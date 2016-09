Arvamus

VOOTELE HANSEN AINULT MEIE MAAS: Ettepanek uueks seisuseks

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: Vootele Hansen, kolumnist Laupäev, 17. september 2016. Meie Maa kolumnist Vootele Hansen. Presidendiametisse pürgijate etteasted tõid kaasa ka arutelu topeltkodakondsuse lubamise üle. Algust tegi kevadsuvel Siim Kallas, kes ütles Reformierakonna üldkogul, et topeltkodakondsus tuleb seadustada kõigile soovijaile.



Kallase ettepaneku mõistmiseks esitan mõned tema tsitaadid (kõik need on võetud ERR-i portaalist).



“Eesti põhiseadus ütleb üheselt, et kelleltki ei tohi sünniga omandatud kodakondsust ära võtta. Samas on kehtivas kodakondsusseaduses sätted, mis ei luba Eesti kodanikul olla muu riigi kodanik, ning sunnivad 18-aastaseks saamisel loobuma kas Eesti või mõne muu riigi kodakondsusest.”



“Tänapäevases maailmas, kus üha enam lapsi sünnib peredesse, mille üks vanem omab näiteks Eesti kodakondsust ning teine mõne muu riigi oma, või sünnivad ühe pere lapsed eri kodakondsuspõhimõtteid rakendavates riikides, tähendab see ka üha suurenevat topeltkodakondsusega laste hulka.”



Siim Kallase andmetel elab välismaal 104 000 Eesti kodanikku. “Seadus ütleb, et kui tahetakse säilitada näiteks USA või Saksa kodakondsus, tuleb loobuda Eesti kodakondsusest. Leian, et nõue loobuda Eesti kodakondsusest on oma olemuselt põhiseaduse vastane ning parim lahendus oleks seadustada topeltkodakondsus ilma lojaalsus- ja keelenõudeid leevendamata,” tõdes presidendiks ihkaja.



Topeltkodakondsus nagu topeltmoraal



Kehtiv kodakondsusseadus sätestab, et inimene, kes omandab või saab alaealisena nii Eesti kui ka mõne muu riigi kodakondsuse, peab pärast 18-aastaseks saamist kolme aasta jooksul valima neist ühe ja loobuma teisest. Senisest kodakondsusest loobumise nõuet ei rakendata isiku suhtes, kes soovib saada või taastada Eesti kodakondsust ja on saanud Eestilt või teiselt EL-i riigilt rahvusvahelise kaitse (pagulane) ning tema päritolumaal valitsevad endiselt olud, mille eest ta põgenes ja ta ei saa taotleda varasemast kodakondsusest vabastamist.



Millistest lojaalsus- ja keelenõuetest Siim Kallas sünnipäraste kodanike puhul rääkis, jääb arusaamatuks.



Kallase arvates määravad Eesti avatuse ja suletuse kodakondsusseadus ja välismaalaste seadus ning nende seaduste sajad paragrahvid on “muust maailmast eraldatud soosaare ideoloogia kandjad”. Eesti kodakondsuspoliitika on tema hinnangul pärit minevikust ning vajab laialdasemat arutelu. Kuna tegemist on ühiskonna jaoks suure muutusega, võiks Kallase arvates kaaluda rahvahääletust.



ERR-i portaalist võis lugeda ka teiste presidendiks soovijate arvamusi. Mailis Repsi arvates peaks olema lubatud topeltkodakondsus Euroopa Liidu kodanikele ja seda nii sünnijärgselt kui ka naturalisatsiooni korras kodanikuks saanutel. Tema selgitusel kinnistab see järgmisele põlvkonnale võimaluse tulla Eestisse ja hoida nendega tihedat sidet. Vene rahvusest inimestele tuleb lihtsustada kodakondsuse saamist, et vähendada määratlemata kodakondsusega isikute arvu ja neil peaks olema lubatud ainult Eesti kodakondsus.



Reps ütles: “Meie kõige suurem julgeolekurisk on see, et tõepoolest on Eestis väga palju neid inimesi, kellel ei ole Eesti kodakondsust ja keda me sellega lükkame Vene kodanikuks. See kindlasti ei ole Eesti huvides.”



Eiki Nestori arvates tuleb lubada kahekordset kodakondsust ainult sünnijärgsetel kodanikel.



Allar Jõksi arvates on kehtiv kord, kus sünnijärgselt Eesti ja mõne teise riigi kodanik peab valima ühe neist, põhiseaduse vastane. Neil peaks olema lubatud kaks kodakondsust. Naturalisatsiooni korras kahe kodakondsuse lubamine on aga julgeolekuküsimus.



“Kodakondsus on eriline suhe riigiga, mis hõlmab õigusi, kuid veelgi olulisem, ka kohustusi. Olukord, kus me tekitaksime Eestis juurde kodanikke, kes peaksid hakkama valima, kas olla lojaalne Eestile või Venemaale, oleks päris tõsine julgeolekuprobleem.”



Mart Helme ei poolda kahekordse kodakondsuse lubamist.



15. juuni ERR-i portaalist võib lugeda, et siseminister Hanno Pevkuri arvates võib kahekordne kodakondsus olla lubatud sünnijärgsetel Eesti kodanikel. “Me ei saa kaotada Eesti kodanikke vaid seetõttu, et inimesed peavad teise kodakondsuse võimaluse tekkel loobuma Eesti kodakondsusest. Maailm muutub kiiresti ja soovides ajaga kaasas käia, peame Eesti kodanikke toetama ka väljaspool Eestit.”



Pevkuri sõnul on seadusega võimalik selgelt reguleerida topeltkodakondsuse piirid. “Välistada saab naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud ning määratleda loeteluga riigid, kelle kodakondsust samaaegselt Eesti kodakondsusega ei saa omada. Oluline on see, et me ei hirmutaks sünnijärgseid eestlasi riskiga kaotada Eesti kodakondsus.”



Reformierakonna aseesimehe, äsja välisministriks saanud Jürgen Ligi arvates tehti ettepanek kampaania korras ja lühiajalisel eesmärgil.



“Kole mänglevalt pakutakse otsustusõigust Eestis inimestele, kes ei jaga meie põhiväärtusi,” ütles ta. Ja lisas: “Topeltkodakondsus kõlab selles kontekstis nagu topeltmoraal, eriti kui see tõstatatakse kampaania pärast, väga lühiajalisel eesmärgil, ehkki ta sisu on tuhandeaastane. /---/ Kaalumist väärib topeltkodakondsus sünnijärgsete kodanike jaoks, et neil poleks sundi päritolu ja elusaatusega saadu vahel valida, aga kellegi poliitilist kaupa ei tohi sellest saada.”



Innustus naabritelt?



Võib-olla saadi innustust lõunanaabritelt. ERR-i teatel ei pea mujale elama asunud ja seal kodakondsust taotlenud inimene 1. oktoobrist 2013 enam loobuma Läti kodakondsusest. Samas saab Lätiga sidet omav ja mujal elav isik taotleda Läti kodakondsust. Muudatus kehtib EL-i, Euroopa vabakaubanduse assotsiatsiooni, NATO liikmesriigi või Lätiga lepingu sõlminud riigi (Austraalia, Brasiilia ja Uus-Meremaa) kodanike suhtes.



2013. aasta ERR-i portaalist saab lugeda Läti seimi liikme Ingmars Ćaklaisi põhjendust: “On 21. sajand. Lätlased muudavad elukohta ja sulanduvad Euroopasse – ise oleme ju selle tee valinud. Samuti lahkutakse riigist majanduslikel põhjustel. Nii oleme olukorras, kus lätlased ei ela ainult Lätis. Ja päris suur osa ei ela kodumaal. /---/ Meie eesmärk on mitte kaotada oma kodanikke, arvestades Läti ja kogu maailma arengut. Nii suudame Läti kodanikke alles hoida.”



Toonaste prognooside järgi võis Lätis topeltkodakondsuse saada kuni 50 000 inimest.



Meie põhiseadus ei luba võtta sünniga saadud kodakondsust. Oluline oli see Eesti taasiseseisvumisel, millega andsime teada, et Eestist põgenenud, viidud ja ajutise kontrolljoone taha jäänud on endiselt meie kodanikud. Rohkelt on Eesti kodanikke Venemaal, Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Rootsis ja Austraalias. Säte, mis kohustab valima täiskasvanuks saades ühe kodakondsustest, näitab riigi tahet vältida kahekordset kodakondsust. Samas ei rakendata sünnijärgsete kodanike suhtes sundi.



Õiguslik side maaga, kus viibitakse, on igal inimesel. Ta peab täitma asukohamaa seadusi ja riik kaitseb teda omavoli eest. Tugevaim side riigiga on kodanikel, kes saavad osaleda riigi tahte väljendamisel ja teostamisel ning kellel on õigus ja kohustus riiki kaitsta. Võib öelda, et õigused väljenduvad riigikodanikuks ja kohustused riigialamaks olemises ning kodakondsus näitab kuulumist riigiks organiseerunud ühiskonda.



Kahekordse kodakondsuse küsimus tõusis Euroopas päevakorda pärast I maailmasõda, kui tekkis palju uusi riike ja naised olid läinud sõja ajal ametitesse, kus nõuti kodanikuks olemist. Varem oli tavaline, et naine omandas abielludes mehe kodakondsuse ja kaotas senise.



Uute riikide tekkides oli piisavalt peresid, kus abikaasadel oli erinev kodakondsus. Haagi 1930. aasta konventsioon ei pakkunud küllaldast lahendust. Soome, Prantsusmaa, Island, Norra, Rootsi, Nõukogude Venemaa, Türgi ja Ameerika Ühendriigid sätestasid, et naine ei kaota abielludes senist kodakondsust. Eesti, Belgia, Rumeenia ja Jugoslaavia võimaldasid sooviavalduse esitamisel säilitada senise kodakondsuse.



Kahekordset kodakondsust peeti siiski sama ebatavaliseks kui kodakondsusetust, kuigi need olid sõja järel muutunud liiga sagedaseks.



Seisuslik ühiskond



Millised on siis võimalused? Kui lubame kahekordset kodakondsust ainult sünnijärgsetele kodanikele, siis on meil kahte sorti kodanikke.



Kui lubada seda ainult EL-i liikmesriikidele, aga mida siis teha, kui mõni liikmesriik lahkub liidust? Pealegi on meil paratamatult kodanikke, kel on ka Vene kodakondsus (endisel Petserimaal ja Narva taga). Mis saab siis, kui lapse vanematel on kahekordne kodakondsus, kas lapsel on siis neljakordne?



