimestega toimunud kohtumistel jututeemaks olnud haldusreformgi on üks näide. Ei ole ülemäära suur liialdus öelda, et meil ei oleks haldusreformi ilmselt üldse vaja, kui me ei peaks arvestama demograafiliste muutustega.



Rahvast jääb vähemaks. See tähendab, et tuleb järjest rohkem otsida lahendusi, kuidas teha vähemaga rohkem (või siis vähemate ressurssidega sama palju, aga paremini). Omavalitsuste ümberkorraldamine on üks osa sellest. Riigireform, riigiaparaadi kokkutõmbamine teine osa. Järjest nutikam majandus kolmas.

Olen kuulnud omavalitsustes hämmastunud küsimusi, et miks räägitakse valdade liitumisel tekkivast kulude vähenemisest, kui ükski senine näide seda ei kinnita?



Aus on selgitada, et lühiajalist kulude kokkuhoidu ei maksagi haldusreformist taskulambiga taga otsida. Teisiti öeldes – asi on nende väikeste omavalitsuste aitamises, kellel on täna raske. Sisuliselt on tegu solidaarsusprooviga meile kõigile – kas tugevamad võtavad väetimad oma tiiva alla. Jah, see võib tunduda esmalt trotsi tekitav ja kellegi jaoks isegi ebaõiglane, aga kui me neid väetimaid valdu ei aita, siis on meil tulevikus palju suurem ühine mure. Ka president saab selgitada haldusreformi ja teiste Eesti elu vajalike muudatuste pikka vaadet.



Muidugi, pikaajaliselt sõltub tugevate omavalitsuste olemasolu nende tulubaasist. Ja ma olen kindlalt seda meelt, et ka omavalitsuste tulubaasi muredele tuleb leida kiiresti lahendus ja oleks olnud vähem pingeid ning segadust, kui see lahendus oleks pandud lauale koos haldusreformiga alustamisega.



Ei tohi kujuneda kombeks teha vaid pool ülesandest ja loota, et küll see teine pool laheneb kunagi iseenesest. Ei lahene. President ei pea otsima rahapada, millega laheneks omavalitsuste rahastamise küsimus, aga ta saab seista selle eest, et omavalitsusi puudutavate küsimuste juures oleks nende pikaajalise rahastamise plaan alati laual.



Kas hiljuti parlamendi poolt tehtud muudatus, mis lubab tulevikus parlamendi liikmeid istuda korraga kahel toolil – nii parlamendis kui kohalikus volikogus –, võiks viia selliseid Tallinnast kaugel asuvate valdade muresid paremini Toompeale? Või lükkaks praegu tublisti just kohalikul tasandil tegutsevaid inimesi otsustamisest eemale?



Olen omavalitsustes tihti kuulnud, et kahe tooli seadusele on märgatav vastuseis, sest paljudele inimestele seostub see 2002. aastaga, kui Siim Kallase valitsuse algatusel keelustati valimisliidud. Seostub Toompea katsega kohalikku demokraatiat ahendada.



Mina isiklikult olen skeptiline, et korraga õnnestub hästi ja täieliku pühendumisega teha tööd kahes kohas – nii parlamendis kui kohalikus volikogus. Arvan, et paratamatult jääb sellises olukorra üks pool kannatajaks. Aga möönan, et reaalselt saab elada nii kahe tooli seadusega kui ka ilma kahe tooli seaduseta.



Aastaid pole kahe tooli seadust olnud ja midagi pole juhtunud. Isegi kui kahe tooli seadus kehtib ja riigikogu liikmed kandideerivad kohalikku volikokku, ei pea ükski valija riigikogu liikme poolt hääletama, kui ta arvab, et parlamendiliikmed ei peaks kahe tooli peal istuma. Kui aga inimesed ka kohalikel valimistel riigikogu liikme poolt hääletavad ja ta saab valitud, ei näe valijad järelikult kahel toolil istumises probleemi, vaid hoopis soovivad parlamendiliikmete osalemist kohalikus elus.



Kui kahe tooli seadusega ei ole põhiseaduslikku probleemi, siis on ju presidendi kohus see välja kuulutada. Kui aga peaks massiliseks muutuma probleem, et inimesed istuvad küll kahel toolil, aga ei suuda mõlemat tööd teha, siis saab president sellele üleriigilise probleemina tähelepanu juhtida.



Kõikide selliste teemade puhul torkab üle Eesti ringi sõites teravalt silma aga see, kui väga on meil puudus selgest, otsekohesest, avatud ja üksteise arvamustest (ka siis, kui need on diametraalselt erinevad) lugu pidavast suhtlemisest riigijuhtide ja Eesti inimeste vahel. Kui otsuste tagamaid ja põhjusi ei teata ega mõisteta põhjusel, et inimestega suheldakse tihti kiirustades ja vaid loosungite keeles, mitte nendega päriselt rääkides, ei mõisteta ka otsuseid. See on Eesti ühiskonnas saamas probleemiks, aga õnneks on seda lihtne muuta, kui tahtmist on.



Mulle on kohtumistel korduvalt öeldud, et ka presidendilt oodatakse oskust ja soovi seista erinevate ühiskonnarühmade eest, erinevate murede ja erineva emakeelega inimeste eest, ka nende eest, kes ise ühiskonnas kõige häälekamad pole. President ei saa elada väljaspool meie igapäevast elu. Minu elu ja töö on seni suuresti seisnud oskuses kuulata, märgata, selgitada ning lahendusi leida, ka kõige keerulisemates olukordades. Tahan seda kindlasti jätkata ka riigipeana.



Minu kindel veendumus on, et sisemise ebakindluse ja asjatu hõõrumise asemel on meil praegusel ajal vaja hoida ühte. Ebakindlust on meid ümbritsevas maailmas niigi palju.



Arvan, et peame lähitulevikus kõvasti vaeva nägema, et meie harjumuspärast elukorraldust edendavad ning kaitsvad sõjalised ja majanduslikud liidud rahvaste vahel säiliksid, et me ei jääks oma väiksuses üksi vaenulike tuulte kätte. Me ei tohi olla naiivsed, kui kõne all on agressorite tegevus ja rahvusvahelise õiguse rikkumised.



Me ei tohi väsida



See on ööpäevaringne, aastaringne töö, kus olulisel kohal nii meie ühiskondlike väärtuste euroopalikkus kui ka toimivale demokraatiale tuginev sisemine poliitiline stabiilsus. Me ei tohi väsida ega endasse tõmbuda, sest nagu on öelnud üks tark mees – kurjuse triumfiks piisab sellest, et head inimesed ei tee midagi.



Need on mõned näited muredest, millega Eesti kodanikud, riik ja selle juhid peavad järgmised viis aastat rinda pistma.



Olen optimist ja usun, et kui teeme asju õigesti, saab meie peredel minna majanduslikult paremini kui täna, meil saab olla võimalusi end väärikalt teostada mis tahes Eesti paigas rohkem kui täna ja meie Eesti saab olla turvalisem paik kui täna. Mina olen valmis sellesse panustama ja riigipeana endast maksimumi andma, et see nii läheks.



Tegin välisministri ametit maha pannes ja täielikult pühendudes riigipeaks kandideerimisele enda jaoks põhimõttelise otsuse – ainult sellisel moel käitudes saan inimeste toetuse väljateenimisel olla täiesti sõltumatu, vastutada ainult iseenda ja Eesti rahva ees. Autor: Marina Kaljurand, presidendikandidaat Neljapäev, 22. september 2016.Teisiti pole võimalik seletada fakti, et avalikus ruumis näib suurem osa kampaaniast keerlevat keelepeksu seisukohalt küll huvipakkuvate, kuid Eesti tuleviku mõttes absoluutselt teisejärguliste teemade ümber.On õige hetk meenutada, et sel laupäeval valib kõikidest valdadest ja linnadest kokku tulnud Eesti rahva esindus Eestile riigipead, kelle tausta ja tegude üle saaksid valijamehed ka viie ja viiekümne aasta pärast uhked olla. Presidenti, kes on valmis seisma Eesti eest nii heas kui halvas. Õiglaselt ja erapooletult. Presidenti, kes aitaks sõna ja teoga kaasa rahva murede lahendamisele ja lootuste täitumisele.Me teame ju teiega kõik, et Eesti riik ei ole sugugi valmis. Räägime siis asjadest, mis on Eesti inimestele Kuressaares ja Kärdlas, Kihnus ja Koerus, Pärnus ja Põlvas päriselt olulised.Majandus ei kasva piisavalt, seda kogu maailmas, ja julgeolekuolukord kogu maailmas on halvenemas. Meie maailmanurga rahvastik on vananemas ja kahanemas ja meie ühiskonnad ei ole selleks endiselt piisavalt valmis. Need on meie päris mured.Kuidas need arengud mõjutavad elu Eesti väikevallas? Otseselt. Pea kõikidel minu kohalike inimestega toimunud kohtumistel jututeemaks olnud haldusreformgi on üks näide. Ei ole ülemäära suur liialdus öelda, et meil ei oleks haldusreformi ilmselt üldse vaja, kui me ei peaks arvestama demograafiliste muutustega.Rahvast jääb vähemaks. See tähendab, et tuleb järjest rohkem otsida lahendusi, kuidas teha vähemaga rohkem (või siis vähemate ressurssidega sama palju, aga paremini). Omavalitsuste ümberkorraldamine on üks osa sellest. Riigireform, riigiaparaadi kokkutõmbamine teine osa. Järjest nutikam majandus kolmas.Olen kuulnud omavalitsustes hämmastunud küsimusi, et miks räägitakse valdade liitumisel tekkivast kulude vähenemisest, kui ükski senine näide seda ei kinnita?Aus on selgitada, et lühiajalist kulude kokkuhoidu ei maksagi haldusreformist taskulambiga taga otsida. Teisiti öeldes – asi on nende väikeste omavalitsuste aitamises, kellel on täna raske. Sisuliselt on tegu solidaarsusprooviga meile kõigile – kas tugevamad võtavad väetimad oma tiiva alla. Jah, see võib tunduda esmalt trotsi tekitav ja kellegi jaoks isegi ebaõiglane, aga kui me neid väetimaid valdu ei aita, siis on meil tulevikus palju suurem ühine mure. Ka president saab selgitada haldusreformi ja teiste Eesti elu vajalike muudatuste pikka vaadet.Muidugi, pikaajaliselt sõltub tugevate omavalitsuste olemasolu nende tulubaasist. Ja ma olen kindlalt seda meelt, et ka omavalitsuste tulubaasi muredele tuleb leida kiiresti lahendus ja oleks olnud vähem pingeid ning segadust, kui see lahendus oleks pandud lauale koos haldusreformiga alustamisega.Ei tohi kujuneda kombeks teha vaid pool ülesandest ja loota, et küll see teine pool laheneb kunagi iseenesest. Ei lahene. President ei pea otsima rahapada, millega laheneks omavalitsuste rahastamise küsimus, aga ta saab seista selle eest, et omavalitsusi puudutavate küsimuste juures oleks nende pikaajalise rahastamise plaan alati laual.Kas hiljuti parlamendi poolt tehtud muudatus, mis lubab tulevikus parlamendi liikmeid istuda korraga kahel toolil – nii parlamendis kui kohalikus volikogus –, võiks viia selliseid Tallinnast kaugel asuvate valdade muresid paremini Toompeale? Või lükkaks praegu tublisti just kohalikul tasandil tegutsevaid inimesi otsustamisest eemale?Olen omavalitsustes tihti kuulnud, et kahe tooli seadusele on märgatav vastuseis, sest paljudele inimestele seostub see 2002. aastaga, kui Siim Kallase valitsuse algatusel keelustati valimisliidud. Seostub Toompea katsega kohalikku demokraatiat ahendada.Mina isiklikult olen skeptiline, et korraga õnnestub hästi ja täieliku pühendumisega teha tööd kahes kohas – nii parlamendis kui kohalikus volikogus. Arvan, et paratamatult jääb sellises olukorra üks pool kannatajaks. Aga möönan, et reaalselt saab elada nii kahe tooli seadusega kui ka ilma kahe tooli seaduseta.Aastaid pole kahe tooli seadust olnud ja midagi pole juhtunud. Isegi kui kahe tooli seadus kehtib ja riigikogu liikmed kandideerivad kohalikku volikokku, ei pea ükski valija riigikogu liikme poolt hääletama, kui ta arvab, et parlamendiliikmed ei peaks kahe tooli peal istuma. Kui aga inimesed ka kohalikel valimistel riigikogu liikme poolt hääletavad ja ta saab valitud, ei näe valijad järelikult kahel toolil istumises probleemi, vaid hoopis soovivad parlamendiliikmete osalemist kohalikus elus.Kui kahe tooli seadusega ei ole põhiseaduslikku probleemi, siis on ju presidendi kohus see välja kuulutada. Kui aga peaks massiliseks muutuma probleem, et inimesed istuvad küll kahel toolil, aga ei suuda mõlemat tööd teha, siis saab president sellele üleriigilise probleemina tähelepanu juhtida.Kõikide selliste teemade puhul torkab üle Eesti ringi sõites teravalt silma aga see, kui väga on meil puudus selgest, otsekohesest, avatud ja üksteise arvamustest (ka siis, kui need on diametraalselt erinevad) lugu pidavast suhtlemisest riigijuhtide ja Eesti inimeste vahel. Kui otsuste tagamaid ja põhjusi ei teata ega mõisteta põhjusel, et inimestega suheldakse tihti kiirustades ja vaid loosungite keeles, mitte nendega päriselt rääkides, ei mõisteta ka otsuseid. See on Eesti ühiskonnas saamas probleemiks, aga õnneks on seda lihtne muuta, kui tahtmist on.Mulle on kohtumistel korduvalt öeldud, et ka presidendilt oodatakse oskust ja soovi seista erinevate ühiskonnarühmade eest, erinevate murede ja erineva emakeelega inimeste eest, ka nende eest, kes ise ühiskonnas kõige häälekamad pole. President ei saa elada väljaspool meie igapäevast elu. Minu elu ja töö on seni suuresti seisnud oskuses kuulata, märgata, selgitada ning lahendusi leida, ka kõige keerulisemates olukordades. Tahan seda kindlasti jätkata ka riigipeana.Minu kindel veendumus on, et sisemise ebakindluse ja asjatu hõõrumise asemel on meil praegusel ajal vaja hoida ühte. Ebakindlust on meid ümbritsevas maailmas niigi palju.Arvan, et peame lähitulevikus kõvasti vaeva nägema, et meie harjumuspärast elukorraldust edendavad ning kaitsvad sõjalised ja majanduslikud liidud rahvaste vahel säiliksid, et me ei jääks oma väiksuses üksi vaenulike tuulte kätte. Me ei tohi olla naiivsed, kui kõne all on agressorite tegevus ja rahvusvahelise õiguse rikkumised.See on ööpäevaringne, aastaringne töö, kus olulisel kohal nii meie ühiskondlike väärtuste euroopalikkus kui ka toimivale demokraatiale tuginev sisemine poliitiline stabiilsus. Me ei tohi väsida ega endasse tõmbuda, sest nagu on öelnud üks tark mees – kurjuse triumfiks piisab sellest, et head inimesed ei tee midagi.Need on mõned näited muredest, millega Eesti kodanikud, riik ja selle juhid peavad järgmised viis aastat rinda pistma.Olen optimist ja usun, et kui teeme asju õigesti, saab meie peredel minna majanduslikult paremini kui täna, meil saab olla võimalusi end väärikalt teostada mis tahes Eesti paigas rohkem kui täna ja meie Eesti saab olla turvalisem paik kui täna. Mina olen valmis sellesse panustama ja riigipeana endast maksimumi andma, et see nii läheks.Tegin välisministri ametit maha pannes ja täielikult pühendudes riigipeaks kandideerimisele enda jaoks põhimõttelise otsuse – ainult sellisel moel käitudes saan inimeste toetuse väljateenimisel olla täiesti sõltumatu, vastutada ainult iseenda ja Eesti rahva ees.

Veel artikleid samast teemast »