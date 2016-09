Arvamus

JUHTKIRI - Mis saab maavanemast?

Kolmapäev, 14. september 2016.



Juhul, kui kõik läheb nii nagu nüüd pikalt on räägitud ja ette valmistatud ning tekib üks suur Saaremaa vald, siis mis saab maavanemast?



Tegelikult on sel teemal varemgi arutatud, et kas maavanema roll muutunud ajas on üldse vajalik.



Ja kas sellist ametikohta ülepea enam vaja on, sest kõik otsused sünnivad omavalitsustes.



Muidugi võib nii mõelda, et kui president ja kuningas täidavad ka ainult esindusfunktsiooni, siis miks ei võiks ühte maakonda esindada maavanem? Mingi kulu see muidugi oleks, aga kui pole maavanemat, siis pole vaja ka maavalitsust ja maavalitsuse töötajaid.



Mingit kindlat otsust veel langetatud pole, aga arutelud käivad. Kevadel levis info, et rahandusministeeriumi plaani järgi lõpetavad maavalitsused tegevuse 2018. aasta 1. jaanuarist.



Saare maavanema Kaido Kaasiku ametiaeg lõpeb 16. oktoobril, aga siiani ei ole selge, kas ta jätkab kuni maavalitsuste eksisteerimiseni või nimetatakse paika uus. Ise oleks Kaasik nõus jätkama vähemalt niikaua, kuni haldusreform saaks lõpule viidud. Loogiline oleks.



