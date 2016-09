Arvamus

JUHTKIRI - Tublid õpetajad

Reede, 09. september 2016.



Sellesügisene aasta õpetaja auhinnagala toimub 8. oktoobril Jõhvi kontserdimajas. Selle ürituse eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Kandidaate aasta õpetaja tiitlile esitati üle Eesti kokku enam kui 900 ja nende hulgast valiti välja nominendid.



Saare maakonnast on auhinnagalale “Eestimaa õpib ja tänab“ kutsutud kolm õpetajat ning üles on seatud üks aasta haridusteo nominent.



Tore, et selliseid üritusi korraldatakse ja pedagooge tunnustatakse, sest olgem ausad, õpetajad saavad suurt tähelepanu enamasti vaid 1. septembril ja lõpuaktustel.



Sedakorda on meie maakonnast Jõhvi oodatud Saaremaa ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja Inge Vahter, Salme põhikooli algklasside õpetaja, haridustehnoloog, arvuti- ja meediaõpetuse õpetaja Merle Lepik ning Kuressaare gümnaasiumi klassijuhataja ja õppealajuhataja Maidu Varik.



Aasta haridusteo nominent on Saaremaa ühisgümnaasiumi poolt korraldatavad Saaremaa miniteatripäevad. Siinsed kooliõpilased on selliste valikutega kindlasti nõus, sest kõik on omal alal tunnustatud tegijad.



