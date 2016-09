Arvamus

JUHTKIRI - Rahu ja vaikuse tuba

Neljapäev, 08. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Saaremaa suurimas koolis, Kuressaares gümnaasiumis, on nüüd harmooniatuba. Kui koolis on nii palju lapsi ja tohutult suur sagimine, siis on vahel vaja, et oleks koht, kuhu saaks eralduda. Olla vaikselt, kuulata vee vulinat, arutada omavahel asju rahulikult ja väikeses grupis.



Harmooniatuba peaks kõike seda pakkuma. Sellises ruumis end mugavalt sisse seades ja kuulates näiteks rahulikku muusikat, taanduvad ehk mõneks ajaks koolimured.



Kas sellisest kohast võiks olla kasu ka koolikiusamise vastu? Kindlasti, sest võttes väikese rühma kas kiusajaid või kiusatavaid, saab ehk nii mõnedki probleemid selgemaks rääkida.



Samas ruumis asus enne õnnetuba, mis täitis sama ülesannet. Pehmel diivanil istudes sai laps kurta on muret või rääkida suurest rõõmust. Ja neid emotsioone olevat tohutult, mida need seinad näinud on.



Loodetavasti jätkub laste suunamine ja ärakuulamine samamoodi ning kui vaja, saavad rahulikus keskkonnas lõõgastuda ka õpetajad või pidada aru lapsevanemad koos oma lapse ja õpetajaga.



8. september 2016 Autor: MM Neljapäev, 08. september 2016.Harmooniatuba peaks kõike seda pakkuma. Sellises ruumis end mugavalt sisse seades ja kuulates näiteks rahulikku muusikat, taanduvad ehk mõneks ajaks koolimured.Kas sellisest kohast võiks olla kasu ka koolikiusamise vastu? Kindlasti, sest võttes väikese rühma kas kiusajaid või kiusatavaid, saab ehk nii mõnedki probleemid selgemaks rääkida.Samas ruumis asus enne õnnetuba, mis täitis sama ülesannet. Pehmel diivanil istudes sai laps kurta on muret või rääkida suurest rõõmust. Ja neid emotsioone olevat tohutult, mida need seinad näinud on.Loodetavasti jätkub laste suunamine ja ärakuulamine samamoodi ning kui vaja, saavad rahulikus keskkonnas lõõgastuda ka õpetajad või pidada aru lapsevanemad koos oma lapse ja õpetajaga.8. september 2016

Veel artikleid samast teemast »