Arvamus

Poliitiline jooksuaeg

Esmaspäev, 12. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Käes on september ja metsades on alanud kõige suuremate ulukite jooksuaeg. Hilisõhtuti ja varahommikuti võib looduses viibija kuulda hirvepullide maskuliinseid möirgeid ja põtrade ohkivaid kaaslaseotsinguid. Selle tõttu on aeg looduses rahutu, sest metsade suurkujude ärritatud ja omavahel konkureerivad hääled mõjuvad ehmatavalt ka läheduses viibivale väiksemat sorti faunale.



Millegipärast on meie praegune poliitiline olukord sarnane sellele, mis toimub laantes ja rohumaadel. Konkurents presidenditooli pärast on ka poliitikud “ära pööranud” sarnaselt looduses toimuvaga. Järjest enam kuuleb tõsiseid “möirgeid” suurtelt erakondadelt, millele väiksemad vennad püüavad omal moel kaasa rääkida.



Kes ei ole meie poolt…



Viimase aja teravaim väljaütlemine tuli Siim Kallaselt – kes pole temaga nõus, võib endale teise erakonna otsida. Siin võib tuua paralleeli ühe teise ajastuga, milles minuealistel tuli kuni keskikka jõudmiseni elada. Vahepealkirjas puuduv lause teine pool oli tol ajal selline – see on järelikult meie vastu. Mingit muud võimalust ei olnud. Ilmselt on Kallas teatud mõttes ikka veel kinni neis dogmades, millega tema karjäär alguse sai. Pingelisel hetkel hakkab alateadvus tööle ja otsib mis tahes variante, et ennast kehtestada.



Kui läbi aastate on räägitud Keskerakonna lõhest, siis praegu võib nentida küll, et Reformierakond on tõsiselt katki. Seda juba ajast, mil hakati rääkima võimalikest presidendikandidaatidest. Sellist häma, keerutamist ja mõistusevastalisust, kui tuli reformikatelt, ei ole kostnud ühestki teisest erakonnast. Kallas sättis kõigepealt ennast püünele, mis võis ärritada neid persoone, kes soovisid, et teema oleks nendega eelnevalt läbi räägitud. Vastukaaluks tulid välja ka teised võimalikud kandidaadid, jõulisemad neist olid Marina Kaljurand ja Urmas Paet.



Mida aeg edasi, seda valjemaks erakonna sisene kiskumine läks ja vaene Paet unustati täiesti ära. Asi läks isegi nii kaugele, et mees pidi telekanalitele meelde tuletama, et teadagi mõnele debatile kutsutaks. Ent üheski tõsisemas debatis teda näha polnud.



Kallase suurimaks komistuskiviks sai hoopis naine nimega Marina, kes pealegi pole ühegi erakonna liige. Just see väärikas daam on ilmselt Kallase viimase aja halbade unenägude peategelane. Oleks Kallas suutnud seda ette näha, poleks ta ilmselt omal ajal Taavi Rõivasel lubanud Marinat välisministri toolile kutsuda.

Lõhet erakonna sees näitab ka asjaolu, et Kallase ühemõttelisele väljaütlemisele astus vastu Rõivaski, kes andis teada, et Reformierakonnas pole siiski veel oma peaga mõtlemine ära keelatud erinevalt mõnest teisest parteist.



Ka Savisaarel kuri karjas



“… üksmeelne Keskerakond!” Just selliste paatoslike lauluridadega algavad kõik Keskerakonna kongressid. Laulavad seal kõik koos hoolega, ometi ei usu lauluridu neist mitte keegi ja arvan, et pole iial uskunudki.



Kui reformikatel on üleval alles esimene tõsisem omavaheline avalik lahkheli, mis võib saada lahenduse Siim Kallase või ka mõne teise isiku presidendiks valimisega, siis Keskerakonda on kimbutanud teisitimõtlemine juba aegade hämarusest ehk lindiskandaalist alates. Toonaste erimeelsuste tõttu tekkinud Arengupartei küll hääbus üsna ruttu ja paljud ei mäletagi, et selline kooslus üldse kunagi püsti oli. Kuid läbi aegade on Keskerakonnast lahkunud või ka üle parda visatud palju tuntud poliitikuid, seda just seetõttu, et nad on püüdnud oma ajusid kasutada.



Viimasel ajal on Edgar Suure vastu pöördunud tema endised andunud fännid Kadri Simson ja Mailis Reps. Jüri Ratas ei ole aga kunagi kartnud oma seisukohti välja öelda ja ma imestan, kuidas ta on üldse suutnud Keskerakonna liikmeks jääda.



Keskerakonnale ja tema igavesele juhile on kümneid kordi kadu ennustatud, ometi on kõik seni läinud nii, nagu esimees dikteerinud on. Kui muidugi välja arvata Repsi saamine presidendikandidaadiks.



Viimastel päevadel on avalikult Savisaare välja vastu astunud ka tema üks paadunumaid fänne Jaanus Karilaid. Kardan, et Karilaidu ootab sama saatus nagu rahaskandaali ajal avalikult erakonna esimeest kritiseerinud Kalle Laanetit. Karilaid lihtsalt visatakse esimehe nõudmisel erakonnast välja ja kui ta soovib suures poliitikas jätkata, siis koputab peagi mõne teise erakonna uksele.



Loogilise jätkuna reformikate omale, kes on varemgi Keskerakonna liikmeid oma hõlma alla võtnud ja küllap teeb seda jätkuvalt.



EKRE vali hääl, IRL-i ja sotside sääsepirin



EKRE esimehel Mart Helmel on küll vali hääl ja kindlad põhimõtted, ent riigikogus saadud mandaatide arv tema häält kõvemaks ei muuda. Ometi on mees teinud kõva tööd ja toetust rahva hulgas kasvatanud. Erakonnale on konkurentide poolt püütud küll natsisilti külge kleepida, seda just seoses väljaütlemistega migratsioonipoliitika osas, aga ekrelaste toimetamised lihtrahvale meeldivad ja Helme võib järgmistel riigikogu valimistel hea tulemuse teha. Juhul, kui neil omas majas mingit mässu ei tule. Praegu seda märgata pole, sest peamiselt endistest rahvaliitlastest liikmeskonnal on selgelt meeles veel see, mis juhtus, kui Villu Reiljan sai kätte süüdimõistva kohtuotsuse. Ühegi erakonna ülesehitamine pole kerge töö, ent laiali minna võib see vaid päevadega. Siis, kui endise juhi asemele kedagi astumas pole.



Kellest Eestis üldse mitte midagi ei sõltu, on sotsid ja IRL. Kui sotsidel on oma esimehe näol vähemalt sõnakas eestkõneleja, siis IRL-il pole sedagi. Pikemat aega on mõlemad olnud suuremate ripatsiks, et saaks moodustatud enamuskoalitsioon. Vastutasuks mõni tähtsam ametikoht riigikogus või mõni ministriportfell valitsuses.



Sotsiaaldemokraadid saavad järgmistel riigikogu valimistel kindlasti mõne koha ja võivad taas koalitsiooni moodustamise kaalukeeleks osutuda. IRL ilmselt aga kaob meie poliitmaastikult loomulikku teed pidi või poeb siis enne valimisi mõne tugevama erakonna põue.



Vabaerakonna kohta ei oska ma mitte midagi öelda, sest pole siiani aru saanud, kes või mis nad on. Autor: Toivo Vaik Esmaspäev, 12. september 2016.Millegipärast on meie praegune poliitiline olukord sarnane sellele, mis toimub laantes ja rohumaadel. Konkurents presidenditooli pärast on ka poliitikud “ära pööranud” sarnaselt looduses toimuvaga. Järjest enam kuuleb tõsiseid “möirgeid” suurtelt erakondadelt, millele väiksemad vennad püüavad omal moel kaasa rääkida.Viimase aja teravaim väljaütlemine tuli Siim Kallaselt – kes pole temaga nõus, võib endale teise erakonna otsida. Siin võib tuua paralleeli ühe teise ajastuga, milles minuealistel tuli kuni keskikka jõudmiseni elada. Vahepealkirjas puuduv lause teine pool oli tol ajal selline – see on järelikult meie vastu. Mingit muud võimalust ei olnud. Ilmselt on Kallas teatud mõttes ikka veel kinni neis dogmades, millega tema karjäär alguse sai. Pingelisel hetkel hakkab alateadvus tööle ja otsib mis tahes variante, et ennast kehtestada.Kui läbi aastate on räägitud Keskerakonna lõhest, siis praegu võib nentida küll, et Reformierakond on tõsiselt katki. Seda juba ajast, mil hakati rääkima võimalikest presidendikandidaatidest. Sellist häma, keerutamist ja mõistusevastalisust, kui tuli reformikatelt, ei ole kostnud ühestki teisest erakonnast. Kallas sättis kõigepealt ennast püünele, mis võis ärritada neid persoone, kes soovisid, et teema oleks nendega eelnevalt läbi räägitud. Vastukaaluks tulid välja ka teised võimalikud kandidaadid, jõulisemad neist olid Marina Kaljurand ja Urmas Paet.Mida aeg edasi, seda valjemaks erakonna sisene kiskumine läks ja vaene Paet unustati täiesti ära. Asi läks isegi nii kaugele, et mees pidi telekanalitele meelde tuletama, et teadagi mõnele debatile kutsutaks. Ent üheski tõsisemas debatis teda näha polnud.Kallase suurimaks komistuskiviks sai hoopis naine nimega Marina, kes pealegi pole ühegi erakonna liige. Just see väärikas daam on ilmselt Kallase viimase aja halbade unenägude peategelane. Oleks Kallas suutnud seda ette näha, poleks ta ilmselt omal ajal Taavi Rõivasel lubanud Marinat välisministri toolile kutsuda.Lõhet erakonna sees näitab ka asjaolu, et Kallase ühemõttelisele väljaütlemisele astus vastu Rõivaski, kes andis teada, et Reformierakonnas pole siiski veel oma peaga mõtlemine ära keelatud erinevalt mõnest teisest parteist.“… üksmeelne Keskerakond!” Just selliste paatoslike lauluridadega algavad kõik Keskerakonna kongressid. Laulavad seal kõik koos hoolega, ometi ei usu lauluridu neist mitte keegi ja arvan, et pole iial uskunudki.Kui reformikatel on üleval alles esimene tõsisem omavaheline avalik lahkheli, mis võib saada lahenduse Siim Kallase või ka mõne teise isiku presidendiks valimisega, siis Keskerakonda on kimbutanud teisitimõtlemine juba aegade hämarusest ehk lindiskandaalist alates. Toonaste erimeelsuste tõttu tekkinud Arengupartei küll hääbus üsna ruttu ja paljud ei mäletagi, et selline kooslus üldse kunagi püsti oli. Kuid läbi aegade on Keskerakonnast lahkunud või ka üle parda visatud palju tuntud poliitikuid, seda just seetõttu, et nad on püüdnud oma ajusid kasutada.Viimasel ajal on Edgar Suure vastu pöördunud tema endised andunud fännid Kadri Simson ja Mailis Reps. Jüri Ratas ei ole aga kunagi kartnud oma seisukohti välja öelda ja ma imestan, kuidas ta on üldse suutnud Keskerakonna liikmeks jääda.Keskerakonnale ja tema igavesele juhile on kümneid kordi kadu ennustatud, ometi on kõik seni läinud nii, nagu esimees dikteerinud on. Kui muidugi välja arvata Repsi saamine presidendikandidaadiks.Viimastel päevadel on avalikult Savisaare välja vastu astunud ka tema üks paadunumaid fänne Jaanus Karilaid. Kardan, et Karilaidu ootab sama saatus nagu rahaskandaali ajal avalikult erakonna esimeest kritiseerinud Kalle Laanetit. Karilaid lihtsalt visatakse esimehe nõudmisel erakonnast välja ja kui ta soovib suures poliitikas jätkata, siis koputab peagi mõne teise erakonna uksele.Loogilise jätkuna reformikate omale, kes on varemgi Keskerakonna liikmeid oma hõlma alla võtnud ja küllap teeb seda jätkuvalt.EKRE esimehel Mart Helmel on küll vali hääl ja kindlad põhimõtted, ent riigikogus saadud mandaatide arv tema häält kõvemaks ei muuda. Ometi on mees teinud kõva tööd ja toetust rahva hulgas kasvatanud. Erakonnale on konkurentide poolt püütud küll natsisilti külge kleepida, seda just seoses väljaütlemistega migratsioonipoliitika osas, aga ekrelaste toimetamised lihtrahvale meeldivad ja Helme võib järgmistel riigikogu valimistel hea tulemuse teha. Juhul, kui neil omas majas mingit mässu ei tule. Praegu seda märgata pole, sest peamiselt endistest rahvaliitlastest liikmeskonnal on selgelt meeles veel see, mis juhtus, kui Villu Reiljan sai kätte süüdimõistva kohtuotsuse. Ühegi erakonna ülesehitamine pole kerge töö, ent laiali minna võib see vaid päevadega. Siis, kui endise juhi asemele kedagi astumas pole.Kellest Eestis üldse mitte midagi ei sõltu, on sotsid ja IRL. Kui sotsidel on oma esimehe näol vähemalt sõnakas eestkõneleja, siis IRL-il pole sedagi. Pikemat aega on mõlemad olnud suuremate ripatsiks, et saaks moodustatud enamuskoalitsioon. Vastutasuks mõni tähtsam ametikoht riigikogus või mõni ministriportfell valitsuses.Sotsiaaldemokraadid saavad järgmistel riigikogu valimistel kindlasti mõne koha ja võivad taas koalitsiooni moodustamise kaalukeeleks osutuda. IRL ilmselt aga kaob meie poliitmaastikult loomulikku teed pidi või poeb siis enne valimisi mõne tugevama erakonna põue.Vabaerakonna kohta ei oska ma mitte midagi öelda, sest pole siiani aru saanud, kes või mis nad on.

Veel artikleid samast teemast »