MÕTE: Saaremaa oma maraton

Teisipäev, 20. september 2016.



Algus on tehtud. Saaremaa oma maraton Ultima Thule tõi laupäeval starti ligi 200 osalejat, mida võib esimese spordiürituse kohta lugeda heaks kordaminekuks. Aastatega suureneb ka osavõtjate arv, sest info uuest maratonist jooksuringkondades levib.



Kui võrrelda Ultima Thule maratoni nädal varem toimunud SEB Tallinna maratoniga, siis viimane ei paku pikkade sirgetega Pirita teel sinnapoolegi seda, mida kogeb Kuressaares ja linna ümbruses kulgeval vaheldusrikkal jooksurajal. Ultima Thule vahest kõige raskem koht asub Kudjapel, kus tuleb endise prügimäe nõlvast üles rühkida. Maratonijooksjatele on see muidugi paras pingutus, aga eks iga maraton peabki olema omanäoline.



Pärast Ultima Thule maratoni märkasid nii mõnedki jooksjad, et GPS spordikellal näitas distantsi pikkust, sõltuvalt jooksjast, sada kuni paarsada meetrit lühemana. Ent GPS ei näita kunagi trassi pikkust täpselt. Näiteks Tallinna maratonil Eesti meistriks kroonitud Heinar Vaine sai spordikella kasutades maratoniraja pikkuseks mitusada meetrit rohkem – 42,83 km –, kuigi raja oli eelnevalt mõõtnud ja passitanud rahvusvahelise litsentsiga rajameister. Teatavasti peaks maraton olema 42,195 km pikk.



Satelliitidega ühenduses olev GPS ei suuda mõõta kurve ega tagasipöördeid ning arvestab need sirgetena. Lisaks sõltub palju jooksja enda trajektoorist ja kas tal tuleb teistest rajal mööduda. Kui GPS-iga varustatud spordikellaga joosta staadionil näiteks viis 400 m pikkust ringi, ei näita GPS iialgi distantsi pikkuseks kahte kilomeetrit. Kes ei usu, võib ise järele proovida. Piisab ka ühest ringist, isegi selle puhul GPS valetab.



Autor: Ahto Jakson

