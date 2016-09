Arvamus

In memoriam Thea Põldniit

Neljapäev, 08. september 2016.



14.03.1951 – 7.09.2016



Kuressaare ametikool teatab kurbusega, et pärast rasket haigust on lahkunud pikaaegne meister ja õmblusõpetaja Thea Põldniit.



1974. aastal Kaunase polütehnilise instituudi insener-tehnoloogi diplomi saanuna ning Kuressaares õmblusateljeed juhtinuna asus Thea ametikoolis meistrina tööle aastal 1992. Erialasele meisterlikkusele lisandus õpetajaharidus paljudelt pikematelt ja lühematelt kursustelt nii Eestis kui ka Soomes.



Õpetajana oli ta nõudlik ja samas õpilaste iseärasusi arvestav ning tundis põhjalikult oma eriala. Thea eelistas ikka praktilist tööd teoreetilistele loengutele. Tema kvaliteedilatt oli väga kõrge. Kehv õmblus tuli lahti harutada ning uuesti ja paremini teha. Samas oli Thea valmis nende õpilastega, kes hakkama ei saanud, koos istuma ja põhjalikult tööd tegema. Täiskasvanud õppijad teadsid, et ta oli varakult enne õhtul algavaid tunde õmblusklassis olemas ning valmis aitama.



Temalt võis alati saada õmblusalast nõu, kas või telefoni teel. Ta oli Kuressaare rätsepatööde korüfee, kelle juures käidi keeruliste kostüümide või õhtukleitidega tehnoloogilist abi saamas.



Tema paljud õpilased, eriti nooremad, meenutavad kindlasti sedagi, kuidas õmbluste ja juurdelõikuse kõrval räägiti tundides ka mitmetest elulistest asjadest – kuidas oma aega planeerida või suhteid hoida. Kui lähedastel kolleegidel tuli lahendada eluliselt keerulisi olukordi, siis pöörduti Thea poole – temalt sai alati häid realistlikke lahendusi.



Aastaid tagasi viis haigus ta kõrvalt abikaasa ja Thea kasvatas üksi suureks kaks toredat tütart.



Kokkusaamistel väljaspool kooli oli Thea alati osaline. Tema huumor ja lauluhääl aitasid meeleolu luua. Muredestki rääkis ta positiivses võtmes ja võttis sellise jutu ikka kokku kahe sõnaga – ei virise!



Me jääme teda alati meenutama.



