Osaliselt ülalpeetav Põhjamaa

Reede, 09. september 2016.



Ülemöödunud aasta varakevadel asus Taavi Rõivas juhtima valitsust ja moodustati uus valitsusliit. Ettekandes riigikogule uue valitsuse moodustamise aluste kohta tõdes ta, et Eesti ei vaja enam suurt lugu. Järgneva lausega jätkas ta siiski üht lugu, mis määratleb Eestit Põhjamaana.



“Me usume, et Eestil ei ole vaja “suurt narratiivi”. Ainus narratiiv, mida me vajame, mida Eesti vajab, on saatus meie eneste kätes ehk lootus paremale homsele, mida igaühel on ise võimalik ehitada. See on Šveitsi, Põhjamaade, iga õnnestunud riigi narratiiv. Seda ei ole võimalik “välja mõelda”. See on tahtmine teostada oma elu ja riiki iga päev, loominguliselt ja lustiga,” ütles Rõivas 24. märtsil 2014.



Sõltuvus abistajast



Vahepeal on olnud valimised ja valitsusliitu on kaasatud ka IRL, kuid Põhjamaaks olemise suhtes on valitsus järjepidev.



Tavaks on saanud, et riigieelarve eelnõu üleandmisel teeb peaminister riigikogus poliitilise avalduse. Mullu 29. septembril ütles Rõivas: “Olen rääkinud ka Eesti saamisest uueks Põhjamaaks, mis on niisama jõukas ja turvaline kui vanad Põhjamaad, aga dünaamilisem, paindlikum ja reageerib muutustele kiiremini.”



Riigikogu väitlustes ei ole meie enesemääratlus teemaks veel tulnud. Avaldusele järgnenud arutelu küsimuseks oli hoopis, kas riigieelarve on tasakaalus või mitte. Riigieelarve seadus nõuab, et valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon ning ka keskvalitsuse põhitegevuse tulud ja kulud oleksid tasakaalus. Lubatud on küll puudujäägi katmine kogunenud varade arvel.



Andres Ammas Vabaerakonnast nentis, et raha on kokku kraabitud kõikjalt, kuhu küüned taha jäid (lõivud, trahvid ja aktsiisid), kuid ikka on ka valitsuse tunnistusel väike defitsiit. Kadri Simson Keskerakonnast tunnistas, et juba seitsmendat aastat elame reservide ja laenude kulul, netovara väheneb ning valitsus on välja mõelnud uue ilusa väljendi “struktuurselt tasandatud eelarvepositsioon”. Priit Sibul IRL-ist aga teatas, et riigieelarve eelnõu on struktuurses ülejäägis.



Struktuurset ülejääki tunnistas ka Remo Holsmer Reformierakonnast, kes rõhutas veel eelarve vastutustundlikkust. Maksukoormus nihkuvat töömaksudelt tarbimismaksudele. Märkimata jääb taolistes avaldustes tavaliselt tõsiasi, et suuremate kaudsete ehk tarbimismaksude korral on peost suhu elavate inimeste suhteline maksukoormus suurem kui neil, kes säästa suudavad, ehk maksusüsteem on regressiivne.



Arutelu nominaalse puudujäägi ja struktuurse ülejäägi, samuti eelarve eelnõu aluseks oleva prognoosi (SKP reaalkasv 2,6%, koos inflatsiooniga 3,1%) üle jätkus kõigil kolmel lugemisel. Täna me teame, et majanduskasv on väiksem.

Mida saab 2016. aasta eelarvest lugeda? Tulud on 8,836 mlr eurot ja kulud 8,922 mlr eurot. Nende tasandamiseks on rida “finantseerimistehingud” ja eelnõu seletuskirjas seisab: “2016. aasta lõpuks on ette näha reservide vähenemist 8,4%-le SKP-st, kuna riigieelarve puudujääki ning finantseerimistehinguid on kavas rahastada reservide arvelt.”



Kuid eelarves on ka rida “välistoetused” – mahuga 820 mln eurot. Kuludest on see 9,2%. Ligi 98% sellest on Euroopa Liidu fondide ja programmide raha, ülejäänu Euroopa Majanduspiirkonna koostööst saadav Norra ja Šveitsi raha. (Riigieelarves ei ole mitteriiklike organisatsioonide toetusi, näiteks teadus- ja arendustegevuseks saadavat raha.)



Mida me saadud abirahaga teeme? Norra raha kasutame keskkonnakaitseks, roheliseks innovatsiooniks, kultuuripärandi säilitamiseks, rahva tervise edendamiseks, riskilaste ja -noortega tegelemiseks, soopõhise ja koduvägivalla vastu võitlemiseks ning soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. Šveitsilt saadavat toetust aga elukeskkonna tervist soosivamaks muutmiseks.



Eelarves on ka 71,8 mln eurot riigipoolseks kaasfinantseerimiseks, et toetada neid toetuse saajaid, kel ei jätku raha omafinantseeringuks.



Mida sellest siis arvata? Head teed ja ohutud kergliiklusteed meeldivad kõigile. Ka mitmed inimeste heaolu tagamisele suunatud tegevused saavad raha neist toetustest.



Tegemist ei ole aga ainult erakorraliste kuludega millegi ehitamiseks. Me oleme seadnud eesmärgi kasutada kogu võimalik abi ära. See on tekitanud olukorra, kus me oma kavasid tehes vaatame, millised tegevused ja ehitused on abi küsimiseks sobivad ning kulutame omaenda vabad vahendid omafinantseeringu katteks. Sedasi sõltuvad meie tulevikuplaanid suures osas abistajate kavadest. Kuid eks ülalpeetav peabki küsima, milleks tohib raha kulutada ja nii enda tegemisi kujundama.



Suuremad raskused tekivad siis, kui abiprogramm lõpeb. Eelarve arutelul selgus, et rahata jäävad naiste varjupaigad ja neis korraldatav vägivallaohvrite nõustamine, mis seni oli toimunud Norra abi toel. Puuduvad paarsada tuhat eurot leidis seepeale sotsiaalministeerium. Kuid taolisi tegevusi on veel.



Peaaegu nagu N Liidus



Ma ei ole kindel, kas me ise oleksime ehitanud ka nii suuri viadukte ja kas me oskaksime nende hoolduskulusid ette näha. Mõneti meenutavad tänapäevased abipaketid N Liidu suuri rahakulutusi, kui igasse rajoonikeskusesse (neid oli 39, üks ka Orissaares) kerkisid suured administratiivhooned või maaparandusobjektid. Uus võim pidi toona olema ju ka nähtav ning loodustki tuli seetõttu ümber kujundada. Paraku on nii mõnigi rajoonikomitee hoone praegu sisuliselt mahajäetud.



Arvan, et Euroopa Liidu abi vähemarenenud liikmesriikidele on küll vajalik, kuid peame siiski tunnistama, et kokkuvõttes kulutame me siiski rohkem, kui meie maa- ja tööviljad lubaksid. Ka igal heal asjal on mõjusid, mida me ei taha tähele panna. Näiteks Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika (nendest toetustest ma ei kirjuta, sest ühisel turul on need uutele ja vanadele liikmetele erinevad).



