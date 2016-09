TOOMAS ALATALU AINULT MEIE MAAS: Kasutaks lätlaste tarkust!?

Arvamus

Autor: Toomas Alatalu Laupäev, 17. september 2016.



Ehkki Toompeale jõudis viimaste valimiste järel ka uustulnukaid, jätkab neljaliikmeline poliitkartell oma juradega õlitatult. Enamik saab küll juba aru, et Toompealt tulev jutt on imelikuvõitu, ometi pole tegelikult ühestki kentsakast loosungist loobutud ega arusaamatust teost lahti öeldud.



Piisab, kui meenutada lubadust Euroopa viie rikkaima riigi hulka jõudmisest – selge jaburdus, ent sobib suhu söögi alla ja peale, sest ei saa loobuda sõnadest, mis kõlavad nii ilusalt. Sama kehtib ka 14-aastaste seksi lubamisega, mis on Euroopas seadustatud peale meie vaid Bulgaarias ja Austrias – vastukarjeid poolsalaja tehtud otsuse vastu jagub, ent kuidas sa loobud kohast nii tähelepanu äratavas esikolmikus!?



Taas sund- ja punnseisus



Täpselt samasugune seis valitseb ka presidendivalimiste osas – kui juba kord säärane valimiskord sai kehtestatud, siis nii ka olgu. Juhtisin veel 17 aastat tagasi, kui Läti presidendiks valiti Vaire Vike-Freiberga, tähelepanu sellele, et kuigi mõlemas riigis on president parlamentide valida, on Läti poliitikutel selgelt suuremad valikuvõimalused.



Praegu, kus Eesti võimukolmikul on taas siht saada Põhjala riigiks ehk siis pöörata selg Lätile ja Leedule, lõhnab juba soovitus võtta eeskuju lõunast riigi kaalukategooria madaldamisega. Kuniks aga oleme oma valimissüsteemiga järjekordselt sund- ja punnseisus, tasuks siiski Eesti ja Läti valimisi omavahel kõrvutada.



Eestis on septembrist 1992 kuni augustini 2016 riigikogus ja valimiskogus toimunud kõikides valimisvoorudes hääletatud 39 kandidaadi poolt. Sealjuures Lennart Meri poolt kuus ja Arnold Rüütli poolt seitse korda. Sestap täpsustagem, et hääletatud on ühtekokku 16 isiku poolt, kellest vaid kolm olid mitte-poliitikud.



Noist viimastest oli esimeseks akadeemik, küberneetik Enn Tõugu (1996. a), teiseks Tartu ülikooli eksrektor Peeter Tulviste, kes oli 2001 kandidaadiks nii riigikogus kui valimiskogus ning kolmandaks tänavune kandidaat, kohtunik ja endine õiguskantsler Allar Jõks, keda riigikogus kaaluti juba kaks korda.



Lätis on sealne Saeima 1993–2015 valinud seitse korda presidenti ja peaerinevus Eestist seisneb selles, et kõik valimisvoorud – kuni viis – toimuvad ühel ja samal päeval ning kui president jääb valimata, järgneb kohe uus viiene seeria, ent juba uute kandidaatidega. Nagu juhtus aastal 1999.



Lätis on ühtekokku hääletatud 23 erinevat kandidaati, ent neist vaid 14 on olnud poliitikud! Ülejäänud: psühholoog, arst, helilooja (Raimonds Pauls, kes oli ka kultuuriminister), diplomaadid, kohtunikud. Enamgi veel – kui Eestis pole ükski mittepoliitik presidendiks valitud, siis Lätis on neid olnud vähemalt kolm ja nende panus on olnud suur nii ajaliselt – 18 aastat 22-st! –, sisuliselt kui ka Lätile maailmas mainet loovalt.



Kolmest mainitust kaks muutusid/kujunesid poliitikuteks presidendi ametit täites. Guntis Ulmanis (s. 1939), kelle vanaisa vend Karlis Ulmanis oli 1934–1940 Läti esivõimur, pidi Nõukogude võimu päevil taluma kõiki temasuguse päritoluga isikule ettenähtud piiranguid. Vaatamata sellele, et tulenevalt ema uuest abiellumisest kandis ta aastal 1949–1989 perekonnanime Rumpitis. Mõistagi lõi tagasihoidlikel ametipostidel töötanud Ulmanis kaasa taasiseseisvumisprotsessis, liitus Talurahvaliiduga, ent oli poliitikuna selgelt algaja selle hetkeni, kuni ta valiti presidendiks.



Läti esimestel presidendivalimistel juunis 1993 ihkasid seda ametiposti kaks tuntud välislätlast – Gunars Meierovics, kelle isa oli olnud Läti esimene välisminister ja suur Balti ühtsuse toetaja, ning Aivars Jerumanis, kes esindas kristlikke demokraate. Keerulises rahvusvahelises olukorras – Vene väed ei ilmutanud lahkumise märke – pidas välislätlastega poliitliidu loonud kohalik eliit juba toona võimalikuks välislätlase asumist riigi etteotsa.



Kuna aga Meierovics kogus vaid 35 häält, loobus ta ainsa kodulätlasest kandidaadi ehk oma parteikaaslase Guntis Ulmanise kasuks, kes valitigi presidendiks kolmandas hääletusvoorus. Tagasivalimine tuli Ulmanisel 1996. aastal märksa kergemalt ehk esimeses hääletusvoorus.



Samaga ja veelgi võimsama tulemusega – 88 häält 100-st – sai 2003. aastal hakkama samuti kodumaale naasnud Vaira Vike-Freiberga, kes tuntud psühholoogina oli enne presidendiks valimist (1999. a) Läti Instituudi direktor. Ta valiti presidendiks kuuendas hääletusvoorus ehk siis tagavarakandidaatide nimistust. Nagu teada – eriti õnnestunud valik.



Poliitkartelli monopol



Läti kolmas mittepoliitikust president (2007–2011) Valdis Zatlers (s.1955) oli tunnustatud traumatoloog ja kirurg ning Läti poliitoligarhide valik nende Riia loomaaias toimunud kohtumisel. Kas just selle fakti avalikuks tulek (kui esimene märk peremeeste rahulolematusest valituga?) või miski muu, kuid loodetud mitteprofessionaal asus ootamatult oma poliitikat teostama.



Zatlers ilmus julgelt protestimeeleavaldustele ja lubas referendumi korraldamist, mis tõi kaasa erakorralised parlamendivalimised. Mõistagi kaotas mees sellega valitseva eliidi usalduse ja ka ameti uute presidendivalimiste esimeses hääletusvoorus.



Elik – Lätil on olnud nii- ja naasuguseid presidente nii poliitikute kui ka mittepoliitikute hulgast.



