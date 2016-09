Arvamus

JUHTKIRI - Piknikule, piknikule!

Laupäev, 10. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Täna ongi siis käes päev, kui eeldatavasti kuni paar tuhat inimest kogunevad Kuressaare kesklinna, et pidada Lossi tänaval maha üks suurejooneline ja lustlik tänavapiknik.



Tänavapiknikust on saanud saarel oodatud sündmus. Ja mitte ainult kohalike seas. Näiteks on varasematel kordadel üritust väisanud ja pärast ohtralt kiitnud telemees, tuntud spordikommentaator Kalev Kruus. Lisaks temale on eelmistel aastatel piknikuliste hulgas silma hakanud veel mitmeid tuntud nägusid mandrilt.



Tänavapikniku raames toimub ka Meie Maa koduveinikonkursi “Kena vein 2016” paremate autasustamine. Rahva tuju hoiab pikniku vältel üleval lauljanna Marju Länik. Muidugi, linnas toimuva kõrval ei tohi ära unustada ka väina tammil esmakordselt korraldatavat piknikut.



Oleks ainult ilusat ilma, nagu on olnud kahel eelmisel tänavapiknikuõhtul!

Ja kui täna on pere või sõprade seltsis piknikul ära käidud, siis juba homme tuleb ette võtta õunakohvikute külastamine. Neid on üle Kuressaare avatud hulgaliselt: igaüks kindlasti eriline, just oma pererahva nägu.



10. september 2016 Autor: MM Laupäev, 10. september 2016.Tänavapiknikust on saanud saarel oodatud sündmus. Ja mitte ainult kohalike seas. Näiteks on varasematel kordadel üritust väisanud ja pärast ohtralt kiitnud telemees, tuntud spordikommentaator Kalev Kruus. Lisaks temale on eelmistel aastatel piknikuliste hulgas silma hakanud veel mitmeid tuntud nägusid mandrilt.Tänavapikniku raames toimub ka Meie Maa koduveinikonkursi “Kena vein 2016” paremate autasustamine. Rahva tuju hoiab pikniku vältel üleval lauljanna Marju Länik. Muidugi, linnas toimuva kõrval ei tohi ära unustada ka väina tammil esmakordselt korraldatavat piknikut.Oleks ainult ilusat ilma, nagu on olnud kahel eelmisel tänavapiknikuõhtul!Ja kui täna on pere või sõprade seltsis piknikul ära käidud, siis juba homme tuleb ette võtta õunakohvikute külastamine. Neid on üle Kuressaare avatud hulgaliselt: igaüks kindlasti eriline, just oma pererahva nägu.10. september 2016

Veel artikleid samast teemast »