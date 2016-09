Arvamus

JUHTKIRI - Ärimehed Nossovid (1)

Laupäev, 03. september 2016.



Lennufirmast Avies on jätkuvalt põhjust rääkida ja paraku ikka negatiivses valguses. Põhjus on selles, et ehkki 31. märtsini saarte ja Tallinna vahelisi lende opereerinud firma kinnitusel on enamikule reisijatele ärajäänud lendude eest piletiraha tagastatud, on Meie Maal vastupidised andmed.



Kõik eile ajalehega vestelnud Aviesi endised kliendid kinnitasid, et pole siiani oma lubatud piletiraha tagasi saanud. Põhjus jääb arusaamatuks: firma räägib ilusat roosamannat juttu, aga mida ei ole, on klientide raha.



Kahjuks pole Aviesi näide ainus sellesarnaste seas. Aeg-ajalt ületavad uudiskünnise ikka lood ärimeestest Nossovitest, kes sõidavad ise viimase peal linnamaasturite või koguni isiklike lennumasinatega, aga käituvad oma heausksete klientidega kui viimased kaabakad.



Kahju, et Eesti ärikultuuris leidub selliseid tegijaid, sest nende ülbus viib alla ka ausate ettevõtjate mainet ja laseb klientidel tunda end alandatuna. Oleks hea, kui ka riik leiaks võimaluse taolisi Nossoveid karmimalt karistada. Miks mitte näiteks eluaegne ärikeeld?



