Arvamus

Vajame entsüklopediste!

Laupäev, 03. september 2016.



Kuna maailm kihiseb taas sõdadest, revolutsioonidest, kriisidest ja sellest, mida nimetatakse terrorismiks, on tark meenutada aega, mis eelnes esimesele suurele möllule Euroopas ja selle ümbruses – selleks oli Suur Prantsuse revolutsioon.



Suur eeskätt sellepärast, et see puudutas kõiki ühiskonnakihte ja samas nii, et tohutud rahvamassid üritasid kehtestada nii kodus kui võõrsil sääraseid põhiväärtusi nagu vabadus, võrdsus ja vendlus.



Nende täpne sisu oli aga eelnevalt selgeks vaieldud nn valgustusajastu käigus. Viimase tuntuimatest tegelastest moodustavad omaette koorekihi entsüklopedistid eesotsas Denis Diderot’ga, kes sõnastasid toonaste teadmiste tasemel kõigi teadaolevate asjade ja nähtuste olemuse, mis ühtaegu tähendas ka mõistete puhastamist neile keskajal lisatud kihtidest.



Entsüklopedistide mõttetöö avaldati trükis aastatel 1751–1772 ja levis – ka tõlgituna – kogu maailmas. Tänu sellele algas ka revolutsioonide ja Napoleoni sõdade ajastu (1789–1815) küllalt suure mõistete ning mõtteselguse juures.



Erinevad hinnangud



Paraku on raske väita sama praegu Euroopas, Põhja-Aafrikas, Lähis- ja Kesk-Idas toimuva mõistmise kohta. Sõdade ja revolutsioonide lakkamatu möll Aasias ja Aafrikas vallandus veel 2001. aastal. USA koos liitlastega alustas sõda Afganistani valitsuse vastu, kes keeldus talle välja andmast seal redutanud saudiaraablast Osama bin Ladenit, kelle kaasmaalased hävitasid – protestimaks USA toetust Iisraeli okupatsioonile Palestiinas (mille hukkamõist jäi fikseerimata ÜRO kümnendi konverentsil Durbanis 31.08.2001) – New Yorgi kaksiktornid.



2003. aastal avas USA invasioon uue, tänaseni jätkuva sõja Iraagis. Detsembris 2010 algas nn Araabia kevad oma revolutsioonide, interventsioonide ja kodu-, täpsemalt ususõdadega aastakümneid rahulikult kõrvuti elanud sunniitide ja shiitide vahel. Seejuures oli USA president George W. Bush kuulutanud shiitlikud režiimid Iraanis ja Süürias (pluss Hezbollah’ liikumine Liibanonis) “kurjuse teljeks”. USA ja Euroopa Liit osalesid Liibüa diktaatori kukutamises ja üritasid sama ka Süürias, millest kasvas välja veel üks lõputu sõda piirkonnas.



Vastates USA ja EL-i kaasalöömisele võitlustes korraldas Osama bin Ladeni organisatsioon Al-Qaeda terrorirünnakute laine USA-s, Euroopas, Aafrikas ja Aasias. Al-Qaedal oli plaanis kujuneda ülemaailmseks tsentraliseeritud üksuseks, ent temast jõudis ette Iraagis ja Süürias tegutsenud sõjaline rühmitus, kes soodsas rahvusvahelises konjunktuuris kuulutas 29. juunil 2014 välja kalifaadi oma administratiiv- ja maksusüsteemiga ning saavutas maailma eri paigus tegutsevatelt sunniäärmuslaste rühmitustelt truudusvande andmise.



Sellega viis kalifaat lõpule araabia revolutsioonide poolt alustatu – sündmused erinevates riikides on üksteisega tihedalt seotud, üksteist mõjutavad ja moodustasid nii ühtse protsessi.



ÜRO hiljutise raporti kohaselt käib kalifaadi osalusega sõda praegu 17 Aasia ja Aafrika riigis. Enamikul juhtudel on tegu aladega, kus rullus ka Teine maailmasõda. Samas korraldavad kalifaadiga seotud või tema nimel tegutsevad isikud rünnakuid ka Euroopas, ent neid nimetatakse terrorismiks!?



Üsna sageli toestatakse seda hinnangut Vene narodnikute, baski separatistide, Iiri vabariikliku armee ja Saksa punabrigaadide meeldetuletamisega. Ikka lohutuseks – aga Euroopas on terrorismi varemgi olnud!



Tegu on siiski naiivse jutuga, sest tänased terroristid on mitte-euroopalikku päritolu ja eesmärkidega. Peamine neist on moslemite võimu taastamine kõikjal nendele varem kuulunud aladel, mis teadupärast hõlmab suured alad Lääne- ja Kagu-Euroopas. Sõdimine selle nimel käib täie julmusega nii kodus kui võõrsil.



Praegune sõjatanner on tõesti suur, ent kui ameeriklaste-eurooplaste kaasalöömisel Afganistanis, Süürias, Iraagis, Liibüas, Malis ja mujal toimuvat peetakse sõjaks, siis vastaspoole “lendsalkade” rünnakuid Euroopas hinnatakse vaid terrorismiks!?



Siinkohal on tark meenutada Teise maailmasõja päevi, kus aastail 1941–1944 suurtel aladel Prantsusmaast Balti riikideni sõjategevust praktiliselt ei toimunud. Peale üksikute partisanide rünnakute okupantide vastu, mida siiski peeti maailmasõja osaks! Ehk siis – miks me nüüd hindame kahe poole sõdimist seal, nende juures, ühtmoodi, ja siin, meie juures, teistmoodi?



Euroopa masside psühholoogia tervise nimel on toimunu pisendamine “terrorismiks” kestnud piisavalt kaua. Euroopaga avalikult sõdiv kalifaat kui uus reaalsus on juba rohkem kui kaks aastat vana, rääkimata sellest, et jätkuvad ka sõdimised mujal ja ikka Eesti osalusel.



Maksame reakodanike elude hinnaga



See kõik on igapäevaselt kohal telepildis ja mobiiliekraanil ning sellel kõigel on paratamatu mõju iga indiviidi psüühikale. On viimane aeg küsida – kaua see pisendamise mäng käib? Tänaseks on Prantsuse peaminister Valls olnud ainuke, kes pärast iga kolme suurt “terrorirünnakut” on tõdenud, et “oleme sõjas”. Kuna aga vastavat seadusandlust parlamendi vastuseisu tõttu ei käivitatud, tabas ka viimane rünnak Nice’is kõiki ootamatult. Pole raske eeldada, et sama sünnib veel ja veel.



Ei saaks öelda, et uusi entsüklopediste poleks välja ilmunud. Seda kinnitab kas või “hübriidsõja” käibeletulek. Paraku aitab see selgitada vaid Venemaa praeguse sõjapidamise iseärasusi ega anna vastust küsimusele: kas USA/EL on sõjas kalifaadiga või mitte ja kas see on suur (maailma?) või väike sõda?



