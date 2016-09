Arvamus

ANDRES AMMAS MEIE MAAS: Miks on meie poliitika nii silmakirjalik?

Esmaspäev, 19. september 2016.



Autor: Andres Ammas, riigikogu liige (Vabaerakond) Esmaspäev, 19. september 2016.



Kahekümne viie aastaga on täiuslikult omandatud palju ilusaid ja õigeid sõnu väärtustest ja demokraatiast, valitud seltskond on salongikõlbulik kõikide maailma võimukandjate juures, üks reform vahetub teisega ja arvukate uuringute tulemusi ei jõuta analüüsida, pigem tellitakse taas uus, põhjendades seda vajadusega järjekordse strateegia järele. See kõik on aga õõnes, näotu ja tekitab igas mõttes kõhedust, nentis Krista.



Päris paljud inimesed Eestis tajusid seda ängi ning sündis mõtteklubi Vaba Isamaaline Kodanik, millest kasvas välja täna kaheaastaseks saav Vabaerakond. 2014 kuulutasime: me tuleme, sest me ei ole nõus Eesti poliitilise kultuuriga, mis on jäänud inimestele kaugeks ega väljenda enam ammu nende tegelikke ootusi. Soovisime viia Eesti poliitikaelu välja senisest voolusängist, kus võimuerakonnad olid keskendunud võimu säilitamisele ja iseenda heaolule, priisates meie ühist raha valimisreklaamiks ja kampaaniateks.



Tundsime, et teisiti lihtsalt ei ole enam võimalik, sest inimene vajab tunnet, et tema riik kuulab teda ja hoolib temast.



Vaekauss ülemnõukogu kasuks



Intuitiivselt tajutud ühiskonna hädadele leidsin mõtestatuse, lugedes mullu juba 1997 Sirbis ilmunud Marju Lauristini, Peeter Vihalemma ja Ivar Tallo põhjapanevat artiklit “Poliitilise kultuuri areng Eestis”, mis väidab: tegelik demokraatia sõltub just poliitilise kultuuri arengust.



Tolle artikli autorid eristavad kolme poliitilise kultuuri arengu faasi: mütoloogiline, ideoloogiline ja kriitilis-ratsionaalne. 1988 alanud mütoloogilist faasi iseloomustas ühtsus, rahva koondumine massiliikumistesse mitte mõistuse käsul, vaid südame sunnil. Emotsionaalne kõrgepinge, mitmesugused rituaalid, sümbolid ja müüdid ühendasid meid. Argumente asendasid loosungid “Ükskord me võidame niikuinii” või “Tartu rahu kehtib”.



Koos erakondade kujunemisega algas ideoloogiline faas uute võtmesõnadega: “vasakpoolsus”, “parempoolsus”, “sotsiaalne turumajandus”, “avatud ühiskond”, “tugev keskklass”. Kiiresti suurenes vastandumine ja sallimatus erinevate seisukohtade suhtes. Poliitiline ja majanduslik eliit liikus rahval eest ära, paratamatult järgnes pettumus ja laiem poliitikahuvi langes.



1997. aastal ootasid viidatud ühiskonnateadlased lootusrikkalt ideoloogilise faasi peatset ülekasvamist kriitilis-ratsionaalseks faasiks, kus on mitmekesised vaatepunktid, vastase sildistamist asendab väitlus, arutelu tulemusena jõutakse arusaamani huvide ühisosast. Samas möönsid nad, et pessimistliku stsenaariumi puhul võib ideoloogiline faas jääda aastateks venima. Just nii ongi kahjuks läinud.



Mul on omamoodi vedanud, sest olen Toompeal 25-aastase vahega teist korda. Aastatel 1990–1992 olin ENSV viimase ja ühtlasi Eesti Vabariigi esimese ülemnõukogu liige. Alates 2015. aastast olen valitud riigikokku ja olen selle XIII koosseisu ainus liige, kel on Eesti iseseisvuse taastanud ülemnõukogu kogemus. Lisandunud elukogemus, sealhulgas tublisti mitmesuguse poliitikatöö praktikat, annab söakuse nende kahe rahvaesinduse tööd võrrelda.



Võrreldes arutelukultuuri tollases ülemnõukogus ja praeguses riigikogus, kaldub allakirjutanu jaoks vaekauss ülemnõukogu kasuks. Kui jätta kõrvale erimeelsused venemeelsete jõududega Eesti iseseisvuse küsimuses, siis muude teemade puhul puudus tänapäevale omane müür eriarvamusi esindavate fraktsioonide vahel. Tagantjärele võib tollast olukorda nimetada ka kaootiliseks, sest fraktsioonid kord sündisid, siis lakkasid eksisteerimast (algul võis saadik kuuluda ka mitmesse saadikurühma), iidolites pettuti kiiresti.



Täna öeldakse selle peale, et parlament ei olnud stabiilne. Aga riigikogu liige (vähemalt enamik) ei elanud fraktsiooni orjuses, ei olnud tuim hääletusmasin, vaid õppiv ja arenev isiksus. Nagu on kirjutanud toonane kolleeg Jüri Rätsep: “Sundkorras hääletamise kombed polnud veel pühakirja tasemele välja arendatud.”



Praeguse riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige Jüri Adams on tähelepanu juhtinud asjaolule, et riigikogu liikmelt on nüüdseks töö- ja kodukorra seadusega võetud teatud juhtudel põhjendamatult küsimuste esitamise ja kõnepidamise õigus. 25 aastat tagasi oli ülemnõukogu spiiker Ülo Nugis algul päris hädas, sest igaüks arvas, et tal on õigus rääkida, mida tahab ja nii kaua, kui tahab. Aga tähtis on, et püüti ühiselt parimat, tehti muudatusettepanekuid ka lausa istungi käigus ja suvalises vormis – ja sisulised otsused sündisid parlamendis, mitte ametnike kabinettides.



Suuresti just tänu meie erakonnale on küll riigikogu aruteludes olnud rohkem vürtsi kui mõnes varasemas koosseisus, väidavad vanad olijad. Aga see ei ole kaasa toonud olulist muutust parlamendi töös.



Rindejoon pole kadunud



Rindejoon koalitsiooni ja opositsiooni vahel pole kadunud, riigikogu ei toimi kollektiivse ajuna, kompromissipuudus on totaalne. Ühtegi opositsioonierakonna esitatud seaduseelnõu või ettepanekut pole tõsiselt kaalumisele võetud.



Möödunud nädalal nulliti Keskerakonna algatus FIE-de isapalga regulatsioonist ettekäändel, et koalitsioon pakub edaspidi terviklikuma lahenduse. Ometi võinuks ühe augu seaduses kergesti lappida, liiatigi, et koalitsioonilepingus seisab sama mõte.



Vabaerakonna fraktsiooni tasakaalukat käitumis- ja esinemisstiili riigikogus on mõni meie käredam valija pidanud liiga vaoshoituks. Aga pigem peaks selline olema kogu riigikogu stiil: asjakohane, selgitav, vajadusel kriitiline, kuid üksteist austav ja innustav.



