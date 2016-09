Arvamus

Kuidas müüa Saaremaad

Kolmapäev, 21. september 2016.



Mullu mina karjas ei käinud. Käisime koos sõprade ja Sirje Oleskiga Ida-Virumaal, kust on Sirje Oleski (snd Mägar) pärit.



Jõhvi tema sünnikottu ja Metsa-Mägarale Jõhvi ning Toila vahel me sisse ei pööranud, küll aga peatusime Iisakus, Sillamäel ja Narva-Jõesuus ning olime ööd Narvas endas. Sealt tagasi sõites tulime piki rannikut Sakale, misjärel läksime Erra kaudu Avinurme ja sealt Mustvee külje alla. Siis algas kodutee.



Kirjutasin Narvas hotelli külalisraamatusse, et jäime rahule ning sellest alates olen ma reisikorraldusfirma Booking.com alaline klient, keda kutsutakse eesnimepidi ja kellele kirjutatakse sina-vormis. Mõni mõis!



Saarlased ei oska suitsu teha



Tänavu tekkis tahtmine sõita Hiiumaale Saaremaa kaudu. Tartust pääseb sinna ka üle Tallinna, aga meie otsustasime siiski, et ligineme Muhu väinadele, rahvaluules lihtsamalt Muhu Sunti, lõunamalt, seega via Pärnu. Oleksime võinud sõita Tartust Pärnusse ka läbi Vändra üle Põltsamaa, kuid siis poleks ma enam saanud tavalisest põhjalikumalt näha Pärnu keskraamatukogu, kus lastekirjanduse osakonda juhatab minu kunagine tudeng Hannely Raestu.



Meie buss viis meid Pärnusse läbi Viljandi, Kõpu, Kilingi-Nõmme ja viimaks piki rannikut Reiult kuni Pärnu vana vaksali kõrvale. Tartus ei müünud meile Pärnut ega Räämat mitte keegi. Müüdi Saaremaad, täpsemalt ööbimiskohti ja rooma saunu (nüüdsel ajal nimetatakse neid spaadeks).



Sain firmast Booking.com tosinkond pakkumist, millest ainuski ei kirjeldanud seda, mis ma Saaremaal tegelikult näha tahtsin. Kõige rohkem huvitas mind see, mismoodi pääseb Kuressaarest Triigi sadamasse õhtuseks praamisõiduks Sõrule. Bussijaamas selgus, et buss Triiki väljub 17.45, aga kust võis võhik võõrsilt teada, et meiesuguse õnneks sõidab see buss ka kiira-käära, tänu millele nägime korraks ka Pärsamat.



Õnneks ma teadsin, et Karjast Nõmme külast on pärit ka professor Gustav Ränk, aga kust täpsemalt, seda silti ma ei märganud. Hoopiski kummaline oli see, et Kuressaare võõrastemajades ei osatud öelda, millistel kellaaegadel saab Saaremaa pealinnast Triiki üldse sõita. Ja muidugi tekitas pisut segadust tõsiasi, et ilma autota reisija ei saa liinile Triigi-Sõru isegi mitte kohta ette tellida.



Jah, kinnitati mulle väljaspool firmat Booking.com, kohti jätkub ja maha te ei jää. Ei jäänudki. Aga kui piletit saab broneerida autoga reisija, siis ei tohiks käia üle mõistuse õigus reserveerida pilet ka jalamehele!



Elasime Kuressaare vanalinnas pisut pikemalt kui ühe päeva ja olime seal öödki. Tahtsime näha linna seestpoolt, kuid Kuressaares elatakse teisiti kui Tartus. Tartus on linn keskendatud kahele turule, kolmele kaubamajale, bussijaamale, raekoja platsile, viiele linnaliini bussijaamale ja neljale taksopeatusele. Lisaks kohvi- ja õllejoomakohad, mida on poolteistkümmend või koguni paarkümmend.



Kuressaare bussijaamatoitu Tartus ei pakuta. Tartus pigem joodetakse kui söödetakse. Tõsi, ma ei näinud Kuressaares seda, mis on Tartus väga tavaline – nimelt et neiud ostavad kaubanduskeskusest majoneesiga segatud salatit ja söövad selle lähima pingi peal istudes kohe ka ära.



Ka ei hakanud mulle Kuressaares silma kedagi, kes oleks joonud tänaval õlut otse pudeli suust. Kakerdajaid ei märganud ma üldse. Seevastu olid nii Saaremaa kui ka Hiiumaa täis konisid. Miks ei osata kummalgi maal suitsu teha?

Ega me ei sõitnud Saaremaale vigu otsima. Isiklikult tahtsin ma näha, kuidas näeb Kuressaare välja väljaspool ametlikku programmi ja missugusena avaneb Saaremaa ristipidi lõunast põhja. Lest ja angerjas ei ole minu kalad. Minu kalad on kilu, räim, heeringas, tursk, koha, siig ja rääbis. Ka Peipsi tint. Rääbis on haruldane Tartuski. Heeringas tuleb alles Atlandilt. Tursk tuleb kõneks suitsutatult, värskena on ta sisemaal tundmatu.



Käinud Kuressaares turul, otsustasime viia Hiiumaale Luidjale suitsutatud meriahvenat ja see ärataski seal rõõmsat elevust, sest ahven oli mahlane. Sõita üle Soela väina, angerjasaba kotiservast väljas, tundus meile võõrastavana.

Mismoodi peaks Booking.com Saaremaad müüma? Sõltub sellest, kes ostab. Meie ei sõitnud Pärnust Kuressaarde Saaremaad ostma; mina tahtsin vaid näha, kuidas kulgeb elu teispool Muhu väinasid. Teekond Saaremaale viis meid ka läbi Kõpu kihelkonna Mulgimaa ja Saarde vahel.



Sealkandis võiks rännumeest tabada ka ahastus. Kõpus võid sa näha võltsimatut kolgast. Saaremaal me niisugust ei näinud – ja Leisi ongi olnud jõukam kui Ida-Saaremaa.



Nagu öö ja päev



Kuid kas Saaremaad ongi tarvis ilmtingimata müüa? Me ei jõudnud käia läbi kõiki Saaremaa sadamaid. Mujal maailmas on sadamateenused fikseeritud üsna üksikasjaliselt. Hiiumaal jäid vaatamata Orjaku, Salinõmme, Sarve ja Vahtrepa sadam.



Roogsalus hiidlaste lennuvälja kõrval Kärdla külje all saime korralikult süüa. Ent tegelikult on meie väikesadamate legendid puudulikud. Ei teadnud meiegi ette, et Kalanas lõpetatakse toitlustamine kaks päeva pärast meid ära, sest hooaeg on läbi. Pood kinni ja kogu moos!



