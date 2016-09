Arvamus

JUHTKIRI - Karu lugu

Kolmapäev, 07. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Läinud mees metsa, korjanud seeni. Naine olnud ka kaasas. Hakkas juba hämarduma, kui mees naist otsides pilgu kaugusse suunas ja mis ta nägi: suur, kahemeetrine karu seisab puu juures tagajalgadel. Mees ei mõistnud muud teha, kui punuma pista. Õnneks märkas naise kaasa haarata. Kõik lõppes õnnelikult, sest päästev auto oli üsna lähedal.



Umbes nii võiks rahvasuus kõlada lugu, kuidas 2016. aasta hilissuvel Saaremaal karu nähti. Kahjuks osutus aga kõik hoopis proosalisemaks. Eikla jahiseltsi juht Ojar Sepp käis metsas asja uurimas ega leidnud ühtegi karu jälge.



Küll aga oli jahimehe onu oma metsa puu äärde pannud auto pagasiruumi aluskatte. See oli ümber puu asetatud niimoodi, et ülevalt oli kitsamalt ja alt läks laiemaks. Kaugemalt vaadates meenutas see tõesti ehk karu.



Muidugi võib jääda arusaamatuks, kuidas inimesed karul ja kummilatakal vahet ei teinud, aga veelgi kummalisem on see, et keegi viib oma vana autokatte metsa puu najale seisma. Karu kohta võib aga lohutavalt öelda, et ükskord ta siia metsadesse tuleb niikuinii.



7. september 2016 Autor: MM Kolmapäev, 07. september 2016.Umbes nii võiks rahvasuus kõlada lugu, kuidas 2016. aasta hilissuvel Saaremaal karu nähti. Kahjuks osutus aga kõik hoopis proosalisemaks. Eikla jahiseltsi juht Ojar Sepp käis metsas asja uurimas ega leidnud ühtegi karu jälge.Küll aga oli jahimehe onu oma metsa puu äärde pannud auto pagasiruumi aluskatte. See oli ümber puu asetatud niimoodi, et ülevalt oli kitsamalt ja alt läks laiemaks. Kaugemalt vaadates meenutas see tõesti ehk karu.Muidugi võib jääda arusaamatuks, kuidas inimesed karul ja kummilatakal vahet ei teinud, aga veelgi kummalisem on see, et keegi viib oma vana autokatte metsa puu najale seisma. Karu kohta võib aga lohutavalt öelda, et ükskord ta siia metsadesse tuleb niikuinii.

Veel artikleid samast teemast »