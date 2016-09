Arvamus

Haldusreform lööb riigipea valimise valimiskogus pea peale

Neljapäev, 08. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Presidendivalimiste liikumine riigikogust valimiskokku on minu hinnangul rõõmustav tulemus ja olen veendunud, et seda kogu Eesti ühiskonnale laiemalt.



Omavalitsusjuhid, kellega olen viimastel kuudel kohtunud, teavad, et prognoosisin taolist situatsiooni juba mõnda aega tagasi. Loomulikult oleks minagi eelistanud, et riigikogu liikmed üksmeelt näitavad ning ühiselt näiteks minu kandidatuuri taha koonduvad, kuid kuna tõenäosus selleks oli väiksevõitu, tuli nentida, et just valimiskogul on suurim võimalus valida Eestile parim president.



Saamatu valitsus



Kui arvestada, et seekordsetel presidendivalimistel on viimane kord, kus maapiirkondade valijameeste osakaal on veel niivõrd märkimisväärne, võib öelda, et riigikogus toimunud voorude suurimad võitjad olid just valijamehed.

Ei ole mingi saladus, et maapiirkondades on praeguse valitsuskoalitsiooni vastu väga suur pahameel. Võib võrdlemisi kindel olla, et see meelsus kandub edasi ka valimiskogusse. Valimiskogu peegeldab parimal moel Eesti tänast arvamust. Seni, kui Eestis pole seadustatud presidendi otsevalimisi, pean ma just valimiskogu parimaks kohaks, kus suuri otsuseid langetada.



Presidendivalimiste valimiskokku siirdumine rõõmustab mind ka seetõttu, et see sunnib kõiki kandidaate senisest enam siseriiklikele probleemidele tähelepanu pöörama. Enne valimisi oli meie jaoks selge, et haldusreformist kujuneb käimasolevatel valimistel üks põhiteemasid ning kandidaadid peavad kujundama selged seisukohad maaelu küsimustes. Need on teemad, mida kohalikud vallajuhid pidevalt tõstatavad, kuid millega riigijuhid tegeleda ei taha. Nüüd on need küsimused aga suurelt laual.



Olles viimaste kuude jooksul külastanud enam kui 160 kohalikku omavalitsust, julgen väita, et olen piirkondade murede ja hetkeseisuga hästi kursis. Ei ole mingi saladus, et Eestis vohab ääremaastumine ning väiksemad piirkonnad jooksevad inimestest tühjaks. See on mure, mida olen kuulnud kümnetes omavalitsustes tosinal erineval moel, kuid samas vormis.



Pealinnas istudes ääremaastumist ei taju – on ju Tallinn üks väheseid omavalitsusi, mille elanike arv pidevalt kasvab. Maal on aga tegemist terava probleemiga, mida on kohapeal võimalik selgelt oma silmaga näha.



Keerulise probleemi lahendamiseks käis valitsus omapoolse lahendusena välja haldusreformi, mida on teadupärast soovitud teha üle 20 aasta. Paradoksaalsel kombel unustati aga suurele reformile sisu juurde panna. Liigne kiirustamine on viinud meid olukorda, kus paljud omavalitsused pöörduvad valdade liitmise reformi vastu riigikohtusse.



Kui sealt peaks tulema KOV-ide suhtes positiivne otsus ning sundliitmise seaduse teatud osad parlamenti tagasi saadetakse, oleme taas tõeliselt lõhkise küna ees.



Juba siis, kui haldusreformi eelnõu parlamendis kiirkorras läbi suruti, sõnasin, et valitsuse poolt veetav haldusreform taandub kokkuvõttes vaid Eesti kaardi mehaaniliseks ümberjoonistamiseks. Seaduseelnõus oli ühinemiste ajagraafik, suuruse kriteerium 5000 elanikku ning piitsa kõrvale präänikuks ühinemistoetused ja oma tööst ilma jäävate omavalitsusjuhtide koondamishüvitised.



Tegelik sisu peaks haldusreformile lisanduma täiendava 18 seaduseelnõuga, millest ühtegi pole valitsus veel riigikokku saatnud. Sisuliste kokkulepete puudumine siiski koalitsiooni ei takistanud ja reform võeti vastu.

Suur võis aga olla valitsuse üllatus, kui taibati, et omavalitsusjuhid ei soovi sugugi nende plaaniga kiirkorras kaasa tulla. Haldusreformile heidetakse piirkondades ette, et tegemist on sisutu dokumendiga, mis ei suurenda KOV-ide võimekust ega inimeste heaolu.



Tublid, töökad ja oma kodukohale pühendunud omavalitsusjuhid on väga pettunud ning hindavad praegust haldusreformi järgmise tõsise lükkena ääremaastumise teel. Mitmed vallavanemad on öelnud, et nad peavad piltlikult kustutama tule paljudes külades.



Kuna Keskerakond peab haldusreformi ümber toimuvat väga tähtsaks, siis on meil kavas korraldada 15. septembril sellel teemal riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Meie soov on teemat senisest enam avada ning kuulda parlamendis ka reaalset omavalitsuste seisukohta ja panna nende hääl kõlama. Probleemid on niivõrd suured, et need vajavad arutamist, mitte lihtsalt tuima ignoreerimist.



Ettearvamatu protestihääletus?



Olen üsna veendunud, et valimiskogu liikmetel ei lähe meelest, kes seisid selle eest, et presidendivalimised kindlasti valimiskokku jõuaksid ning seeläbi neile hääletamiseks võimaluse andsid. Nagu ei unune neil ka asjaolu, et just valitsuskoalitsioon on neile tänasel kujul kaela sadanud sundliitmise seaduse taga. Haldusreformist võib saada nende valimiste võtmekoht. Valitsusel on aeg mõista, et riigi edukaks edasiminekuks ei piisa vaid enese tarkuse kasutamisest, vaid suuri otsuseid tehes tuleb konsulteerida ka inimestega piirkondades.



24. september tõotab tulla huvitav. Haldusreformist tingitud pahameel ja hüljatuse tunne võivad viia protestihääletuseni, mille lõpptulemust ei oska keegi prognoosida. Valimisteni jäänud aja jooksul kavatsen aga talitada nii, nagu ennegi – kohtun paljude omavalitsusjuhtide ja valijameestega. Selline koostöö viib meid kõiki võidule. Autor: Mailis Reps, Keskerakonna presidendikandidaat Neljapäev, 08. september 2016.Omavalitsusjuhid, kellega olen viimastel kuudel kohtunud, teavad, et prognoosisin taolist situatsiooni juba mõnda aega tagasi. Loomulikult oleks minagi eelistanud, et riigikogu liikmed üksmeelt näitavad ning ühiselt näiteks minu kandidatuuri taha koonduvad, kuid kuna tõenäosus selleks oli väiksevõitu, tuli nentida, et just valimiskogul on suurim võimalus valida Eestile parim president.Kui arvestada, et seekordsetel presidendivalimistel on viimane kord, kus maapiirkondade valijameeste osakaal on veel niivõrd märkimisväärne, võib öelda, et riigikogus toimunud voorude suurimad võitjad olid just valijamehed.Ei ole mingi saladus, et maapiirkondades on praeguse valitsuskoalitsiooni vastu väga suur pahameel. Võib võrdlemisi kindel olla, et see meelsus kandub edasi ka valimiskogusse. Valimiskogu peegeldab parimal moel Eesti tänast arvamust. Seni, kui Eestis pole seadustatud presidendi otsevalimisi, pean ma just valimiskogu parimaks kohaks, kus suuri otsuseid langetada.Presidendivalimiste valimiskokku siirdumine rõõmustab mind ka seetõttu, et see sunnib kõiki kandidaate senisest enam siseriiklikele probleemidele tähelepanu pöörama. Enne valimisi oli meie jaoks selge, et haldusreformist kujuneb käimasolevatel valimistel üks põhiteemasid ning kandidaadid peavad kujundama selged seisukohad maaelu küsimustes. Need on teemad, mida kohalikud vallajuhid pidevalt tõstatavad, kuid millega riigijuhid tegeleda ei taha. Nüüd on need küsimused aga suurelt laual.Olles viimaste kuude jooksul külastanud enam kui 160 kohalikku omavalitsust, julgen väita, et olen piirkondade murede ja hetkeseisuga hästi kursis. Ei ole mingi saladus, et Eestis vohab ääremaastumine ning väiksemad piirkonnad jooksevad inimestest tühjaks. See on mure, mida olen kuulnud kümnetes omavalitsustes tosinal erineval moel, kuid samas vormis.Pealinnas istudes ääremaastumist ei taju – on ju Tallinn üks väheseid omavalitsusi, mille elanike arv pidevalt kasvab. Maal on aga tegemist terava probleemiga, mida on kohapeal võimalik selgelt oma silmaga näha.Keerulise probleemi lahendamiseks käis valitsus omapoolse lahendusena välja haldusreformi, mida on teadupärast soovitud teha üle 20 aasta. Paradoksaalsel kombel unustati aga suurele reformile sisu juurde panna. Liigne kiirustamine on viinud meid olukorda, kus paljud omavalitsused pöörduvad valdade liitmise reformi vastu riigikohtusse.Kui sealt peaks tulema KOV-ide suhtes positiivne otsus ning sundliitmise seaduse teatud osad parlamenti tagasi saadetakse, oleme taas tõeliselt lõhkise küna ees.Juba siis, kui haldusreformi eelnõu parlamendis kiirkorras läbi suruti, sõnasin, et valitsuse poolt veetav haldusreform taandub kokkuvõttes vaid Eesti kaardi mehaaniliseks ümberjoonistamiseks. Seaduseelnõus oli ühinemiste ajagraafik, suuruse kriteerium 5000 elanikku ning piitsa kõrvale präänikuks ühinemistoetused ja oma tööst ilma jäävate omavalitsusjuhtide koondamishüvitised.Tegelik sisu peaks haldusreformile lisanduma täiendava 18 seaduseelnõuga, millest ühtegi pole valitsus veel riigikokku saatnud. Sisuliste kokkulepete puudumine siiski koalitsiooni ei takistanud ja reform võeti vastu.Suur võis aga olla valitsuse üllatus, kui taibati, et omavalitsusjuhid ei soovi sugugi nende plaaniga kiirkorras kaasa tulla. Haldusreformile heidetakse piirkondades ette, et tegemist on sisutu dokumendiga, mis ei suurenda KOV-ide võimekust ega inimeste heaolu.Tublid, töökad ja oma kodukohale pühendunud omavalitsusjuhid on väga pettunud ning hindavad praegust haldusreformi järgmise tõsise lükkena ääremaastumise teel. Mitmed vallavanemad on öelnud, et nad peavad piltlikult kustutama tule paljudes külades.Kuna Keskerakond peab haldusreformi ümber toimuvat väga tähtsaks, siis on meil kavas korraldada 15. septembril sellel teemal riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Meie soov on teemat senisest enam avada ning kuulda parlamendis ka reaalset omavalitsuste seisukohta ja panna nende hääl kõlama. Probleemid on niivõrd suured, et need vajavad arutamist, mitte lihtsalt tuima ignoreerimist.Olen üsna veendunud, et valimiskogu liikmetel ei lähe meelest, kes seisid selle eest, et presidendivalimised kindlasti valimiskokku jõuaksid ning seeläbi neile hääletamiseks võimaluse andsid. Nagu ei unune neil ka asjaolu, et just valitsuskoalitsioon on neile tänasel kujul kaela sadanud sundliitmise seaduse taga. Haldusreformist võib saada nende valimiste võtmekoht. Valitsusel on aeg mõista, et riigi edukaks edasiminekuks ei piisa vaid enese tarkuse kasutamisest, vaid suuri otsuseid tehes tuleb konsulteerida ka inimestega piirkondades.24. september tõotab tulla huvitav. Haldusreformist tingitud pahameel ja hüljatuse tunne võivad viia protestihääletuseni, mille lõpptulemust ei oska keegi prognoosida. Valimisteni jäänud aja jooksul kavatsen aga talitada nii, nagu ennegi – kohtun paljude omavalitsusjuhtide ja valijameestega. Selline koostöö viib meid kõiki võidule.

Veel artikleid samast teemast »