Arvamus

KOMMENTAAR: Kaljurand ei sobi kuidagi!

Kolmapäev, 14. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Eestlased on 700 ja rohkem aastat olnud kannupoisid. Peremehetunnet mõnekümne aastaga ei õpi. Millegipärast on ikka tunne, et me ise ei saa ju hakkama.



Kas Marina Kaljurand on lätlane, venelane või eestlane, polegi nii oluline. Oluline on see, et presidendiks ei sobi kandidaat, kes juba nii varajases staadiumis on konfliktne ja solvuja. Ma ei saa absoluutselt aru, kust ta võtab, et on “väljavalitu”, kes peaks tingimata Eesti president olema?



Reformierakond pani ta ministriks lubaduse eest, et ta astub hiljem erakonda. Kui oravad otsustasid, et valiti teine kandidaat, siis nii on. Mille peale on Kaljurannal nüüd õigus solvuda? See, et algul justkui lubati teda valimiskogus toetada? No ja siis?!



Pikka aega poliitikas ja diplomaaditööl olles peaks ta küll karastunud olema, et teada, kuidas poliitikas asjad käivad. Eriti rumal on aga see, et oma intervjuus lubas ta olla kõigi Eestimaal elavate inimeste ühendaja, vaatamata nende maailmavaatele ja rahvusele. Nüüd on ta aga juba välistanud koostöö ühe osaga ehk EKRE-ga. Samas võiks ju ühel rahvusriigil olla ka sellest rahvusest president. Vähemalt vahelduseks.



Muide, juhtusin suvel Kuku raadiost kuulama saadet, kus kuulajate küsimustele vastas välisminister Marina Kaljurand. Keegi raadiokuulaja küsis temalt, miks Eesti pole siiani tunnustanud Palestiinat kui riiki, samas, kui meist palju edukamad riigid nagu Rootsi, Island jt on seda juba teinud. Minister vastas, et tema arvates peaks ikkagi Iisraeli ja Palestiina omavalitsus omavahel kokkuleppele jõudma, alles siis saab Eesti oma sõna öelda.



Saan aru küll, et Eesti ja Mongoolia on maailma sõltumatuimad riigid, kellest mitte midagi ei sõltu, kuid mis oleks saanud Eesti iseseisvumisest, kui näiteks Island jt riigid oleksid meie püüdlustele samaga vastanud? Autor: Mart Maastik, ettevõtja Kolmapäev, 14. september 2016.Kas Marina Kaljurand on lätlane, venelane või eestlane, polegi nii oluline. Oluline on see, et presidendiks ei sobi kandidaat, kes juba nii varajases staadiumis on konfliktne ja solvuja. Ma ei saa absoluutselt aru, kust ta võtab, et on “väljavalitu”, kes peaks tingimata Eesti president olema?Reformierakond pani ta ministriks lubaduse eest, et ta astub hiljem erakonda. Kui oravad otsustasid, et valiti teine kandidaat, siis nii on. Mille peale on Kaljurannal nüüd õigus solvuda? See, et algul justkui lubati teda valimiskogus toetada? No ja siis?!Pikka aega poliitikas ja diplomaaditööl olles peaks ta küll karastunud olema, et teada, kuidas poliitikas asjad käivad. Eriti rumal on aga see, et oma intervjuus lubas ta olla kõigi Eestimaal elavate inimeste ühendaja, vaatamata nende maailmavaatele ja rahvusele. Nüüd on ta aga juba välistanud koostöö ühe osaga ehk EKRE-ga. Samas võiks ju ühel rahvusriigil olla ka sellest rahvusest president. Vähemalt vahelduseks.Muide, juhtusin suvel Kuku raadiost kuulama saadet, kus kuulajate küsimustele vastas välisminister Marina Kaljurand. Keegi raadiokuulaja küsis temalt, miks Eesti pole siiani tunnustanud Palestiinat kui riiki, samas, kui meist palju edukamad riigid nagu Rootsi, Island jt on seda juba teinud. Minister vastas, et tema arvates peaks ikkagi Iisraeli ja Palestiina omavalitsus omavahel kokkuleppele jõudma, alles siis saab Eesti oma sõna öelda.Saan aru küll, et Eesti ja Mongoolia on maailma sõltumatuimad riigid, kellest mitte midagi ei sõltu, kuid mis oleks saanud Eesti iseseisvumisest, kui näiteks Island jt riigid oleksid meie püüdlustele samaga vastanud?

Veel artikleid samast teemast »