Arvamus

Hilinev hasart

Kolmapäev, 07. september 2016.



Ma valetaksin, kui ütleksin, et presidendivalimiste kolmas voor riigikogus ei läinud mulle korda. Oma töökoha, veel enam aga kodakondsuse poolest tuleb minusugusel vastata väga sageli küsimusele, mis ma ühest või teisest võimukandjast arvan.



Allar Jõksist arvan ma seda, et ta on mõtlemisviisilt tüüpiline kohtunik, kes mõistab õigust, aga jätab selle mõistmise enese teada. Kohtunik ei saa olla piiritult avameelne. Tihtipeale käitus muide ka Lennart Meri nagu kohtunik ja hoidis rohkem kui pooled asjad endale. Arnold Rüütel läks ses suhtes veelgi kaugemale. Tema vaikis juba loomuldasa ega kasutanud viimase sõna õigust sugugi mitte reeglipäraselt.



Presidendivalimised 2016 on pannud Jõksi võtma sõna tavalisest sagedamini. Ent see pole veenev, kui sa teed suu lahti alles kaheteistkümnendal tunnil. Kus sa varem olid?



Kuhu sa, mees, trügid?



Mailis Repsi esiletulek tagareast esikaanele on vaieldamatu tõend sellest, kuidas alt võib tõusta üles. Ühes eravestluses on Siim Kallas pidanud võimalikuks, et kümne aasta pärast võiks Reps olla vabalt ülejärgmine EV president. Kümme aastat hiljem alates tänasest on nn põld ehk valimiskogu suur umbkaudu 150 hinge.



Venemaal on siis presidendiks keegi teine, USA-s keegi kolmas, Saksamaal teine või kolmas, Inglismaal teistsugune monarh, Prantsusmaal teistsugune riigipea. Olla nende keskel Eesti riigipea – selleks peab Reps väga palju õppima. Näiteks seda, et EV president ei saa seista korras majanduse eest, sest see lihtsalt ei ole tema rida.



Aasta oli 2001, kui vabariigi presidendiks kandideeris Toomas Savi. Mina mitte, aga Toomas küll pani siis tähele, kuidas Siim Kallas vaatas teda selle pilguga, et kuhu sa, mees, trügid? See koht on minu päralt. Teisisõnu käitus ta tookord nagu väljavalitu. Nüüd ta seda ongi, aga me kõik jääme hätta selles, mismoodi sõnastada kas või üksainuski niisugune aluspõhimõte, millele toetudes saaks ehitada üles püsiühenduse rahva ja presidendi vahele.



President ei saa olla asjaajaja (vt märkust Repsi kohta). Ta peab olema üks nurgakive. Eitamata Kallase mastaapseid kogemusi, ei pääse ma tunnistamast, et tegelikult on Eesti Vabariik tema jaoks pigemini doominokivi kui malemäng (mida ühe rahva iseseisvus ka ei peaks olema).



Nüüd on selge, et järgmine president valitakse valimiskogus. Valimiskogu on osa rahvast, kuid mitte kogu rahvas. On täiesti võimatu, et võimalikud kandidaadid jaksaksid kohtuda valimiskogu iga liikmega eraldi ja vastata mis tahes küsimusele enam kui põhjalikult. Ka valimiskogu otsustab presidendi isiku ikkagi heauskselt, bona fide ega mitte cui bono. Ma ei usu ka, et mõeldavad kandidaadid presidendi ametikohale suudaksid mõne nädala, ammugi mitte paari päevaga esitada Eesti elu edendamiseks kõikehõlmavat tegevuskava, kus oleks fikseeritud, mida keegi teeb, kes mille eest vastutab ja mis ta sellest saab.



“New Deal” Ameerika moodi või leping Prantsusmaaga kindral de Gaulle’i kombel pole Eestis ette nähtud. Eesti president ei saa olla primus inter pares, vaid ta võib olla president vähemliku enamuse arvates. Rohkem kui riigikogu kehastab seda vähemlikku enamust valimiskogu. Valimiskogu liikmete äraostmiseks pole raha mitte ühelgi erakonnal.



Mis siis saab? Viimase poolaasta jooksul on minu käest küsitud enam-vähem kord päevas, keda ma presidendina pooldan. Minu vastus on järjekindel: ma lepiksin praeguse välisministri Marina Kaljurannaga. Venemaa on eesti rahva ajalooline üleaedne naaber, keda huvitab vaba väljapääs Läänemerele märksa enam kui meie iseseisvus. Ega Venemaa kaitse Läänemerd paremini kui meie ise!



Taluvõi suurte leival



Et olla meie ise, selleks on vaja inimesi, kes oskaksid Moskvas ja Peterburis käituda mitte kui alamad, vaid kui suveräänid – olgu või via America. Viimasena pakutud võimalus on õigupoolest väga riskirohke, sest ma isiklikult ei taha olla taluvõi ameeriklaste ja venelaste ühisel leival (taluvõi teatavasti pole ei talu ega või). Ent me ei saa välistada järgmise okupatsiooni tulekut ning järelikult pole meil muud valikut, kui teha kõik, mis võimalik, et seda ei juhtuks. Üks samm selles suunas on tehtud. Me kuulume NATO-sse. Kuid minu meelest me ei saa suhelda Venemaaga pelgalt NATO kaudu. Seda enam, et kui Venemaa suhtleb NATO-ga, siis ennekõike USA-ga.



