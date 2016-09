Arvamus

TARMO TEDER AINULT MEIE MAAS: Lõvi valmistub hüppeks

Autor: Tarmo Teder, kirjanik Reede, 09. september 2016. Tarmo Teder, kirjanik Täna lõuna paiku levis mööda meie riiki viimaks uudis, mida ootas väga suur hulk Eesti rahvast. Ametist tagasi astuv välisminister Marina Kaljurand teatas, et tahab kandideerida presidendivalimistel ja palus toetust valijameestelt nende kogus. Loodan väga, et see olulist selgust andnud avaldus kergendas väga paljusid eesti südameid, rääkigu nende suud mis tahes keeles.



Ma ei häbene tunnistada, et kahtlesin Marina Kaljurannas päris pikka aega ja ütlesin paarile sõbrale nelja silma all, et pigem näeksin tulevase Eesti presidendina üht teist naist, kõigi meeste ees, kes tänavu juba presidendiks kandideerivad. Aga nüüd tunnistan rõõmuga, et mul tuleb oma sõnu süüa, et ma õnneks eksisin ja pean edaspidi ainsat pöialt eksvälisminister Kaljurannale. Sest jälgisin ju vana filmikriitiku silmaga täna Delfi televisioonis pool tunnikest üle kantud pressikonverentsi, mis avas ka minu kui kahtleja südamesilmad.



Võib väita, et kümnete ajakirjanike ja kaamerate risttules pistis oma arust viimaseid tunde ametis olnud välisminister tahes-tahtmata käekotti pea kõik küsijad, kes teda natukenegi rünnata, kratsida või kiusata söandasid.



Alles nüüd pingetest vabanedes vabanes viimaks ka see Kaljuranna võimas potentsiaal, mida ta ehk lausa 25 aastat on truu riigialamana teenistuses kogunud, arendanud, täiendanud ja lihvinud. Kunagises EKP peamajas peetud pressikas oli ühe kaua küünalt vaka all hoidnud Marina tõeline, särav ja efektne etteaste, mis näitas temas kahtlevale kodanikule selgelt, milline Lõvi võib Eesti presidendina tulevikus meie riiki esindada, eriti just Kremli poleeritud parketil. Aga miks ka mitte vahest silmakirjalikumagi Brüsseli paneelidel või kus tahes.



Kaljurand rääkis täie lauluga, keerutama ja selgelt suu puhtaks mis tahes küsimuse peale ning naeratas kui blond päike selle pooltunnikese jooksul vist rohkem kui tänavu kaheksa kuu jooksul kokku. Maakeeles ütlen nii: tulvil rõõmu naine nägi välja kui end balli jaoks üles löönud lüpsja, kes võitnud lotoga miljoni.



Pistan vahele, et olen varem märganud Marina Kaljuranna kleidil liblikat, tänasel pressikal kandis ta tumedal kleidil sädelevat lumehelvest, kaelas valgete pärlitega keed. Neist aksessuaaridest lähtudes pole raske tuletada sümboolselt ühendavat silda ilmakuulsa Madeleine Albrightiga. Dress code paistab tuhandelt vastuvõtult läbi käinud diplomaat Kaljurannal vinksis-vonksis, aga presidendikandidaadi puhta eesti keele kallal võib norida.



Töötagu ta tulevikus mis ametis tahes, ikka vajaks ta eesti keele konsultatsioone. Konkreetselt: otsuseid ei langetata, pigem langetatakse puid ja päid; otsus ikka tehakse, võetakse vastu. Ja veel üks oluline nüanss: Kaljurand ei häbenenud karvavõrdki, pigem natuke uhkeldas, et tema emakeel on hoopis vene ning eriti orgaaniliselt säras ta oma Ida-Virumaal käike kommenteerides.



Ometi kõneles ühe partei ohjadest vabanev presidendikandidaat kogu pressikonverentsi vältel kiirelt, täpselt ja soravalt hoopis eesti keeles ja mis palju tähtsam: ta kõneles nüüd viimaks oma tõelisi sõnu. Pressikas mõjus ühtaegu soolo ja jõudemonstratsioonina, kus kostis kümneid hääli. Kaljurand torkas mitmele küsijaile täpsustavalt vahele, korrigeeris ja salvas suguõele vastu, nii et küsijal jäi üle mokaotsast vaid tänada. Ühesõnaga: Marina näitas ka oma küüniseid! Mida paljud vist kunagi varem polnud märganud ega enam oodatagi osanud.



Ta ei vaevunud libisema mõne ajakirjaniku pakutud võimalusele rääkida enda kui petetud riigiteenistuja ja reedetud inimese tunnetest. Professionaal suudab igas olukorras end talitseda. Täie veendumusega kõneles kogenud diplomaadi suu valjult ja kindlalt. Eriefektina mõjus tema perekonnanimega homoriimuv kujund, kui lahkuv välisminister kinnitas, et ta on seisnud Eesti eest kui “kalju”. Delfi-tee-vee-vaataja pidi nüüd ju lõpuks ometi veenduma, et meil on inimene, kes läheb ette vaadates tulevikku. Ja loomulikult võis vaataja ka aduda, et selle eessammuja taga on veerand sajandit isiksuse higi ja vaeva. Et tema taga on ka väga paljude inimeste lootus ja usk, küllap ka armastus, mida saab petta vaid korra.



Kaljuranna diplomaatilises ega ka presidendi võimekuses pole mul enam põhjust kahelda, kuid vana irvhambana siiski poetaks: “Annab valijameeste kogu ameti, toob tool Kadriorus ka juurde aru seal säravalt istuda.”



Marina Kaljuranna suhtes ootuste ja lootustega inimesed ei tohi aga unustada statistilist tõika, et Eestis jätkub korruptsioonilisi, et mitte öelda varga vaimus saamahimulisi, Kaval-Antse uskuvaid valdu, kes saadavad 24. septembril Estonia teatrimajja jõugu ettearvamatuid valijamehi.



Igatahes on oodata suurt ja pingelist vaatemängu, tõelist alasti draamat sadade tuhandete telesilmade ees. Vaevalt on nüüd enam erilist põhjust rääkida minevikumeestest. Üks tänavune kandidaat on viidanud võidusõiduhobuse kujundile, aga kuhu sa pidevalt aiste vahelt aiste vahele üle hüpanud kronuga Eesti vankrit enam vead?



