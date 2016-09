Arvamus

JUHTKIRI - Vastutus vabatahtlikel

Esmaspäev, 05. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Riigiteenistusest töökohtade ärakaotamine on viimaste aastate põhimärksõnaks, kui rääkida kas politseiteenistusest või merepäästest, loomulikult pole koondamised jätnud puutumata ka päästeametit.



Kokkuhoid riigile on nende muudatuste tagajärjel ehk tõesti põhjus, miks vastavad otsused vastu on võetud. Samas, kui analüüsida olukorda kohalikult tasandilt, peab tõdema, et paratamatult vähendavad need ümberkorraldused üldist turvatunnet väiksemates omavalitsustes.



Nädalavahetusel aset leidnud elumajapõlengule Leisi vallas tõmbasid pidurit kohalikud päästjad, kes, olenemata sellest, et valves oldi oma kodudes, suutsid kümne minutiga sündmuskohale jõuda.



Loomulikult on heameel näha, et maakonnas nii tublisid ja vastutustundlikke inimesi on, kuid kas päästeteenistuse toimimine vabatahtlikkuse põhimõttel siiski tagab kogukondadele piisava turvatunde ja annab inimestele põhjuse maal edasi elada?



5. september 2016 Autor: MM Esmaspäev, 05. september 2016.Kokkuhoid riigile on nende muudatuste tagajärjel ehk tõesti põhjus, miks vastavad otsused vastu on võetud. Samas, kui analüüsida olukorda kohalikult tasandilt, peab tõdema, et paratamatult vähendavad need ümberkorraldused üldist turvatunnet väiksemates omavalitsustes.Nädalavahetusel aset leidnud elumajapõlengule Leisi vallas tõmbasid pidurit kohalikud päästjad, kes, olenemata sellest, et valves oldi oma kodudes, suutsid kümne minutiga sündmuskohale jõuda.Loomulikult on heameel näha, et maakonnas nii tublisid ja vastutustundlikke inimesi on, kuid kas päästeteenistuse toimimine vabatahtlikkuse põhimõttel siiski tagab kogukondadele piisava turvatunde ja annab inimestele põhjuse maal edasi elada?

Veel artikleid samast teemast »