Arvamus

JUHTKIRI - Meie lehmad ja sead

Teisipäev, 13. september 2016.



Kas mäletate veel Eesti viimast ärkamis-aega, mil peaaegu iga mees unistas oma õitsvast Eesti talust ja priskest piimakarjast? Eks neid talusid alguses ka tehti ja mõned sama kiiresti ka lõpetasid, sest saadi aru, et üks asi on maalida suuga ilusat pilti, aga palju proosalisem on igapäevane raske sõnnikune töö.



Ellu jäid vähesed ja kes suutis suuremaks kasvada, see veel uskus, et Eesti piim ja Eesti liha on väärtused, mis aitavad ellu jääda, aga nüüd kipub visamatelgi tahe murduma.



Õelam kõrvaltvaataja võib ju öelda, et ise me tahtsime seda kapitalismi ja turumajandust, aga nüüd vingute, kui odav Poola kaup turgu täidab. Kui ikka ei suuda odavalt toota, siis lõpetage ära. Aga piima ja liha tootmine pole niisama äri, vaid see on ka julgeoleku strateegia. Kuidas toita ära oma riik ka riskiolukorras, kui sul pole enam ühtegi looma? Lehm ja siga pole tööpingid, mida võid paremate aegade ootuses välja ja vajadusel jälle sisse lülitada.



Tuhanded piimapudelid Toompeal tuletasid seda meie valitsusele veel kord meelde.



