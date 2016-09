Arvamus

Toomas Kümmel Mart Soidrole: Siim Kallas on nagu VI b klassi poiss

Reede, 16. september 2016.



Autor: MM Reede, 16. september 2016. Tänases Sirbis ilmub Mart Soidro intervjuu Toomas Kümmeliga, kelle raamatu “VEB-fond. Kadunud raha” esimene tiraaž on juba läbi müüdud ja kordustrükk peaks kohe poelettidele jõudma. Meie Maa kahe kolumnisti vestlus keerles mõistagi mahuka ja paljastava teose ümber. Avaldame paar väljavõtet intervjuust.



Toomas Kümmel, hoolimata sellest, et “VEB-fond. Kadunud raha” püsib juba mitmendat nädalat müügiedetabelite tipus, pole peavoolumeedias sellest kippu ega kõppu. Millega seda seletada?



Mina ei kasutaks liigitust peavoolu- ja alternatiivmeedia. On ajakirjandus ja on midagi muud, mis ei ole ajakirjandus. Näiteks meelelahutus, propaganda, suhtekorraldus või lihtsalt grafomaania. Ajakirjandust võib olla Facebookis või gümnaasiumi ajalehes. Ja ei pruugi olla kollastes üleriigilistes ajalehtedes või küllaltki suure levikuga seltskonnaajakirjades, kuhu edevad inimesed saavad osta pilte oma roosast magamistoast. Mõni blogi on palju sisukam kui mõne suure ajalehe juhtkiri. Nii et kriteeriumiks olgu ajakirjandus või mitteajakirjandus.



Aga tagasi küsimuse juurde. Meie ajakirjanduses on tekkinud enesetsensuur. Ja sinisilmsus. /---/



Selle raamatu läbilugemine nõuab tahtejõudu, sest tekst on tihe ja faktirohke. /---/ Samas ei mingeid anonüümseks jääda soovivaid tegelasi, kõik on mustvalgel dokumentaalselt tõestatud. Sellegipoolest kardan, et kuigi Siim Kallas pole selle raamatu peategelane, oled meie koorekihi unerahu rikkuja...



Uskumatu, kuidas ta alati peseb oma käed kõigest puhtaks! Ta on nagu VI b klassi poiss, kes on kooli peldikus suitsetamisega vahele jäänud ja teatab, et see ei olnud tema suits. Või et tegi ainult ühe kõhvi.



Ardo Hansson, kes ei puutunud üldse VEB-fondi, on ainsana selle eest vabandanud. Aga need, kes supi kokku keetsid, istuvad nagu kuldid rukkis. See näitab erinevat kultuuri(tust) ja ka lastetuba. Tunnistage oma vigu ja vähemasti vabandage inimeste ees!



