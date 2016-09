JUHTKIRI - Kooliga või koolita?

Arvamus

Teisipäev, 20. september 2016.



Õnneks nii rängalt Leisi vallas veel küsima ei pea, aga kooliteema on väga tuliselt päevakorral küll. Vallal tuleb langetada otsus, kas jätkata koolis keskkooliosaga või mitte.



Kahjuks on mitmete asjaolude kas kokkusattumise või minnalaskmise tulemusena juhtunud nii, et pärast 9. klassi lõpetamist ei taha kohalikud noored enam oma keskkooli edasi minna, vaid põgenevad mujale. Kui ikka 14-st lahkub kümme mujale, siis on see järelemõtlemise koht.



Aga piiritult aus olles, siis enam pole vaja järele mõelda, vaid nüüd saab ainult järele hüüda, sest selleks korraks on rong läinud ja Leisil tuleb ilmselt jätkata 9-klassilise koolina.



Kahju, muidugi on südamest kahju, aga tuleb aru saada ka neist kooliõpilastest ja nende vanematest, kes soovivad olla suuremas koolis, kus toimub rohkem ja kus võimalusi on enam.



Kas Leisi keskkool kunagi oma endises mahus tagasi tuleb, on küsitav, aga imesid juhtub ning tegelikult pole keegi keskkooli vastu, vaid püütakse tekkinud olukorras olla realistlikud.



