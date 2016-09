Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Naljakalt lollakas etendus

Neljapäev, 01. september 2016.



Autor: Mart Soidro, literaat Neljapäev, 01. september 2016. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik Juhan Viidingul on üks vahva luuletus “Suveteater”. Mäletate? Kus laev “Lermontovi” peal on teater “Tschudo”, kus näitejuht on kapten Udo. Neil oli naljatükk “Hüppav konn”, kus Üdi-poisi laulud on.



siis tuleb nummer milles Kolla

teil räägib: olla või ei olla

ja küsimuse vastab ise

ja järgneb nummer “Õngevise”



ei Kolla pettumusi karda

ta viskab õnge üle parda

ja seda mida rahvas soovib

ta vee seest välja võtta proovib



Kel tekkis selle nädala sündmuste valguses äratundmisrõõm, see leiab need riukalikud värsid Jüri Üdi ja Juhan Viidingu “Kogutud luuletustest” (1998) lehekülgedelt 320–321.



Oponendid on mulle ette heitnud, et olen Meie Maa arvamuslugudes riigikogu suhtes olnud liiga kriitiline. Hullemgi veel: kippunud teinekord rahvasaadikute üle nalja viskama. Lõppeval nädalal seda õnneks tegema ei pea, rahva poolt valitud pojad ja tütred andsid Toompeal etenduse, mida mäletatakse ka aastakümnete tagant. Ja see “kunstiteos” liigitub žanriliselt tragikomöödia valdkonda.



Silvergate ja teater “Tschudo”



Ma ei tea, palju oli minusuguseid poliitikahuvilisi, kes meediakanalite vahendusel kaks päeva seda tsirkust tähelepanelikult jälgisid. Kokkulepped ei pidanud, sõnad “riigimehelikkus” ja “ühisosa otsimine” said Reformierakonna kastmes eksitava tähenduse. Ja mida valimisvoor edasi, seda rohkem meenutasid võimupartei esindajad “ühisosa otsimisega” kerjusteks maskeeritud Rumeeniast pärit binoklimüüjaid Tallinna sadama piirkonnas, kes hiljuti riigist välja saadeti.



Nad on vist unustanud Ameerika Ühendriikide 16. presidendi Abraham Lincolni mõttetera, et lollitada võib kõiki mõnda aega ja mõnda isegi kogu aeg, aga ei ole võimalik lollitada kõiki inimesi (erakondi) kogu aeg.



Eriti pärast seda, kui oravad tõmbasid esimeses valimisvoorus oma väiksemal vennal naha üle kõrvade. Nojah, vana sõjamees Johannes Kert läks pärast hääletustulemuste selgumist kastaneid tulest tooma ja pakkus välja, et äkki jätsid sotsid Nestori poolt hääletamata ja sellepärast jäi viis häält puudu (Delfi, 29.08, kl 16.45).



Selliste avalduste ja sellise tulemuse pealt oli hea edasi minna, olla riigimehelik ja otsida koalitsioonipartneriga ühisosa. Teistega muidugi ka.



Kui kolmandas voorus ei hääletanud paljud saadikud kummagi kandidaadi poolt, kirjutas presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi saanud sotsiaalselt terava kirjutamisnärviga Toomas Mattson sotsiaalmeedias: “Riigikogus III vooru põhjal lausa 30 nõmedikku, ligi kolmandik koosseisust, kes teadlikult saboteerisid parlamendi põhiseaduslikku töökohust, eelistades Eesti riigipea valimisele hoopis parteilisi liivakastimänge.”



See sissekanne küll mõne tunni möödudes haihtus, aga öeldut enam tagasi võtta ei saa. Neil kolmekümnel saadikul pole haugi mälu, et mitte mäletada, kuidas “meie au, mõistus ja südametunnistus” neid tituleeris selle eest, et nad ei andnud oma häält Siim Kallasele.



Sellega seoses meenus mulle nelja aasta tagune Silvergate ja üks uudislugu.



“Rahandusminister Jürgen Ligi ütles eile, et Silver Meikari avaldus, et ta annetas Reformierakonnale enda nime all teadmata päritoluga raha, on kuritegu Eesti riigi vastu. Ligi selgitas, et Meikar õõnestas oma teadaandega usku ausa poliitika tegemise võimalusse ja ka Eesti riiki. Meikari valelikkus seisnes Ligi sõnul selles, et Meikar näitas poliitikat räpasemana, kui see on, kuigi avalik asi peab olema ja ka näima aus.” (EPL, 31.05.2012).



Ma ei ole kuulnud, et Ligi oleks oma sõnad tagasi võtnud. Aga asi vist nii hull ikkagi ei olnud? Või on Ligi – küll hambad ristis! – leppinud olukorraga, et Silver Meikar on kultuuriminister Saare nõunik.



Mis on sel kõigel ühist äsjajuhtunuga? Ega suurt olegi. Peale selle, et teod võivad olla väga erinevad, aga Reformierakonna retoorika oli, on ja küllap ka jääb samaks.



Mis saab edasi?



Taavi Rõivas ütles 5. augustil ajakirjanikele, et on ebatõenäoline, et riigikogus vähe hääli koguv kandidaat valijameeste kogus suure toetuse saab. See on vist üks väheseid kordi, kus ma peaministriga nõustun. Kallase 42 häält ei anna põhjust optimismiks. Nojaa, 1994. aastal peaministriks kandideerides sai ta veel vähem, 40 häält.



Unistada tuleb muidugi suurelt, aga suuremat protsenti valimiskogu teises voorus ma ennustada ei julgeks. Ja ükskõik, kui sümpaatsed mulle Reps ja Jõks ka ei tundu, ei näe ma ka neil võimalust saada 50% + 1 hääl. Valijakogu pole kaitstud nõmedike eest!



Lõppegu need valimised valijameeste kogus või riigikogus, ühte ma julgen küll ennustada – veel sel aastal võime muudetud nimedega laulda Tarmo Pihlapi surematut lugu “Alice”. Eriti muidugi Stenbocki maja läheduses elajad.



Istun aknal, loojumas päev

äkki kuju, tuttavat näen

.....see on Alice

kas petavad silmad või tõsi on see

käes tal pakitud kohver ja keep

ta korraks peatub ja lehvitab siis

