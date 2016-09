Arvamus

MÕTE: Buldooserid või mikrofon, selles on küsimus

Teisipäev, 13. september 2016.



Olla või mitte olla võib ju olla tõeline küsimus. Lausa klassikaline. Aga laupäevaõhtused piknikulised vaevalt selleni jõudsid – pigem vaatasid natuke nõutult, kuidas kella kukkudes hakkas traktor piipitamise saatel laudu kokku korjama.



Et kell kukkus ja miski muutus kõrvitsaks? Ja et kohe eriti lõbus oleks, tõmmati üle tänava tõeline lavavalgus. Täismäng. Hoolimata sellest, et laudadel võis olla mõni unustatud pudel, sellestki, et parema ruumipaigutuse huvides olid nii mõnedki kotid-tarvikud laua alla asetatud…



Nõnda võib küsida – kuidas pidu lõpetada, kas buldooseri, veekahuri või mikrofoni abil?



Eestlane on ju üldiselt peolembene inimene, muidugi ka saarlane. Avatud, suure jutuga, seltsiv, ei istu peo alguses üksinda nurgas, ei vaiki pikka aega, ei manusta suhtlemiseks päris mitmendat pitsi vägijooki.



Et asi väga selge oleks – tõeline pidu läheb ju käima niipea, kui hõigatakse – üks-kaks-kolm ja! Lärm, muusika, viin ja striptiis… Mida iganes on vaja selleks, et pidutseda nii, nagu eilset ei oleks, nagu homset ei tuleks.



Ometi on ju peoaeg – kellaajast kellaajani – paika pandud. Ning kui kell lööb kaksteist või kümme, korjab kõik see tuhkatriinu seelikusabad – loe: kogu kaasataritud ja mitte veel ära söödud toidukraami kokku ning paneb nelja tuule suunas punuma. Jooksed, muidugi jooksed, kus siis teisiti… Buldooser ju kannul ning ega veekahuridki kaugel ole.



Niisiis jääbki küsimus – kui laulja sai mikrofoni sihtotstarbeliselt kasutada, siis miks mitte korraldajad? Et anda teada – pool tundi peo lõpuni, palun arvestage, et selleks ajaks peavad olema lauad ja lauaalused puhtad. Kenasti, viisakalt, kultuurselt. Aga võib-olla on tõesti valju häält tegev ja inimeste toidukraamist üle sõitev traktor piisav argument selleks, et pidu – mida piknik sisuliselt on – radikaalselt ära lõpetada. Milleks seda mikrofoni…



