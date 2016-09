Arvamus

VOOTELE HANSEN: Orjuse tähendusväljadest

Reede, 02. september 2016.



Suve hakul ilmus Postimehes hirmus uudis, et keegi on keldris pidanud orja. Järgnenud kirjutised ja nende kommentaarid tuletasid meelde, et sõnadel “ori” ja “orjus” on mitu tähendust. Orjal ja laenuorjal või siis näiteks kõhuorjal on erinev tähendus.



Esmalt on ori õigusteta inimene, kel on ainult kohustused ja kes võib olla tehingute ese sarnaselt asjadega. Teda võib pantida, müüa, rentida, kasutada – teha kõike, mida võib teha omandiga. Orjus on orja seisund.



Orjaks nimetame ka eriti alandlikku ja sõnakuulelikku alluvat. Samuti on orjaks nimetatud oma iseseisvuse kaotanud rahvast. Ülemöödunud sajandi Ungari luuletaja ja vabadusvõitleja Sándor Petöfi ütles oma värsis: “Orjad olime me kaua, neavad vanemad meid hauas. Neil, kes vabana said surra, und ei tule orjamullas. Madjarite jumalale vannume, vannume: ei enam orjust kanna me!” Petöfi osutaski just viimasele tähendusele.



Lisaks nimetame me orjaks ka millestki – näiteks omaenda harjumustest – sõltuvat inimest. Sellele viitavad liitsõnad “võlaori“, “galeeriori“ jt taolised. Teisele tähendusele, kus alluvus on sageli võetud ka lepinguga või siis allutakse tugevamale tahtele, viitavad sõnad “teoori“ ja “tööori“. Sõltuvussuhtele osutavad omakorda sõnad “moeori“, “patuori“, “viinaori“ jt.



Orjus on lisaks orja seisundile ka kohustus. See võib olla endale võetud lepinguga – näiteks laenu võttes (laenuorjus) või talu teorendile võttes (teoorjus). Või siis avaliku kohustuse ja koormisena – näiteks koolikohustus (kooliorjus) või majaomanikele tuntud teede lumest puhastamise kohustus, varem ka maaomandil lasunud teede hooldamise kohustus (teeorjus).



Lepingulised kohustused võetakse endale ise. Neist võib ka loobuda, aga kui laenu ei võta, siis ei saa tarbida ihaldatavat, ning ajaks, mil on endale piisavalt raha kogutud, võib eluõhtu juba käes olla.



Talu mitte rentides langetakse jälle talupidajate kihist sulaste kihti. Avalikest koormistest ja maksudest ei päästa miski. Ka sõjaväekohustust on kroonuorjuseks nimetatud. Samuti on millestki sõltuvust nimetatud orjuseks, sest vabadust siis pole. Ka laiskus on orjastav. Eks tule meelde ütlus: “Laiskus, laiskus, lase mind lahti, sa piinad mind ja peremeest!”



Orjastamine seevastu on tänapäevases Eestis vabadusevastane kuritegu. Karistusseadustiku paragrahvis 133 on kirjas, et vägivalla või pettusega inimese asetamise eest olukorda, kus ta oli sunnitud oma tahte vastaselt kellegi teise kasuks töötama või täitma muid kohustusi, samuti inimese sellises olukorras hoidmise eest karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega. Kui orjastatud on kaks või rohkem inimest või alaealine, siis on karistuseks kolm kuni kaksteist aastat vangimaja.



