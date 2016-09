Arvamus

Miks me ei söö suppi?

Teisipäev, 06. september 2016.



September, Eesti toidu kuu, mis tänavu avati pühapäeval Muhus Koguva sadamas, on ühtlasi ka kõige suurem valmivate viljade ja kultuuride koristamise aeg.



Niisiis on just nüüd kõige õigem aeg mõelda söögile kui kehakütusele, mis tagaks võimalikult pikaaegse töös püsimise ja hea tervise. Minu mõte liikus kuidagi iseenesest laste söömisharjumustele, sest kurss tundub olevat õigelt rajalt kõrvale kaldunud. Miks tänapäeva lapsed ei söö piisavalt sageli suppi? Miks ei taheta suu sissegi võtta putrusid ega salateid? Need toidud on ju tervena püsimise olulisi alustalasid.



Küllap peitub söömisharjumuste muutumise üks põhjusi kirevates ja ahvatlevates poelettides, mistõttu n-ö lihtsat kodutoitu enam ei taheta.

Jah, üksikuid erandeid suppide või putrude osas siiski on, mida tänapäevalgi veel süüakse, nagu leidub veel ka lapsi ja noori, kes toituvad ilmselt vägagi tervislikult. Üldine hoiak on aga ometi muret tekitav – ka seetõttu, et meid jääb aina vähemaks ja inimesed peavad tööturul kauem vastu pidama. Hea enesetunne ja korras tervis on suured väärtused, kahjuks osatakse neid aga hinnata alles siis, kui kumbagi enam pole.



Minu lapsepõlveaastatel ei olnud poest midagi saada ja söödi kodus kasvatatut, mida emad omal moel valmistasid. Kuna võimalused olid ahtad, on siiani meeles näiteks liharohke (rõngas)vorsti maitse ja lõhngi. Pirtsutamist ei tuntud, oldi rõõmsad, kui kõhu täis sai.



Tollal keesid pliidil sageli potid supi ja pudruga, liha oli pigem pidupäevatoit. Juurviljade ja teraviljade osakaal toidulaual oli palju suurem kui nüüd – just nende tarbimine on statistika põhjal tänapäeval kõige enam vähenenud.



Autor: Vilma Rauniste

