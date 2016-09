Arvamus

JUHTKIRI - Hästi süüa on parem

Esmaspäev, 12. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kollased lehed puudel tähendavad siin kliimavöötmes vaid üht – sügis on saabunud. Tõsi, praegu suurt veel aru ei saa, kas kuldne aeg on lõplikult käes või ehk annab ta teed suve vanemale õele – vananaistesuvele.



Suve lõpp tähendab saarlaste jaoks peamiselt üht – tänavad on taas täis eestikeelset juttu, vahelduseks välismaisele keel(t)ele. Kellele kurb uudis, kellele rõõmus.



Suve lõppu aga oskavad saarlased hinnata, juba päris mitmendat aastat – kõigepealt pidutsevad muinastuledeööl, siis korraldavad toidufestivali, mis sisuliselt on pidu kogu perele. Inimestele meeldib, on vaja süüa, ilma toiduta ei saa kuidagi. Aga tsiteerides klassikuid – „Süüa on hea, hästi süüa on veel parem.“



Toidufestivalist osa saamiseks ei pidanud end möllima mõnele eriti edevale õhtusöögile, pidustusele, sündmusele. Võis laupäeva õhtul võtta kaasa parimad sõbrad ja piknikukorv ning sammud seada kas Kuressaare kesklinna või sõita väinatammile. Et nautida seltskonda, head ja paremat ja veelkord, maailma parimat seltskonda. Sest mis on piknik ilma heade tuttavate-sõpradeta? Või mis on pühapäeval ilma kohvikuta? Ja kohvik – see on puhkus, sõbrad ja aeg, mis jalutab aeglaselt klaasidest klaasi…Ehk parim sellest vähimast, mida elu pakub jõudehetkel.



12. september 2016 Autor: MM Esmaspäev, 12. september 2016.Suve lõpp tähendab saarlaste jaoks peamiselt üht – tänavad on taas täis eestikeelset juttu, vahelduseks välismaisele keel(t)ele. Kellele kurb uudis, kellele rõõmus.Suve lõppu aga oskavad saarlased hinnata, juba päris mitmendat aastat – kõigepealt pidutsevad muinastuledeööl, siis korraldavad toidufestivali, mis sisuliselt on pidu kogu perele. Inimestele meeldib, on vaja süüa, ilma toiduta ei saa kuidagi. Aga tsiteerides klassikuid – „Süüa on hea, hästi süüa on veel parem.“Toidufestivalist osa saamiseks ei pidanud end möllima mõnele eriti edevale õhtusöögile, pidustusele, sündmusele. Võis laupäeva õhtul võtta kaasa parimad sõbrad ja piknikukorv ning sammud seada kas Kuressaare kesklinna või sõita väinatammile. Et nautida seltskonda, head ja paremat ja veelkord, maailma parimat seltskonda. Sest mis on piknik ilma heade tuttavate-sõpradeta? Või mis on pühapäeval ilma kohvikuta? Ja kohvik – see on puhkus, sõbrad ja aeg, mis jalutab aeglaselt klaasidest klaasi…Ehk parim sellest vähimast, mida elu pakub jõudehetkel.

Veel artikleid samast teemast »