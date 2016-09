Arvamus

JUHTKIRI - Tervis on esmatähtis

Kolmapäev, 21. september 2016.



On ju üldteada tõde, et kui sul pole tervist, siis sul pole peaaegu midagi. Haige ja põdurana ei suuda sa teenida endale ei elamis- ega pensioniraha. Järelikult peaksid inimesed pääsema võimalikult vara arsti juurde, et haigused ei süveneks ning töö- ja elupäevi ei rööviks. Kuid kõigeks selleks nappivat raha, sest arstidele pole piisavalt maksta.



Loomulikult oleks meie olukord “parem”, kui meil ei oleks eeskujuks Soome ja teised kõrgema palgaga riigid. Ikka on soov sama palju teenida ning see meelitab arste Eestist lahkuma. Samas on näiteks ida poolt meile saabunud tohtrid väga rahul, sest teenivad siin palju rohkem kui oma kodumaal. Nii et osa asju on lihtsalt suhtelised.



See viib arutelu ka sotsiaalmaksu juurde, mida poleks mõistlik langetada, ning teema juurde, kes maksab meie maksud, kui elanikkond vananeb liiga kiiresti.

Loomulikult on haigel inimesel ehmatav kuulda, et tema ravimiseks pole raha ja vahendeid, aga parim, mida iga inimene enda jaoks ise teha saab, on olla liikuv ja elada tervislikult.



