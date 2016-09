Arvamus

Pöide ei kavatse alla anda

Kolmapäev, 14. september 2016.



Pöide vallavolikogu on kahel korral vastanud eitavalt Kuressaare linna kutsele osaleda ühinemisläbirääkimistel Saaremaa ühendvalla loomiseks.



Kevadel alustati Ida-Saaremaa valdade ühinemisläbirääkimistega, mis praegu on peatunud. Augusti lõpus esitas Pöide vallavolikogu taotluse riigikohtule seoses haldusreformi seadusega.



Mis on siis vahepeal muutunud, alates sellest ajast, kui Kuressaare poolt kutse esitati? Kas Pöide geograafiline asend Kuressaaret vallakeskusena nähes on muutunud soodsamaks, kas on loobutud otsustustasandi tsentraliseerimisest? Kas vahepeal on suudetud tõestada, et ääremaade elukvaliteet ühinemise tõttu oluliselt paraneb? Kas teenused tulevad elanikule lähemale ja ääremaastumine peatub?



Juulis vastu võetud ja omavalitsuste poolt kaua oodatud haldusreformiseadus osutus sisutühjaks. Seaduses ei käsitleta omavalitsuste rahastamist ega kohustusi, mille tõttu ei ole tegelikult võimalik hinnata omavalitsuste haldussuutlikkust. Ainsaks kriteeriumiks on seatud elanike arv – 5000. Vallad, mis sellele ei vasta ja ise vabatahtlikult ei ühine, sundliidetakse.



Seaduse jäiga kriteeriumi tõttu seiskusid ka Ida-Saaremaa valdade läbirääkimised. Rahulolematus sisutühja ja jäiga seadusega on viinud olukorrani, kus 23 valda on esitanud taotluse riigikohtusse, sh Saaremaa kaks valda (Pöide ja Leisi). Põhiseadusega vastuolus olevaks peetakse elanike arvu miinimumnõuet, sundliitmist ja ebavõrdset kohtlemist ühinemistoetuste eraldamisel.



Arusaamatu preemia



Tulles aga tagasi küsimuse juurde: mis on siis vahepeal seoses haldusreformiga Saaremaa kontekstis muutunud?



Keset ühinemisläbirääkimiste protsessi suurendatakse meelehea pakkumist, nimetades seda preemiaks. Mille eest küll preemiat makstakse, ei ole arusaadav! Lubatakse viit miljonit, kui Saaremaal tekib üks vald. Kuigi me ei saa isegi rääkida maakonnaülesest vallast, sest Muhu ja Ruhnu jäävad igal juhul eraldi. Kas ühekordne “rahasüst” on jätkusuutlik? Kas see tagab Saaremaa äärealadele tasakaalustatud arengu, aitab ääremaastumist ära hoida ja säilitab otsustustasandi kohalikule inimesele nii lähedal kui võimalik, et kohalik kogukond oleks motiveeritud osalema oma elukeskkonna arendamises?

Kust lubatud raha tuleb, ei olegi täpselt teada.



Sellel aastal vähendati maapiirkondade elanike elutingimuste parandamiseks ja elanike arvu püsimiseks mõeldud toetust (hajaasustusprogrammile eraldati 66,06% lubatust). Põhjenduseks toodi, et raha ei ole. Samal ajal pakutakse saartele miljoneid. Võime ju öelda: mis see meie mure on, kust see raha tuleb, peaasi et tuleb. Kuigi kindel ei saa kunagi olla.



Vabariigi valitsus peab lähtuma seadusest, mis on riigikogu poolt vastu võetud – nii, nagu meie kõik. Vastu võetud haldusreformiseaduse järgi saab maakonnaülese või 11 000 ja enam elanikuga moodustuva valla puhul lisatoetust 500 000 eurot, mitte viis ega kaks miljonit, nagu saarlastele ja hiidlastele lubatakse. Kui riigikogu oleks andnud oma nõusoleku selliste preemiate eraldamiseks vastuvõetud seaduse raames, oleks see veel tõsiseltvõetav.



Tegelikult ei ole küsimus üldse toetussummade suuruses, vaid eelkõige asja sisus.



Milleks on üldse vaja kedagi eraldi premeerida? On arusaadav, et reformide läbiviimisega kaasnevad kulud ja et keskvalitsus reformi algatajana neid rahastab. Miks on vaja eeldatava positiivse muutuse läbiviimiseks nii palju ergutustoetusi maksta?



Ühendvalla ohud



Pöide vallavolikogu otsuse aluseks mitte osaleda ühinemisläbirääkimistel ei ole asjaolu, et ühinemistoetused on liiga väikesed. Pöide volikogu otsustas mitte osaleda eelkõige sellepärast, et läbirääkimiste eesmärk oli ja on luua Saaremaale üks vald.



Pöide valla geograafiline asend on ju Kuressaaret vallakeskusena nähes äärmiselt ebasoodne. Otsustustasandi tsentraliseerimine ja kaugenemine ühendvalla tingimustes kohaliku kogukonna pädevusest vähendab osalusdemokraatiat.



Pöide volikogu ei näe suurvalla tingimustes võimalusi meie elukvaliteedi paranemiseks. Hoopis vastupidi: paratamatu ääremaastumise süvenemise ohtu.

Ajalooliselt ei ole Saaremaa kunagi olnud üks haldusüksus. Ajast aega on Saaremaa territoorium olnud jagatud erinevateks piirkondadeks. Ja see erinevus on pigem aidanud Saaremaa elu-olu rikastada.

Autor: Marina Treima, Pöide vallavolikogu esimees

