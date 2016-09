Arvamus

Hullem kui NLKP!

Esmaspäev, 05. september 2016.



Millises vaimses keskkonnas elab Eesti Vabariik oma 26. taastatud iseseisvuse aastal, sellest andis tunnistust laupäevane “Keskpäevatund” Kuku raadios.



Muidu tasakaalukad ja haritud mehed Priit Hõbemägi ja Hannes Astok arutlesid tsipake ka riigipea valimiste teemal. Kohati värvikat juttu tumestas resigneerunud nending, et “Marina Kaljurand ei saa kandideerida presidendiks, sest siis ta peaks loobuma välisministri ametist või jääks sellest ilma niikuinii...”

Ma mõistan, et saatejuhid lihtsalt sedastasid kujunenud olukorda kui paratamatusega leppimist, aga seekord oleks minu meelest kindlasti pidanud jõuliselt reageerima. Miks?



Jõhker ähvardaja Lang



Just äsja saime Eesti Päevalehe vahendatud Taavi Rõivase sõnumist teada, et Rein Lang (endine Kuku raadio osaline, nüüdne ambitsioonikas jupijumal) koos Neinar Seliga olevat valitsusjuhi ja oma erakonna seljataga käinud Hundisilmal Edgar Savisaare jutul. Muuhulgas selgus, et kuigi Lang ja Seli ei rääkinud Hundisilmal Savisaarega valitsuse muutmisest, oli Lang siiski Marina Kaljuranda telefoni teel hoiatanud välisministri ameti vastu võtmise eest ja teatanud, et tal saab väga keeruline olema tagasiminek oma põhitöö juurde välisministeeriumis.



Mida me sellisest jõhkrast ähvardusest arvama peame?



Õnneks pole Lang peaminister, kelle pädevuses on välisministri ametisse nimetamine või ametist vabastamine. Seda hullem on aga Tiim Kallase vaikiv heakskiit maffialaadsele kommunistlikule käitumisele.



Esiteks – igal Eesti Vabariigi kodanikul on õigus kandideerida mistahes Eesti Vabariigi ametisse. Presidendiameti puhul on tingimusteks ka vanus ja kriminaalkaristuse puudumine.



Kas Kaljurand vastab neile tingimustele? Sada protsenti! Aga Langi meelest ei vasta – sest pole Reformierakonna liige, puudub “partei ja rahva ühtsuse” leninlik kriteerium!



Teiseks, kas EV kodanikku, kes soovib kuhugi kandideerida, tohib ähvardada töökoha kaotamisega? Veel hullem – absoluutse keeluga valitud ja õpitud erialal (milleks Marina puhul on diplomaatia) edaspidi töötada?



Aga just seda Rein Lang ja temataolised on alguses varjatult ja nüüd avalikuks saanult teinud. Isegi NLKP keskkomitee oma parematel aastatel ei laskunud sellisele nivoole.



Erinevalt mõnest väga lühiajalisest ja väga äpardunud välisministrist on Marina Kaljurand töötanud välisministeeriumis iseseisvuse taastamisest alates. Sealjuures väga edukalt ning silmapaistvate tulemustega.



Erinevalt eelmainitust, kes piirdus ENSV Tartu Riikliku Ülikooliga, on Kaljurand pingutanud uuemagi ajastu hariduse nimel, lõpetades ka Georgetowni ülikooli Fletcher School of Law. Erinevalt Langist toetab Kaljuranda pea kolmandik EV valimisõiguslikest kodanikest. Lang seevastu kogus viimasel korral, kui rahva kohtumõistmise ette ilmuda söandas, tervelt 11 häält!



Aga vaadelgem laiemat pilti. Kuidas on lood põhiseaduses kirja pandud sõnavabadusega? Alles äsja ilmnes Reformierakonna liikme Liina Kersna kohta, et ta ei tohi kasutada oma põhilist inim- ja kodanikuõigust: sõnavabadust! Sest Reformierakonna liikmete ründavad ja ähvardavad seisukohad päästsid valla enesealalhoiuinstinkti.



Tõsi, ka ähvardajate poolel on naised olnud juhtival positsioonil. Isegi Kaja Kallas, hea kolleeg europarlamendis ja eetikakoodeksi nurisünnituse ämmaemand Eesti riigikogus, ei pidanud paljuks sookaaslastele turja hakata, et nood ei oska parteilist taktikeppi tähele panna. Ja tema pole sugugi ainus, kuigi just temalt eeldaks eriti eeskujulikku ja eetilist käitumist.



Kas meil mehi ka on?



Laupäeva õhtul jättis Siim Kallas kasutamata oma viimase võimaluse: kodanike ähvardamise hukkamõistmise asemel praalis ta hoopis vana bolševiku toonil – kes pole minuga, on minu vastu ja peab Parteist välja astuma.



Siit tagasi alguse juurde. Kui ajakirjanikud ei oska jõhkrat parteilist vägivalda märgata ega sellele reageerida, siis ootaks ometi sellist oskust juhtivatelt parteilastelt. Siim Kallasest pole mõtet enam kõnelda.



Kuidas suhtub Taavi Rõivas oma ministri ahistamisse parteikaaslase poolt? Kus on muidu näiliselt naiste õigusi kaitsev Marianne Mikko või Evelyn Sepp? Miks pole inimõigusi kilbile seadev Jevgeni Ossinovski otsustavalt reageerinud? Miks vaikib IRL, kes on jutlustanud “hoolivast” konservatiivsusest?



Vastus on muidugi imelihtne – neil kõikidel on tarvis poliitkombinatsioonide abil mingeid isiklikke eesmärke taga otsida. Naiste ahistamine töökoha kaotamise ähvardusega on ilmselt tavapärane praktika.



Ma muidugi võin juba vaimusilmas näha ja vaimukõrvas kuulda nende lõppematut loba pressis, et “ei sobi sekkuda koalitsioonipartneri siseasjadesse”, “et ühe inimese arvamus pole veel terve erakonna arvamus”, “et tegelikult on meil kõik hästi” jne. Aga kes peaks inimest ja riigiametnikku sellises olukorras kaitsma?



Küsiksin retooriliselt: kas Eestisse on mõni mees ka jäänud, selle sõna täies tähenduses? Kas see mees peab olema õiguskantsler, võrdõiguslikkuse volinik või riigi peaprokurör, kes juhtumisi on kõik naised?



Marina, ära karda!



Kas pole mitte nii, et kõik need, kes põhiseadust jalge alla tallates ähvardavad kaaskodanikke repressioonidega, peaksid sattuma uurimise alla kui tööalased ahistajad? Kas poleks õige, kui töövägivalla vaimset varianti praktiseerivad ja välisministrit nii töökoha kaotamise kui ka välisteenistusse tagasipöördumise takistamisega ähvardavad parteilased saavad siiski korrale kutsutud?



Kõik, kes ähvardavad juba valitud valijamehi (näiteks Jürgen Ligi ja Jaak Aaviksoo Facebooki postitustes ), saagu sama kohtlemise osaliseks!

Isiklikult ütleksin Marinale: “Ära karda!” Just äsja otsustas Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon (mille töös ma osalesin) Euroopa Komisjoni ettepanekul heaks kiita paarikümne uue töökoha loomise Federica Mogherinile alluvas Euroopa välisteenistuses.



Kui Marina Kaljurand ei saa presidendiks, võiks ta saada raudselt sinna ametkonda tööle. Eesti jääb ilma heast välisministrist ja diplomaadist. Rein Langil, Tiim Kallasel ja tegelikult kogu Eesti riigil jääb üle vaid pisaraid valada.



