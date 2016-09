Arvamus

JUHTKIRI - Toit on au sees

Teisipäev, 06. september 2016.



Terve selle nädala räägitakse Saaremaal toidust, sest käimas on toidunädal. See on ettevõtmine, mis kohe alguses sai sisse just õige hoo ning kinnitas ennast suure tänavapikniku ja kohvikute päevaga kõigi osalejate mällu.



Korraldajad ise on kasutanud festivali iseloomustamiseks sõnu: väärtustab, innustab, tutvustab, loob, kutsub, pakub, meelitab, avab. Ja seda kõike ürituste ning restoranide erimenüüde kaudu.



Kui üldse millestki kahju on, siis sellest, et väljastpoolt Kuressaaret osalevad restoranide nädalal vaid Muhu Koost ja Orissaare Kodurand. Küllap on linnast eemal ehk raske leida klientuuri, sest tundub, et kõik tahavad neil päevil just linnas toimuvatest üritustest osa võtta.



Oma piknikukorviga pika laua taga istumine on aga nii vahva üritus, et enam ei taha osavõtjad hästi ära mahtudagi. Jääb üle ainult vanajumalat paluda, et see ilusat ilma annaks, sest kuuldavasti on korraldajad teada andnud, et kui sajab, siis tuleb oma piknikukorv kodus tühjaks süüa, telke kesklinna püstitama ei hakata.



