Aitäh, et hoolite!

Teisipäev, 20. september 2016.



Septembri esimestel nädalatel andsid oma olulise panuse meie liiklusturvalisusesse vabatahtlikud, kelle hoolimine väärib kahtlemata äramärkimist.



“Hea oli teha mõne lapse päev päikseliseks.” “Mõni tulija tervitas ise juba kaugelt.” “Mõni kohmetus, kui soovisime head kooliteed.” “Huvitav oli jälgida laste ja vanemate emotsioone.” “Positiivsed tunded hommikusse.”



Need on valitud laused neilt kogukonnaliikmetelt, kes septembrikuu hommikutel meie koolilaste koolitee turvalisemaks muutmisesse panustasid.



Täname kõiki, kes algatusega kaasa tulid ja oma panuse andsid: Maidi Tilk, Eliise Erikso, Marii Pregel, Tanel Maandi, Katrin Keso-Vares, Anneli Meisterson, Miralda Matt, Ursula Rahnik, Kairi Käsk, Kairit Lindmäe, Viktor Sarapuu, Heigo Kips, Anu Vares, Õie Väli, Ants Kangur, Lembit Reek, Rein Jakobson, Jaanus Mihkelson, Simmo Kikkas, Madis Kallas, Jaanis Prii, Katrin Kilter, Meelis Kaubi, Lea Viidul, Juta Õisnurm, Luule Siiner, Riina Nau, Ragne Põld, Erkki Noor, Katrin Tihik, Tõnu Vaher, Kalle Laanet.



Suur tänu kõigile asutustele, kes lubasid oma tänuväärseid töötajaid septembrikuu esimestel päevadel turvalisust tagama!



Järgmise kooliaasta alguseks ootame taas kõiki meiega koos tänavatele. Panen kõigile südamele, et liikluses toimuv on meie kõigi ühine mure. Kui soovime midagi parandada, peame seda tegema koos. Kooliaasta alguses meie laste ohutusse kooli- ja koduteesse panustamine on oluline. Kellel huvi järgmisel aastal abiks olla ja panustada, võib võtta Kuressaare politseijaoskonnaga juba aegsasti ühendust. Autor: Kaisa Nurm, Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinik

