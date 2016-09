Arvamus

JUHTKIRI - Muudkui rallitavad

Reede, 16. september 2016.



Ei, juttu pole mitte rallimeestest, vaid presidendikandidaatidest, kes mööda maad ringi rallivad ja iseennast üles kiidavad. Ega vahet pole, oled sa saamas Ameerika või Eesti presidendiks, oma häälte nimel pead rabama või nõrkemiseni välja.



Täna tuuritab Saaremaal Siim Kallas ja püüab oma hääli. Järgmisel esmaspäeval tuleb Allar Jõks ja paar päeva hiljem võib-olla ka Mart Helme. Mailis Reps ja Marina Kaljurand käisid meie maakonnas suvel ja väidetavalt nüüd enam ei tule.



Samas on käimas valijameeste esitamised ning hääletamised. Osa neist ütleb otse välja, keda eelistab ja neid ümber veenda on ilmselt raske. Kergemini saab ehk oma paati neid, kes veel kõhklevad ja iseendaga aru peavad. Kui sellist valijameest pisut moosida, ehk annab ära rääkida?



Tegelikult tahaks ju kõik, et presidendiralli 24. septembril lahenduse leiaks, aga lihtsalt persooni suhtes ei jõuta kokkuleppele. Presidendikandidaadid tuleb registreerida 23. septembril ning karta on, et päev pärast seda oleme, vaatamata ponnistustele, jälle alguses tagasi. Või mitte?



