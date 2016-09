Arvamus

JUHTKIRI - Viis vaheaega

Reede, 02. september 2016.



Kui seni on lastel koolis olnud neli vaheaega, siis 2017. aasta sügisest jõustub haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi allkirjastatud määrus, mis toob juurde ühe vaheaja ja muudab seega kooliaasta pikemaks.



Arvamusi selle kohta on erinevaid. Kui näiteks Valjala kool tahtis sellisele süsteemile üle minna juba eelmisel õppeaastal, aga volikogu liikmed selleks oma nõusolekut ei andnud, siis linnakoolide direktorid Takkis ja Aro erilist vaimustust üles ei näidanud.



Küllap on kõik suurte koolide õpetajad näinud kevadel kuumas koolimajas uimaseid lapsi, kes ei mõtle millestki muust kui koolivaheajast. Talvine lumeta koolivaheaeg Saaremaal aga erilist lusti ei paku.



Samas on mehed nõus, et kõik Saaremaa koolid võiksid käituda ühtemoodi, sest kui vaheajad on eri aegadel, on laste huvitegevust väga raske koordineerida.

Ja ikkagi jääb üles küsimus, kas koolivaheaegade liigutamine on tõsine tegevus. “Kui millegi sisulisemaga pole tegeleda, siis askeldatakse viie vaheajaga,” möönab Takkis.



