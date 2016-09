Arvamus

JUHTKIRI - Liigne ausus

Neljapäev, 15. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Eile toimunud sigade Aafrika katku (SAK) infopäev keskkonnaameti Kuressaare kontori saalis tõi kohale hulganisti jahimehi. See näitab, et õhus on palju vastamata küsimusi ning kõigile ilmselt kohapeal ammendavat vastust ei leitudki.



Küll aga lubas Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts, et kõik küsimused lindistatakse ja kui ei leita vastust infopäeval, siis otsitakse seda mujalt, aga ükski jahimehi puudutav probleem ei tohiks jääda vastuseta.



Kummalise tõdemuse tõi välja aga Katrin Mähar veterinaar- ja toidulaboratooriumist, kes kõneles SAK-i uuringutest ja tulemustest ning väitis, et Ida-Euroopas on SAK-i kõige enam diagnoositud Baltimaades. Valgevenes aga katk hoopis puuduvat.



Kas tõesti saab mõnede riikide puhul rääkida olukorra varjamisest ning seeläbi paistavad Baltimaad silma oma liigse aususega. Loomulikult on ausus ausus ja vale vale, aga kummaline ikkagi, et arvud nii drastiliselt erinevad. Ent sellele küsimusele ei oska vist keegi vastust anda.



15. september 2016 Autor: MM Neljapäev, 15. september 2016.Küll aga lubas Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts, et kõik küsimused lindistatakse ja kui ei leita vastust infopäeval, siis otsitakse seda mujalt, aga ükski jahimehi puudutav probleem ei tohiks jääda vastuseta.Kummalise tõdemuse tõi välja aga Katrin Mähar veterinaar- ja toidulaboratooriumist, kes kõneles SAK-i uuringutest ja tulemustest ning väitis, et Ida-Euroopas on SAK-i kõige enam diagnoositud Baltimaades. Valgevenes aga katk hoopis puuduvat.Kas tõesti saab mõnede riikide puhul rääkida olukorra varjamisest ning seeläbi paistavad Baltimaad silma oma liigse aususega. Loomulikult on ausus ausus ja vale vale, aga kummaline ikkagi, et arvud nii drastiliselt erinevad. Ent sellele küsimusele ei oska vist keegi vastust anda.15. september 2016

Veel artikleid samast teemast »