Arvamus

JUHTKIRI - Saaremaa oma maraton

Esmaspäev, 19. september 2016.



See, et üheksa kuud tagasi Rasmus Kagge poolt õhku visatud idee leidis teostuse linnapea Madis Kallase ja tema korraldusmeeskonna poolt, on igati kiiduväärt.



Näitab see ju seda, et kui on, mille nimel tööd teha, siis on ka tulemused head tulema. Kui tavapäraselt kipub esmakordselt korraldatava üritusega ikka midagi nii minema, mis kellelegi meeldi, siis selle sündmuse puhul jäid rahule kõik -nii osalejad, korraldajad kui ka pealtvaatajad. Ei ole ühtki tilka tõrva meepotis.



On ju “Ultima Thule” maratoni üks põhieesmärke, mitte joosta niivõrd võidu nimel, vaid teha sporti nii, et seda saaks nautida.



Liikumine on tervis, nii et neil saarlastel, kes seekord starti ei jõudnud, jääb võimalus teha seda tuleval aastal. Sest korraldajate kinnitusel toimub maraton kindlasti ka järgmisel aastal. Jääme ootama!



