Arvamus

Kui riigimees oleks naine

Neljapäev, 15. september 2016.



Kummalisel kombel ei defineeri “Eesti kirjakeele seletussõnaraamat” sõna “riigimees” kuskil nõnda, et see poleks tautoloogiline, vaid algaks mingist niisugusest alusmõistest, mis moodustaks sõnapere juure. Sõnad “riik” ja “mees” on, “riigimees” puudub.



Vaistlikult võib arvata, et “riigimees” kuulub kokku sõnaga “poliitik”, aga see seos on väga katkendlik. Tänapäeva eesti kirjakeeles on “poliitik” selline erakondlane, kellele riigiasjade ajamine annab igapäevast leiba, kuid kes pole ametnik.



Poliitikule on tähtis tema positsioon, riigimehele tema mastaap. Poliitiku positsioon on kaitstud erakonnaga, kuhu ta kuulub (või keda esindab), riigimeest kaitsevad tema ettenägemisvõime, otsustavus ja vastutustunne. Mida väiksem on vastutustunne, seda vähem on meil ka riigimehi.



Riigimees kehtestab ennast ise



Niihästi Ameerika Ühendriikides kui ka Eesti Vabariigis võib aga tänavu juhtuda, et riigipeaks valitakse naissoost poliitik. Kas see teeb temast siis ka otsekohe “riiginaise” (sakslased muide eristavad seda sõna; ingliskeelne “esimene naine” ei ole “riiginaise” sünonüüm)? Minu arvates mitte, sest “riiginaine” on väljateenitud seisund, mitte palgatöö. Teisisõnu on “riiginaine” naissoost riigimehele tunnustus selle eest, mida naine on riigi sees ja riikide vahel teinud.



Ent stopp! Mõiste “riiginaine” ei laiene automaatselt kuningannadele, sest eeldatakse, et autoriteetne valitsev monarh mõtleb ja talitab riigimehelikult ainuüksi juba oma päritolu tõttu. Tal on võimatu olla mitte-riigimees (monarhi absoluutsus või parlamentaarsus on seejuures kõrvaline). Parlamentaarses riigis ilma monarhita on olukord teine. Parlament saab valida küll riigipead, kuid riigimeest ta valida ei või.



Üldiselt kehtestab riigimees ennast ise. Sellel probleemil on kaks otsa. Riigimees nimelt võib ennast riigikogule ka vastandada, sest ainult nõnda pääseb ta vabaks riigikogu nivelleerivast toimest. Kui potentsiaalne riigimees seda teeb, muutub riigikogu armukadedaks ja me saame intrigeeriva parlamendi. Kui potentsiaalne riigimees seda ei tee, jäävad tema võimalused kasutamata ning riigikogu hakkavad korraldama anonüümsed reeglid koos tagatoaliste kokkulepetega.



Ükski eeskiri ei sätesta, et riigimees on ühtlasi ka moraalne kategooria, st et ta peab olema heas mõttes eetiliselt eeskuju andev, millest järgneb, et ta peab suutma oma otsuseid ja teguviisi põhjendada.



Lennart Meril ei tulnud see mitte alati välja või siis lahendas ta olukordi aforistlikult. Konstantin Pätsi ajajärgul riigimehe moraali üle avalikult ei arutletudki. Arnold Rüütel tegeles moraalküsimustega vaikimisi. Toomas Hendrik Ilves vaatas asjade käigule praktilisest küljest.



See võib tunduda ootamatusena, aga tõepoolest – kübermaailm on loomuldasa praktiline, sest see on reguleeritud mitte üleüldse, vaid äärmiselt konkreetselt. Sinu arvutimajandus kas on kiiretoimeline ja paindlik või ta jääb ajast maha. Moraal on märksa inertsem kui väärtuste dünaamika küberruumis.



Nagu öeldud, naine riigimehena ei ole enam esimene naine Valges Majas või Eestis Kadriorus (kustki on sugenenud arvamine, nagu oleks “First lady” mingi ülinaine ja “Esimene naine” liiga labane). Kahtlemata on Hillary Clinton suure mõõtkavaga poliitik esmajoones riikidevahelistes suhetes, kuid lubatagu küsida, mida ta on teinud riigikorralduses ning kuidas ta on seda uuendanud?



Ameerika on ju endiselt üks ja seesama ning naiste õigus olla valitud presidendiks ei ole Hillary Clintoni algatus. Tema, kui ta presidendivalimised võidab, on kasutanud selle õiguse ära, mitte seda õigust põhistanud.



Milline oleks Eestis riigimehelik tegu? Euroopa Liidu püsimine ei ole Eesti Vabariigi presidendi määrata. Küll saab ta algatada riigipea otsevalimise juhul, kui teda toetab riigikogu. Seega tuleks presidendil pidada parlamendiga küllaltki raskeid läbirääkimisi, mille käigus võib juhtuda, et riigipea vastandub parlamendi 101 liikmele, sest riigipea otsevalimistel väheneb riigikogu võim.



Hea tädi jääb ära



Kas riigipea on mees või naine, pole nii oluline kui see, missugune on riigipea suhe oma riigi ja selle võimukorraldusega. Ma ei räägi kodumaa-armastusest.



Räägin riigipea abilistest poliitilise tahte läbiviimisel ehk presidendi suhetest välispoliitilise ringkonnaga, vahekorrast riigikogu ja kohalike omavalitsustega, suhtlemisest kolmanda sektoriga, teiste riigipeade, aga ennekõike oma rahvaga, kes ise presidenti küll ei vali, ent kes presidendi siiski saab.



Järgmine aasta on paradoksaalne ses mõttes, et tulevase presidendi poliitiline kalender, mida mõnikord nimetatakse ka agendaks (päevakorraks), on täis peamiselt rahvusvahelisi kohtumisi.



