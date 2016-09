Arvamus

KUIDO MERITS MEIE MAAS: Oivik ja alati valmis?

Neljapäev, 15. september 2016.



Autor: Kuido Merits, endine diplomaat Neljapäev, 15. september 2016.



Brexiti tõttu varasemale nihutatud eksamist polnud pääsu ning ega Eesti vastu punninudki – eks me ole oivikud ja alati valmis!



Suur orgunn toob kaasa Tallinna hotellide täituvuse ja tähendab tublit testi ametnikele. Kuidas aga seeläbi Eestit suuremaks teha? Pole ju Eestil eesistujana kuigivõrd võimalik keskenduda armastatud teemadele, piltlikult öeldes tuleb praksuvas lõkkes tuld kohendada.



Eesistumine on vähem tähtis kui varem



Kas me teame, kes on praegu – alates juulist – EL-i eesistujariik? Jah, see on Slovakkia – Bratislava on tõepoolest mitmete EL-i tähtsate ürituste võõrustaja, ehkki sealsed liidrid näivad enam olevat hõivatud sisepoliitiliste heitlustega.



Samuti oleme kuulnud, et Läti ja Leedu eesistumised – vastavalt 2013. ja 2015. aastal – olid igati edukad ning Eesti jaoks seati üles kõrge latt. Vaevalt me aga Eestis kuigivõrd tunnetasime, et lõunanaabrid kandsid poole aasta vältel kogu EL-i eestkõneleja rolli. Saavutuseks võiks muidugi lugeda sedagi, et lätlased-leedukad suutsid vältida faux pas’id.



On üldteada, et EL-i eesistuja roll on alates Lissaboni lepingust (2007) tunduvalt vähenenud. Jäme ots on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaadi kõrgete esindajate käes, seda iseäranis just ühtse välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes, kus selge juhtroll Federica Mogherinil ning tema kontoril.



Eesistuja ülesanne on “korraldada Euroopa Liidu Nõukogu istungeid ja töörühmade tööd – kujundada päevakorrad, juhatada istungeid ja kohtumisi ning selgitada aruteludes välja ühised seisukohad, selleks peab eesistujariik tegutsema ausa ja neutraalse vahendajana”. (www.eesistumine.ee)



Teisisõnu, Eestil tuleb mõelda Euroopa ühisosale – mida iganes see parasjagu ei tähenda – ja tegeleda peaasjalikult organisatoorse tööga. Meie diplomaatiline ladvik ei ole endise Eesti alalise esindaja ja peatse Eesti eesistumise peakorraldaja Matti Maasika suu läbi varjanudki, et “praeguse Lissaboni leppe ajal ei ole eesistuja enam tulekandja, ta ei sea enam ühenduse prioriteete”.



Seetõttu võib Tallinnas eesistumine küll toimuda digitaalselt, ent armastatud teemadele – ühtne digiturg, Eesti IT ja e-riigi kuvandi ning innovaatilisuse propaganda – keskendumine on pea võimatu. Vaid kõige mõjukamate liikmesriikide liidrid on eesistujana võimelised etteantud formaadist väljuma, väiksel liikmesriigil ei sobi aga soleerida, kui tegu ei ole just asutajaliikme Luksemburgiga.



Üldse on eesistumine vanade olijate jaoks üsna tavapärane rutiin, ent uuemad liikmed võtavad väljakutset vägagi tõsiselt. Nõnda pingutas 1999. aastal kõigest väest Soome, üritades ühtlasi tutvustada ja tuult sisse puhuda Põhjadimensiooni ideele, mis paraku peagi unarusse jäi.



Kuidas saada Eestit suuremaks?



Üldiselt ei ole mingit kahtlust, et meie diplomaadid ja ametnikud saavad edukalt hakkama istungite ja töörühmade töö korraldamise, päevakordade kujundamise, istungite ja kohtumiste juhatamise ning aruteludes ühtsete seisukohtade väljaselgitamisega.



Kuidas aga vaadelda 2017. aasta teisel poolaastal toimuvat Eesti eesistumist mitte “kui rasket koormat, vaid kui suurepärast võimalust teha Eestit jälle suuremaks”, nagu kirjutab Matti Maasikas?



Ega EL-i eesistumine ole mingi Eurovisiooni lauluvõistluse pidu, kus on võimalik oma maad ja rahvast erineval kombel tutvustada. (Pärast Eesti võitu 2001. aasta Eurovisioonil tõusis tõepoolest hüppeliselt Lääne-Euroopa ajakirjanduse huvi Eesti vastu.) Juhtusin mõni aeg tagasi kuulama Kuku raadio saadet “Vox Populi”, kus küsiti, mida võiks eesistumise käigus Euroopa 20 000–30 000 väliskülalisele näidata? Pakuti meie idufirmasid ja kauneid kinke kuni Kihnu Virve külastamise või nälgivate laste näitamiseni välja.



Hiljem on Urmas Klaas pakkunud, et üritused tuleks Tallinnast viia hoopis Tartusse, sest siis ei paistaks Euroopa Liit pelgalt eliidi projektina. Kui saarlased on nõus, siis võiks ju tuleva aasta suvel – näiteks augustis, mis Euroopas reeglina puhkuste aeg – külalised Saaremaalegi tuua?



Paraku pole EL-i jaoks tegu õndsate aegadega, mil muresid vähe, aga aega piisavalt palju. Pakun, et enamik ülihõivatud ametnikke saab küll vahel Kultuurikatlast välja Tallinna vanalinna jalutama, Vabaõhumuuseumi või Kumusse, aga see on ka kõik. Sest laual on terve rida raskeid teemasid: ränne, terrorism, majandusseisak, brittide lahutus jne jne, millele lisanduvad ettearvamatud kriisid, mille osas tuleb omakorda leida konsensus.



Vahelepõikena tuleks öelda, et pika laua taga peavad lisaks juhtivale kolmikule sõna saama kõigi 27 liikmesriigi esindajad, kellest osa pole nii informeeritud kui teised, seetõttu ongi need koosolekud ülimalt ajamahukad.



Visegradi grupi ehk Tšehhi, Ungari, Poola ja Slovakkia liidrid on nõudnud EL-i märkimisväärset reformimist – eriti seda, kuidas funktsioneerivad ühenduse institutsioonid. Arvan, et Eesti teeks suuremaks see, kui tuldaks välja omapoolse algatusega EL-i tuleviku kohta, kas või oma visiooniga sisemiste erimeelsuste lahendamise kohta.



Ühtne ja tugev Euroopa Liit on Eesti eluline huvi, nagu on korrutanud eelmised välisministrid. Aga kuidas seda mõista, mida selle saavutamiseks teha? Kardan siiski, et uute ideede genereerimiseks ei jätku meil aega ega potentsiaali. Või ka poliitilist tahet.



Kuna Eesti kui eesistujariigi tutvustamine on ikkagi üks peamisi sihte, siis jääb üle vaid tegijatele tervikliku lahenduse leidmisel jõudu soovida. Matti Maasikas on kahtlemata võimekas pealik, tublid on teisedki.



Näib, et eesistumine on plaanis siduda kohe järgneva Eesti riigi 100. sünnipäevaga ja tõsta rahvusvahelise programmi (kultuur, haridus ja teadus, IT, ettevõtlus) abil Eesti nähvatust. Selle kõige tarbeks eraldatakse umbes 75 miljoni eurot, kindlasti rohkemgi. Võib-olla tõesti õnnestub n-ö ametliku ja kohustusliku osa kõrval Eestitki promoda. Ehkki kogu Lääne tsivilisatsioon ägab kriisis, pole kahtlustki, et Eesti riigi niigi hea maine võib ainult kasvada – mõistagi oleks tore, kui suurüritusest võidaks midagi ka Eesti tavaline elanik.



Mäletan oma diplomaadi-kogemusest, et EL-i eesistujariigil oli tavaks välja tulla mõne oma eesistumise logo kandva meenega. Tavaliselt kingiti partneritele rahvuslikes toonides lips või rätik. Seda traditsiooni peaks Eesti innovaatilisel moel tingimata jätkama!



Näiteks rajasid Eesti noored mullu õpilasfirma, mis toodab käsitööna valmivaid puidust lipse. Puulipsude vastu tunti huvi välismaalgi ning lipsu ostis ka ei keegi muu kui Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand.



